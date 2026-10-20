Người Việt chi gần 412 nghìn tỷ đồng mua hàng trên TMĐT, nhà bán hàng rục rịch quay trở lại

3 quý đầu năm 2026, tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) trên 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam đạt 411,7 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 15,8 tỷ USD, theo Báo cáo Doanh thu và Tiêu dùng Thương mại Điện tử Việt Nam quý III/2026 được YouNet ECI công bố mới đây.

Khảo sát trên cho thấy, trong giai đoạn này, trên các sàn TikTok Shop, Shopee, Lazada và Tiki ghi nhận hơn 436.000 gian hàng phát sinh doanh thu với 2,6 tỷ sản phẩm được bán ra.

Như vậy, GMV đã tăng đều đặn 4 quý liên tiếp, từ quý IV/2025 đến quý III/2026v, với mức tăng trưởng hơn 20% mỗi quý. Tuy nhiên, đơn vị phát hành báo cáo nhận định GMV tăng chủ yếu nhờ giá bán hàng hóa được đẩy mạnh, trong khi tỷ trọng tăng trưởng về sản lượng bán gần như đi ngang 4 quý liên tiếp.

Giá bán dẫn dắt tăng trưởng giá trị giao dịch trên các sàn.

Một con số đáng chú ý trong quý III là việc số lượng gian hàng phát sinh doanh thu đã phục hồi khoảng 8% so với quý trước đó, từ mức hơn 370.000 lên gần 400.000 gian hàng.

Đà phục hồi diễn ra ở cả hai nhóm: Mall Shops (nhóm gian hàng chính hãng) và Non - Mall Shops (nhóm các gian hàng khác). Tuy nhiên, khi so với cùng kỳ năm trước, bức tranh cho thấy sự phân hóa rõ hơn. Số lượng Non-Mall Shops vẫn thấp hơn khoảng 8%, trong khi Mall Shops tăng khoảng 5% so với cùng kỳ.

“Số lượng nhà bán và doanh thu mỗi gian hàng trên các sàn đều tăng trưởng, cho thấy nhà bán đang rục rịch tái gia nhập trên thị trường thương mại điện tử trong quý III để chuẩn bị đón sóng cuối năm 2026”, báo cáo chỉ ra.

Thương mại điện tử dự kiến sắp bước vào giai đoạn bùng nổ mùa vụ với nhiều sự kiện mua sắm lớn như 10/10, 11/11, Black Friday, 12/12, Giáng sinh và chuẩn bị cho Tết 2027.

Nhóm ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG) được dự báo là dư địa tăng trưởng lớn cho thương mại điện tử Việt Nam trong giai đoạn bùng nổ mùa vụ này. 9 tháng vừa qua, nhóm ngành hàng FMCG đã tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Trong đó riêng quý III tăng trưởng 36%.

YouNet ECI dự đoán FMCG có cơ hội đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 30% giống như quý IV/2025.

Trong khi đó, nhóm ngành hàng Thời trang & Phụ kiện và nhóm ngành hàng Beauty tuy vẫn tiếp tục là những ngành hàng thuộc nhóm sở hữu GMV lớn trên thương mại điện tử nhưng đang dần đối mặt với thách thức số lượng đơn hàng dần chững lại do giá bán liên tục tăng trước, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có tâm lý nhạy cảm về giá.

Đơn vị tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử cho biết, sự cải thiện về niềm tin không khiến người tiêu dùng trở nên dễ dãi hơn. 74% người tiêu dùng được khảo sát cho rằng chất lượng sản phẩm là yếu tố ưu tiên hàng đầu và giá thành vẫn giữ vai trò quan trọng thứ hai trong hành trình mua sắm.

“Điều này cho thấy tăng trưởng thương mại điện tử cuối năm sẽ không chỉ là bài toán kích cầu, mà còn là thách thức cho các doanh nghiệp về khả năng tối ưu hóa giá trị và giá thành cho người tiêu dùng”, báo cáo chỉ ra.