Người uy tín làm dân vận khéo vùng đồng bào Mông ở Quảng Tân

Kiên trì làm công tác dân vận của ông Hạng A Tùng và sự giúp đỡ của Nhà nước, bản Tân Lập đang đổi thay, phát triển

Gần dân, vận động bằng những việc làm thiết thực

Sinh năm 1972, dân tộc Mông, ông Hạng A Tùng được bà con bản Tân Lập tín nhiệm bầu làm người uy tín từ năm 2012. Phát huy vai trò của mình, ông thường xuyên phối hợp với Ban Tự quản bản tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới.

Với phương châm gần dân, hiểu dân, vào những ngày nghỉ cuối tuần, ông Tùng thường đến thăm hỏi các gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên, tìm cách hỗ trợ.

Vào những ngày cuối tuần, ông Hạng A Tùng (bên phải) thường đi thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân trong bản

Ông vận động bà con giúp nhau ngày công lao động, đồng thời kết nối các nguồn xã hội hóa, nhà hảo tâm và nguồn hỗ trợ của Nhà nước để tạo điều kiện cho những gia đình khó khăn vươn lên.

Ông Giàng A Páo, người dân bản Tân Lập, chia sẻ: “Những ngày cuối tuần hay khi nhàn rỗi, người uy tín Hạng A Tùng thường đến thăm hỏi người dân khó khăn trong bản, trong đó có gia đình tôi. Ông động viên người dân chúng tôi sống đoàn kết, hòa thuận, tích cực lao động, sản xuất, không vi phạm pháp luật”.

Người uy tín Hạng A Tùng (ngoài cùng bên trái) cùng với Ban Tự quản bản Tân Lập trao đổi, thống nhất những nội dung cơ bản trước khi triển khai đến buổi họp toàn dân trong bản

Sự quan tâm, động viên kịp thời của ông Tùng góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Qua những cuộc gặp gỡ thường ngày, ông kiên trì tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu và tự giác thực hiện các quy định, cùng xây dựng bản làng đoàn kết, bình yên.

Chia sẻ kinh nghiệm, giúp bà con phát triển kinh tế

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, ông Hạng A Tùng còn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trồng cà phê, hồ tiêu hiệu quả trên địa bàn tỉnh để chia sẻ với bà con.

Ông Hạng A Tùng còn chăm sóc khoảng 2 ha cà phê, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Những kiến thức về làm cỏ, cào bồn, bẻ chồi, tưới nước mùa khô và bón phân đúng cách được ông hướng dẫn lại, giúp người dân áp dụng vào chăm sóc vườn cây của gia đình.

Muốn nâng cao đời sống, mỗi hộ cần chủ động lao động, sản xuất, tích cực học hỏi và áp dụng kỹ thuật phù hợp. Vì vậy, ông thường khuyến khích bà con trao đổi kinh nghiệm, thay đổi cách chăm sóc cây trồng nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Ông Hạng A Tùng, người uy tín bản Tân Lập, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng

Ông Giàng A Dính, người dân bản Tân Lập cho biết: “Được ông Hạng A Tùng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, tôi đã áp dụng vào thực tế nên vườn cà phê của gia đình xanh tốt và cho năng suất cao hơn trước”.

Ông Tùng (bên phải) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cà phê cho người dân

Từ những kinh nghiệm thiết thực, người dân có thêm kiến thức để chăm sóc vườn cây hiệu quả hơn, từng bước cải thiện thu nhập. Việc chia sẻ, học hỏi lẫn nhau cũng góp phần hình thành tinh thần chủ động phát triển kinh tế, giảm dần sự trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận người dân.

Ông Tùng thường xuyên phối hợp với ban tự quản để vận động người dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày càng phát triển. Ông Giàng A Phử, Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Tân Lập, xã Quảng Tân

Thực tế tại bản Tân Lập cho thấy, công tác dân vận hiệu quả bắt đầu từ sự chân thành, kiên trì và những việc làm gắn với nhu cầu của người dân. Với uy tín trong cộng đồng, ông Hạng A Tùng đã góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với bà con, đồng thời khuyến khích tinh thần đoàn kết, tương trợ và chủ động vươn lên.

Từ sự gần dân, trọng dân, lắng nghe, hiểu dân và đồng hành cùng Nhân dân, ông Hạng A Tùng tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối ở cơ sở. Những đóng góp của ông góp phần làm cho công tác dân vận ngày càng thiết thực, tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, đoàn kết xây dựng bản làng ấm no, bình yên và phát triển bền vững.

Nghe theo sự vận động của ông Hạng A Tùng và chính quyền địa phương, người Mông bản Tân Lập, xã Quảng Tân tích cực lao động, sản xuất, gây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống

Những đóng góp của ông là minh chứng cho vai trò quan trọng của người uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Bằng cách làm gần gũi, thiết thực, ông đã và đang góp phần tích cực trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân của hơn 440 hộ với trên 2.530 nhân khẩu tại bản Tân Lập ngày càng ổn định, phát triển, cùng xã Quảng Tân thực hiện hiệu quả công tác dân vận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.