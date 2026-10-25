Người từng sao chép Apple chê iPhone Duo

Cựu lãnh đạo Meizu nhận định Apple thiếu liên kết giữa việc phát triển sản phẩm và khả năng sản xuất thực tế. Ảnh: Phương Lâm.

Chỉ 2 ngày sau khi chính thức mở bán, iPhone Duo đã ghi nhận những phản ánh về tình trạng màn hình nứt và xuất hiện sọc sáng. Trước sự việc, Lý Nam (Li Nan), nhà sáng lập Angry Miao và cựu lãnh đạo Meizu, cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc Apple không còn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với chuỗi cung ứng Trung Quốc.

Đáng chú ý, Meizu từng xây dựng chiến lược xung quanh những mẫu điện thoại sao chép nhiều khía cạnh của iPhone, nhưng không có được thành công đáng kể. Từ năm 2022, thương hiệu này thuộc về tập đoàn Geely.

Theo MyDrivers, ngày 25/10, ông Lý Nam đăng bài trên mạng xã hội để bình luận về những sự cố liên quan đến mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple. Ông nói thêm các vấn đề về màn hình có thể liên quan đến cách công ty quản lý quá trình thiết kế và sản xuất.

Theo ông, những năm trước, đội ngũ thiết kế và kỹ sư Apple thường xuyên làm việc trực tiếp tại các nhà máy cung ứng Trung Quốc. Việc trao đổi liên tục giúp Táo khuyết điều chỉnh thiết kế dựa trên khả năng sản xuất thực tế.

Tuy nhiên, Lý Nam nhận định mối quan hệ này đã thay đổi trong những năm gần đây. Ông cho rằng Apple đang dần xa rời chuỗi cung ứng Trung Quốc. Các kỹ sư phụ trách quy trình, chất lượng và kết cấu sản phẩm tại nhà máy có thể không còn nhiều cơ hội trao đổi sâu với đội ngũ phát triển của nhà sản xuất iPhone.

"Thiết kế công nghiệp có thể rất sáng tạo, nhưng khi đưa vào sản xuất hàng loạt, năng lực của chuỗi cung ứng vẫn là điều cần đặc biệt lưu ý", Lý Nam nhận định.

Theo ông, một số hãng smartphone Trung Quốc đã trải qua nhiều thế hệ điện thoại gập. Quá trình này giúp các doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm về thiết kế bản lề, cấu trúc màn hình và những giới hạn của quy trình sản xuất.

Các nhà sản xuất cũng hiểu rõ hơn những rủi ro phát sinh khi thay đổi kết cấu thiết bị. Họ phải liên tục điều chỉnh thiết kế để cân bằng giữa độ mỏng, độ bền và khả năng sản xuất hàng loạt.

Lý Nam cho biết những kinh nghiệm trên đặc biệt quan trọng đối với sản phẩm có cấu trúc phức tạp như điện thoại gập. Khác với smartphone thông thường, màn hình của thiết bị phải chịu tác động cơ học mỗi khi người dùng đóng hoặc mở máy.

Người dùng Reddit chia sẻ hình ảnh iPhone Duo bị sọc màn hình. Ảnh: Reddit/Bitter_Offer7123.

Trước đó, nhiều người dùng trên Reddit và các diễn đàn công nghệ đăng hình ảnh iPhone Duo gặp sự cố màn hình. Một số thiết bị xuất hiện vết nứt dọc theo khu vực bản lề. Những trường hợp khác ghi nhận sọc sáng trên màn hình bên trong.

Theo MacRumors, một khách hàng tại Australia cho biết thiết bị gặp lỗi sau khoảng 6 giờ sử dụng, với chưa đến 20 lần gập mở. Người này phát hiện dấu hiệu bất thường gần bản lề trước khi nghe tiếng nứt trong lúc mở máy.

Dù vậy, số lượng thiết bị bị ảnh hưởng vẫn chưa được xác định. Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cũng chưa đủ để kết luận iPhone Duo gặp lỗi thiết kế hoặc sản xuất trên diện rộng.