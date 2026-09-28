Người từng mắc bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ mắc bệnh lại không?

Sốt xuất huyết là bệnh gì?

Muỗi Aedes, đặc biệt là Aedes aegypti, là vật trung gian truyền virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh minh hoạ)

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua vết đốt của muỗi Aedes, đặc biệt là muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn).

Bệnh có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn. Người mắc thường có các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi cơ, đau hốc mắt, buồn nôn, phát ban. Một số trường hợp có thể diễn tiến nặng với chảy máu, giảm tiểu cầu, thoát huyết tương, sốc và cần được điều trị tại bệnh viện.

Một điểm quan trọng là một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần vì virus Dengue có 4 type huyết thanh: DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4. Sau khi mắc một type, cơ thể chủ yếu hình thành miễn dịch với type đó, không có nghĩa được bảo vệ lâu dài trước cả 4 type.

Sốt xuất huyết: Giai đoạn nào cần đặc biệt lưu ý?

Sốt xuất huyết Dengue có một đặc điểm khiến nhiều người dễ chủ quan: bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm ngay khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát, người bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm. Đây cũng là thời điểm cần đặc biệt lưu ý, nhất là khi thân nhiệt bắt đầu trở về bình thường.

Trong giai đoạn này, tình trạng tăng tính thấm thành mạch có thể dẫn đến thoát huyết tương. Nếu diễn tiến nặng, người bệnh có nguy cơ giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp và sốc. Số lượng tiểu cầu cũng có thể giảm, kèm theo các biểu hiện xuất huyết.

Điều đáng lưu ý là việc hết sốt không đồng nghĩa bệnh đã khỏi. Khi thấy nhiệt độ cơ thể giảm, người bệnh có thể cảm thấy dễ chịu hơn và gia đình dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn cần tiếp tục theo dõi sát để phát hiện sớm những bất thường.

Đặc biệt, trong những ngày đầu sau khi giảm sốt, bệnh vẫn có thể tiếp tục diễn biến nặng, xuất hiện xuất huyết hoặc trụy mạch do thoát huyết tương. Vì vậy, người bệnh và gia đình không nên lơ là theo dõi chỉ vì thấy sốt đã giảm hoặc hết.

Người từng bị mắc sốt xuất huyết vẫn có nguy cơ mắc bệnh trở lại

Nhiều người cho rằng sau khi đã mắc sốt xuất huyết một lần, cơ thể sẽ có miễn dịch và không cần tiêm vaccine. Tuy nhiên, cách hiểu này chưa đầy đủ.

Theo BSCKI. Lê Thị Giao Thi, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, virus Dengue có 4 type huyết thanh gồm DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4. Sau khi nhiễm một type, cơ thể có thể hình thành miễn dịch lâu dài với type virus đó, nhưng khả năng bảo vệ này không đồng nghĩa với việc người bệnh được miễn nhiễm lâu dài trước 3 type còn lại.

"Một người vẫn có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời. Đặc biệt, lần nhiễm tiếp theo với một type Dengue khác có thể làm tăng nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, trong đó đáng lưu ý là nguy cơ ở lần nhiễm thứ hai" - BS Thi giải thích.

Như vậy, mắc sốt xuất huyết một lần không đồng nghĩa với việc sẽ miễn nhiễm với bệnh trong những lần sau. Người từng mắc vẫn có nguy cơ tái nhiễm với type virus Dengue khác và cần tiếp tục chủ động phòng muỗi, theo dõi các dấu hiệu bất thường khi mắc bệnh. Với vaccine sốt xuất huyết, người dân nên đến cơ sở tiêm chủng để được khám sàng lọc và tư vấn cụ thể trước khi tiêm, thay vì tự đánh giá mình có phù hợp hay không.