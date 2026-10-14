Người Việt chi gần 550 tỷ đồng mua Toyota Land Cruiser HEV chỉ trong một tháng
Trong tháng 9/2026, Toyota Việt Nam bàn giao 116 chiếc Land Cruiser HEV với tổng giá trị hơn 546 tỷ đồng, trở thành mẫu xe có doanh số ấn tượng nhất phân khúc cao cấp. Phiên bản hybrid mạnh 457 mã lực, tiết kiệm nhiên liệu hơn bản xăng và nhanh chóng hút khách ngay từ tháng đầu mở bán.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/nguoi-viet-chi-gan-550-ty-dong-mua-toyota-land-cruiser-hev-chi-trong-mot-thang-d36688.html