Người Việt ăn muối gần gấp đôi so với khuyến cáo

Hiện nay, người Việt Nam ăn rất nhiều muối, gần gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là dưới 5g/ngày và hầu hết mọi người ăn thừa muối (90%).

Ăn nhiều muối là một trong những nguyên nhân quan trọng của việc tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác...

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo báo chí về truyền thông vận động giảm ăn muối để phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và các bệnh không lây nhiễm khác do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức ngày 27/3, tại Hà Nội.

Tại hội thảo, Tiến sỹ Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: Tại Việt Nam, theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2015, trung bình một người trưởng thành tiêu thụ 9,4 gam muối/ngày, nghĩa là cao gần gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Ăn nhiều muối là nguyên nhân quan trọng góp phần làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp và các trường hợp tử vong do bệnh tim mạch. Số liệu cho thấy, hiện tại Việt Nam cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp, cứ 3 trường hợp tử vong thì có một trường hợp do các bệnh tim mạch và chủ yếu là tử vong do tai biến mạch máu não.

Theo ông Trương Đình Bắc, khác với các quốc gia phát triển (muối ăn vào hàng ngày chủ yếu là từ thực phẩm chế biến sẵn hoặc do ăn ở nhà hàng, chiếm 77%). Ở Việt Nam, hầu hết lượng muối ăn vào hàng ngày là từ muối, gia vị thêm vào trong khi nấu hoặc do chấm/trộn mắm, muối, gia vị trên bàn ăn...

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới cho biết: Thế giới đang dùng quá nhiều muối, trung bình khoảng 10 gam/ngày (ước tính năm 2010). Gần như tất cả mọi người ăn nhiều muối hơn nhu cầu.

Ăn nhiều muối là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến mắc và tử vong do các bệnh tim mạch và một số bệnh không lây nhiễm khác. Nếu mọi người đều giảm tiêu thụ muối như khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (5 gam muối/ngày) thì sẽ cứu được khoảng 2,5 triệu người trên toàn cầu.

Tổ chức Y tế thế giới đã ban hành tài liệu Hướng dẫn các biện pháp thay đổi thói quen ăn muối của người dân và khuyến khích các quốc gia áp dụng để lập kế hoạch can thiệp giản tiêu thụ muối.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị: Việt Nam cần tăng cường truyền thông vận động giảm ăn muối; xây dựng môi trường hỗ trợ (như trường học, bếp ăn tập thể, khách sạn, nhà hàng); lồng ghép với quản lý bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường; xây dựng khuyến nghị về lượng muối tối đa trong 100 gam thực phẩm; ban hành và thực thi qui định về dán nhãn, cảnh báo sức khỏe, cấm quảng cáo thực phẩm nhằm vào trẻ em...

Theo thông tin của Bộ Y tế, trên cơ sở các khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) đang xây dựng kế hoạch quốc gia truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng chống bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác.

Bộ Y tế khuyến cáo: Mỗi người hãy giảm một nửa lượng muối ăn vào hàng ngày để phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim...

Thu Phương/TTXVN