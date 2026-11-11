Người uy tín ở Gia Lai làm kinh tế giỏi, góp sức giữ bình yên buôn làng

Trong giai đoạn 2026-2035, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi xác định vai trò quan trọng của người có uy tín trong cộng đồng. Không chỉ gương mẫu phát triển kinh tế, họ còn là cầu nối vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố đoàn kết cộng đồng. Ông Sing, trưởng thôn Dôr 1, là một trong những người như vậy.

Gương mẫu đi đầu phát triển kinh tế

Dù công việc của một trưởng thôn khá bận rộn, ông Sing (SN 1981) vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc chiều muộn ra rẫy cà phê chăm sóc cây, xuống ruộng lúa làm cỏ, bón phân, kiểm tra mùa màng.

Năm 2011, khi được người dân tín nhiệm bầu làm thôn phó, ông luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Ông quan niệm, muốn vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm thì bản thân cán bộ phải gương mẫu, đi trước, làm trước.

Ông Sing, Trưởng thôn Dôr 1. Ảnh: Trần Hoàn

Từ những vườn cà phê giống cũ, năng suất thấp, ông tiên phong tái canh bằng giống mới có năng suất cao, khả năng kháng bệnh tốt. Ông cũng tích cực học hỏi, áp dụng quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến sản xuất hữu cơ, bền vững.

Hiện gia đình ông có hơn 6ha đất, gồm hơn 3ha cà phê, 2ha lúa và 1ha kết hợp trồng chuối, cây rừng. Ngoài trồng trọt, ông còn nuôi 3 con bò lai và 5 con lợn thịt.

Riêng vụ mùa năm 2025, gia đình ông thu hoạch 12 tấn cà phê nhân và hơn 10 tấn lúa, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Nhờ sản xuất hiệu quả, ông xây dựng được nhà 2 tầng khang trang, mua sắm xe công nông, máy cày phục vụ sản xuất và ô tô đi lại.

Không giữ riêng kinh nghiệm cho gia đình, ông Sing thường xuyên chia sẻ cách chọn giống, chăm sóc cây trồng, hướng dẫn bà con ứng dụng kỹ thuật mới. Từ hiệu quả mô hình của ông, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập.

Tận tụy với buôn làng, giữ gìn đoàn kết

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, ông Sing còn tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những năm gần đây, khi giá cà phê tăng cao, tình trạng trộm cắp nông sản có chiều hướng phức tạp, ông trực tiếp chỉ đạo đội tự quản tổ chức tuần tra, bảo vệ tài sản cho người dân, kể cả ban đêm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Thôn Dôr 1 có khoảng 90% người Ba Na và 10% người Kinh cùng sinh sống. Để vun đắp tình đoàn kết, ông thường xuyên phối hợp với già làng và các đoàn thể vận động bà con tương trợ lẫn nhau. Những tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình được ông kịp thời nắm bắt, phối hợp hòa giải.

Ông cũng đặc biệt quan tâm đến việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn. Bằng việc gặp gỡ, tuyên truyền về hệ lụy của kết hôn khi chưa đủ tuổi, vận động chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên cùng phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, ông góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Với thanh thiếu niên, ông khuyên các em tiếp tục học tập, lao động, xây dựng tương lai trước khi lập gia đình. Từ đầu năm 2025 đến nay, thôn không ghi nhận trường hợp tảo hôn nào.

Trong đời sống cộng đồng, ông Sing luôn có mặt khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn. Khi trong thôn có người qua đời, ông đến động viên gia đình, phân công lực lượng hỗ trợ tổ chức tang lễ. Trong các dịp cưới hỏi, ông cũng tích cực tham gia, góp phần gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp của người Ba Na.

Ông Nguyễn Quang Đức, Phó chủ tịch UBND xã Đak Đoa nhận xét, ông Sing là cán bộ thôn năng nổ, nhiệt tình, được bà con tin tưởng, quý mến bởi không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn thường xuyên giúp đỡ mọi người, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các hộ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.