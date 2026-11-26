Theo hồ sơ chính sách dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung cơ chế hạn chế có thời hạn quyền thành lập pháp nhân mới và quyền quản lý doanh nghiệp đối với một số cá nhân trực tiếp gây ra vi phạm về thuế, tín dụng.

Nhóm cá nhân thuộc diện xem xét hạn chế gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thành viên hợp danh và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp gây ra vi phạm.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung cơ chế hạn chế có thời hạn quyền thành lập pháp nhân mới đối với một số cá nhân trực tiếp gây ra vi phạm về thuế, tín dụng.

Cá nhân có thể được khôi phục quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Theo Bộ Tài chính, đề xuất này nhằm ngăn việc lợi dụng thành lập pháp nhân mới để né tránh trách nhiệm và tái diễn hành vi vi phạm, đồng thời bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, nhà đầu tư và chủ nợ.

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Tài chính chỉ ra tình trạng một số đối tượng lợi dụng thủ tục gia nhập thị trường thông thoáng để thành lập doanh nghiệp ảo phục vụ buôn lậu, trốn thuế.

Các thủ đoạn được ghi nhận gồm giả mạo giấy tờ tùy thân, sử dụng thông tin người khác, thuê hoặc nhờ người đứng tên đại diện theo pháp luật. Thậm chí, có trường hợp thay đổi người đại diện để người ban đầu né tránh trách nhiệm đối với các khoản nợ và được hủy bỏ biện pháp cưỡng chế hành chính.

Theo thông tin Bộ Tài chính công bố, khoảng 4.000 trường hợp đã phản ánh có dấu hiệu bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khoảng 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế, với tổng số nợ 29.815 tỷ đồng.

Để hạn chế tình trạng này, Bộ Tài chính đề xuất luật hóa việc đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn trên môi trường số, sử dụng VNeID để xác thực điện tử, ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài.

Một hướng quản lý khác được cơ quan soạn thảo đề cập là kiểm soát chặt việc góp vốn và thay đổi vốn điều lệ. Theo đó, Bộ Tài chính nghiên cứu yêu cầu thực hiện các giao dịch góp vốn qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời xử lý trường hợp không góp đủ vốn sau thời hạn cam kết, kể cả doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ bằng 0.

Điều kiện đặt trụ sở chính cũng dự kiến được quy định chặt chẽ hơn, nhất là với văn phòng chia sẻ và nhà chung cư không có chức năng thương mại.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất phân loại doanh nghiệp thành 3 luồng rủi ro để phục vụ hậu kiểm. Luồng xanh gồm doanh nghiệp chưa vi phạm và được giảm kiểm tra; luồng vàng dành cho trường hợp vi phạm lần đầu, lỗi thủ tục, hậu quả nhỏ và đã khắc phục; luồng đỏ tập trung vào các trường hợp cố ý hoặc vi phạm nhiều lần như trốn thuế, mua bán hóa đơn, rửa tiền, sử dụng nhiều pháp nhân để tẩu tán tài sản.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa thủ tục giải thể thông qua kết nối dữ liệu giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, tòa án và cơ quan thi hành án. Doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí cụ thể có thể được áp dụng quy trình giải thể rút gọn.

Theo kế hoạch, dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 10/2027 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2028.