Ưu tiên mái ấm gia đình cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Media Quốc hội

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung nguyên tắc Nhà nước có chính sách hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Quy định này được đưa vào dự thảo sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc cần thể chế hóa chủ trương đổi mới công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo hướng nhà nhỏ, nhóm nhỏ. Theo đó, mỗi nhóm trẻ em có người chăm sóc ổn định, được sống trong môi trường gần gũi với gia đình, phù hợp với nhu cầu tâm lý và sự phát triển của trẻ.

Song song với việc phát triển các mô hình chăm sóc thay thế, chính sách hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước được kỳ vọng khuyến khích công dân Việt Nam nhận trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa đang sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội làm con nuôi.

Đây là định hướng có ý nghĩa đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bởi một nơi ăn ở an toàn là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Trẻ còn cần tình yêu thương, sự gắn bó lâu dài, cảm giác thuộc về một gia đình và môi trường thuận lợi để phát triển thể chất, tinh thần.

Dự thảo luật cũng bổ sung khái niệm "trẻ em không nơi nương tựa" nhằm bảo đảm cách hiểu và áp dụng thống nhất. Theo giải trình của Chính phủ, chỉ những trẻ em không thể hoặc không được sống trong môi trường gia đình gốc mới được xem xét giải quyết cho làm con nuôi.

Đối với trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc, Chính phủ cho rằng nguồn gốc của các em còn phức tạp, chưa rõ ràng nên việc giải quyết cho làm con nuôi có thể không bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý. Nhóm trẻ em này thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt và được chăm sóc bằng các hình thức chăm sóc thay thế khác theo quy định của Luật Trẻ em.

Siết điều kiện người nhận nuôi: Không chỉ cần khả năng kinh tế

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo luật là việc bổ sung các trường hợp không được nhận con nuôi.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung quy định không cho phép nhận con nuôi đối với người từng bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em; người từng bị kết án về một số tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm như truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi.

Việc bổ sung các trường hợp này nhằm tăng cường sàng lọc người nhận nuôi, hạn chế nguy cơ trẻ em phải sống trong môi trường không an toàn. Bởi điều kiện kinh tế chỉ là một yếu tố; khả năng chăm sóc, bảo vệ và bảo đảm môi trường sống lành mạnh cho trẻ cũng cần được đặt lên hàng đầu.

Đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Media Quốc hội

Đáng chú ý, đề xuất quy định độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi không được đưa vào luật. Theo Chính phủ, hiện chưa có đủ cơ sở thực tiễn để xác định một giới hạn tuổi chung, trong khi vấn đề này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau và chưa nhận được sự đồng thuận cao.

Thực tiễn giải quyết việc nuôi con nuôi thời gian qua cũng chưa ghi nhận vướng mắc đáng kể liên quan đến trường hợp người cao tuổi nhận trẻ em làm con nuôi. Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá toàn diện từng trường hợp để xác định người nhận nuôi có đáp ứng các điều kiện bảo đảm một mái ấm gia đình bền vững cho trẻ hay không.

Cách tiếp cận này cho thấy tuổi tác không phải tiêu chí duy nhất để đánh giá khả năng làm cha mẹ nuôi. Điều quan trọng là người nhận nuôi có đủ khả năng chăm sóc, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ trong quá trình trưởng thành.

Xác lập đầy đủ quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi, con nuôi

Một nội dung khác được chỉnh lý tại Điều 26 là thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi.

Theo đó, kể từ ngày quyết định nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành, cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con. Giữa con nuôi với các thành viên khác trong gia đình cha mẹ nuôi cũng phát sinh quyền, nghĩa vụ với nhau theo quy định pháp luật.

Quy định này khẳng định việc nhận nuôi không đơn thuần là đưa một đứa trẻ về sống cùng gia đình mới, mà còn xác lập quan hệ pháp lý đầy đủ, gắn với trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ.

Liên quan đến quyền thừa kế, Chính phủ tiếp tục giữ quy định con đã được cho làm con nuôi vẫn có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của cha mẹ đẻ và ngược lại.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, quy định này được kế thừa từ Luật Nuôi con nuôi năm 2010, phù hợp với Bộ luật Dân sự năm 2015. Việc nuôi con nuôi không làm mất đi mối quan hệ huyết thống tự nhiên giữa cha mẹ đẻ và con đẻ, đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong các quan hệ gia đình.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Đáng chú ý, dự thảo luật cũng quy định trường hợp Tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên mà cả cha nuôi và mẹ nuôi đều qua đời, hoặc cha nuôi, mẹ nuôi là người độc thân qua đời, thì người con nuôi vẫn được thừa kế di sản của cha mẹ nuôi. Đây là quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt, khi người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các em không còn.

Thu hồi quyết định nuôi con nuôi: Hướng tới bảo vệ trẻ kịp thời

Một vấn đề khác được đại biểu Quốc hội thảo luận là thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ quyết định nuôi con nuôi.

Có ý kiến đề nghị phân định: cơ quan hành chính chỉ thực hiện việc thu hồi, hủy bỏ đối với trường hợp chưa giao nhận con nuôi; nếu trẻ đã được giao nhận thì việc này phải do Tòa án quyết định.

Tuy nhiên, Chính phủ đề nghị giao cơ quan hành chính thực hiện việc thu hồi, hủy bỏ quyết định nuôi con nuôi. Theo giải trình, quyết định nuôi con nuôi vốn là quyết định hành chính; việc giao cơ quan hành chính xử lý sẽ giúp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, qua đó sớm bảo vệ lợi ích của trẻ em trong những trường hợp vi phạm điều cấm.

Chính phủ cũng cho rằng các căn cứ thu hồi, hủy bỏ đã được quy định cụ thể, rõ ràng nên không nhất thiết phải đưa mọi trường hợp qua thủ tục tố tụng tại Tòa án.

Những điều chỉnh của Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) cho thấy yêu cầu không chỉ dừng ở việc tìm kiếm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mà còn phải bảo đảm gia đình ấy thực sự an toàn, ổn định và có đủ điều kiện để đồng hành cùng trẻ lâu dài.

Bởi với một đứa trẻ, được nhận làm con nuôi không chỉ là có thêm một mái nhà, mà còn là được trao cơ hội lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo vệ có trách nhiệm./.