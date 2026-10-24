Người Việt chi bộn tiền cho phim AI rác

NetShort, DramaWave, DramaBox và ReelShort cùng xuất hiện trong top 20 doanh thu trên App Store và Google Play Việt Nam. Ảnh: Backstage.

Những bộ phim được chia thành các tập dài chỉ vài phút đang trở thành nguồn thu đáng chú ý trên thị trường ứng dụng di động Việt Nam. Các nền tảng phim ngắn cùng xuất hiện trong top 20 doanh thu trên cả App Store và Google Play, bên cạnh những ứng dụng quen thuộc như ChatGPT và Claude.

4 ứng dụng NetShort, DramaWave, DramaBox và ReelShort cùng xuất hiện trong top 20 doanh thu trên cả App Store và Google Play Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng ứng dụng có doanh thu cao nhất trên App Store Việt Nam, NetShort đứng thứ 6, DramaWave thứ 9, DramaBox thứ 13 và ReelShort thứ 16. Ở Google Play, DramaWave xếp thứ 7, NetShort thứ 8, ReelShort thứ 10 và DramaBox thứ 18. Như vậy, cả bốn nền tảng đều góp mặt trong nhóm 20 ứng dụng có thứ hạng doanh thu cao ở hai hệ sinh thái.

Tuy nhiên, hai bảng xếp hạng có phạm vi khác nhau. Danh sách App Store bao gồm cả trò chơi, trong khi Google Play chỉ tính ứng dụng. Các vị trí cũng phản ánh thứ hạng tại thời điểm ghi nhận, không phải số tiền doanh thu thực tế hoặc tổng thị phần.

Ở bảng ứng dụng miễn phí trên App Store, DramaWave tăng từ vị trí thứ 6 ngày 16/10 lên thứ 3 vào sáng 19/10. NetShort cũng xuất hiện ở vị trí thứ 14. Điều này cho thấy các nền tảng phim ngắn không chỉ có thứ hạng doanh thu đáng chú ý mà còn thu hút lượt tải mới.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Theo báo cáo State of Short Drama Apps 2026 của Sensor Tower, các ứng dụng phim ngắn đạt hơn 850 triệu lượt tải toàn cầu trong quý I năm nay, tăng 140% so với cùng kỳ.

Đông Nam Á dẫn đầu thế giới về lượt tải ứng dụng phim ngắn, chiếm 32% tổng lượt tải toàn cầu, tương đương khoảng 280 triệu lượt. Ảnh: Sensor Tower.

Doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng đạt khoảng 750 triệu USD, tăng 20%. Đông Nam Á chiếm 32% lượt tải toàn cầu, trở thành khu vực đóng góp lớn nhất về số lượt cài đặt trong quý.

Sensor Tower cũng ghi nhận DramaBox và ReelShort dẫn đầu doanh thu phim ngắn toàn cầu, mỗi ứng dụng mang về gần 140 triệu USD từ giao dịch trong ứng dụng trong quý I. NetShort là một trong những đối thủ đang mở rộng nhanh chóng.

Nhiều ứng dụng phim ngắn cho xem miễn phí những tập đầu, sau đó yêu cầu người dùng xem quảng cáo, sử dụng xu hoặc mua gói VIP để tiếp tục. Ảnh: DramaWave.

Khác với phim truyền hình truyền thống, phim ngắn AI thường được chia thành nhiều tập, mỗi tập chỉ kéo dài khoảng 1-3 phút. Nội dung chủ yếu xoay quanh tình yêu, trả thù, tranh chấp gia đình hoặc những tình huống đảo ngược thân phận.

Cấu trúc kể chuyện được thiết kế để giữ người xem liên tục. Một tập có thể kết thúc ngay trước khi nhân vật tiết lộ bí mật, đưa ra quyết định hoặc đối mặt với biến cố. Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, người xem phải mở tập kế tiếp.

Vấn đề nằm ở chỗ không phải tập nào cũng miễn phí. Sau phần giới thiệu ban đầu, người dùng có thể phải xem quảng cáo, sử dụng xu trong ứng dụng hoặc đăng ký gói VIP để tiếp tục.

Theo thông tin niêm yết trên App Store Việt Nam, DramaWave có gói VIP tuần 149.000 đồng và gói tháng 299.000 đồng. Nếu duy trì gói tuần trong bốn tuần, chi phí lên đến 596.000 đồng, cao gần gấp đôi gói tháng.

Trong khi đó, mức giá được ghi nhận đối với NetShort gồm 299.000 đồng mỗi tuần và 999.000 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, ứng dụng có nhiều gói và chương trình khác nhau, nên chi phí thực tế cần được kiểm tra tại thời điểm đăng ký.

Theo Omdia, hơn 60% doanh thu phim ngắn toàn cầu đến từ thuê bao hoặc các khoản thanh toán theo nội dung. Hãng nghiên cứu ước tính thị trường đạt 11 tỷ USD năm 2025 và có thể tăng lên 14 tỷ USD trong năm 2026.