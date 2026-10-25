Người tụt huyết áp nên ăn uống thế nào cho phù hợp?

Chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung đủ nước và các dưỡng chất cần thiết có thể giúp người bị tụt huyết áp cải thiện sức khỏe và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định.

Mức huyết áp tối ưu là dưới 120/80 mmHg. Con số đầu tiên là huyết áp tâm thu, tức áp suất trong động mạch khi tim đập và bơm máu vào động mạch. Con số thứ hai là huyết áp tâm trương, tức áp suất trong động mạch khi tim nghỉ giữa các nhịp đập.

Huyết áp thấp (tụt huyết áp) xảy ra khi kết quả đo dưới 90/60 mmHg. Ngoài thay đổi thói quen sinh hoạt, chọn đúng thực phẩm phù hợp cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp thấp tốt hơn.

Nên ăn uống đầy đủ, đa dạng

Người bị huyết áp thấp nên duy trì chế độ ăn cân bằng, đầy đủ các nhóm chất.

Bổ sung vào thực đơn các thực phẩm giàu sắt, vitamin B12 và folate như thịt, cá, trứng, rau xanh và các loại đậu sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt khi người bệnh có nguy cơ thiếu máu.

Một số thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể bổ sung vào thực đơn ăn uống (Ảnh: Sưu tầm)

Uống đủ nước là điều cần thiết bởi mất nước có thể làm giảm thể tích máu và khiến huyết áp hạ thấp. Người bệnh nên uống nước đều đặn trong ngày, nhất là khi thời tiết nóng hoặc vận động nhiều.

Ngoài ra, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ thay vì ăn quá nhiều trong một lần. Cách này giúp cơ thể dễ tiêu hóa và hạn chế tình trạng huyết áp giảm sau ăn ở một số người.

Ngoài ra, hạn chế rượu bia vì có thể gây mất nước và tương tác với thuốc hạ áp. Thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, bơi lội giúp cải thiện chức năng tim mạch. Nếu thường xuyên bị tụt huyết áp, người bệnh nên đi khám để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Không nên tự ý ăn quá mặn

Muối có thể làm tăng huyết áp nên trong một số trường hợp, bác sĩ có thể hướng dẫn người huyết áp thấp điều chỉnh lượng muối trong khẩu phần. Tuy nhiên, không nên tự ý ăn quá mặn hoặc tăng lượng muối kéo dài vì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Một số loại đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà có thể làm huyết áp tăng tạm thời. Tuy nhiên, người bệnh không nên lạm dụng và cần cân nhắc tình trạng sức khỏe của bản thân.

Nên kiêng

Cà chua: Ăn cà chua có tác dụng hạ huyết áp, làm cho huyết áp càng thấp hơn. Người bị tụt huyết áp ăn nhiều cà chua có khả năng xuất hiện triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Hạt dẻ nướng, sữa ong chúa: Đây đều là những thực phẩm có thể làm giảm huyết áp, vì thế người huyết áp thấp không nên ăn.

Thực phẩm có tính lạnh: Rau bina, cần tây, dưa, dưa hấu, đậu đỏ, đậu xanh, tỏi, tảo bẹ, hành tây, hạt hướng dương đều có tác dụng hạ huyết áp và người bệnh cần hạn chế ăn.