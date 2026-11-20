Quốc hội Khóa XVI

Sáng 20/11, với 463/471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo đã được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, trong đó bổ sung chính sách hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, làm rõ đối tượng trẻ em được nhận làm con nuôi và điều kiện của người nhận con nuôi.

Tăng hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, làm rõ đối tượng trẻ được nhận nuôi

Một nội dung được bổ sung tại dự thảo là nguyên tắc Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc nuôi con nuôi trong nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Theo Chính phủ, quy định này nhằm thúc đẩy việc nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các mô hình chăm sóc tập trung làm con nuôi, đồng thời tạo cơ sở triển khai mô hình chăm sóc theo hướng nhóm nhỏ, có người chăm sóc ổn định, gần gũi với môi trường gia đình.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Ảnh QH.

Dự thảo cũng bổ sung khái niệm “trẻ em không nơi nương tựa”, bảo đảm thống nhất với pháp luật về trẻ em. Theo giải trình của Chính phủ, chỉ những trẻ không thể hoặc không được sống trong môi trường gia đình gốc mới được giải quyết cho làm con nuôi.

Đối với đề xuất đưa trẻ em di cư, lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc vào diện được nhận làm con nuôi, Chính phủ cho rằng nguồn gốc của các em chưa rõ ràng, việc giải quyết cho làm con nuôi có thể không bảo đảm chặt chẽ về pháp lý. Những trẻ này có thể được chăm sóc bằng các hình thức chăm sóc thay thế khác theo quy định của Luật Trẻ em.

Ngăn người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em nhận con nuôi

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung các trường hợp không được nhận con nuôi, gồm người từng bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình hoặc có hành vi xâm hại trẻ em; người từng bị kết án về một số tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm như truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, chứa mại dâm, môi giới mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh QH.

Trong khi đó, đề xuất quy định độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi không được tiếp thu. Chính phủ cho biết chưa có đủ căn cứ thực tiễn để xác định giới hạn này, đồng thời xã hội còn nhiều ý kiến khác nhau. Việc người cao tuổi nhận con nuôi cơ bản chưa phát sinh vướng mắc nổi cộm; cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét khả năng bảo đảm mái ấm gia đình bền vững cho trẻ trong từng trường hợp.

Luật cũng làm rõ thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi là từ ngày quyết định nuôi con nuôi có hiệu lực. Từ thời điểm này, hai bên có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con; quan hệ quyền, nghĩa vụ cũng được xác lập giữa con nuôi với các thành viên khác trong gia đình cha mẹ nuôi theo quy định pháp luật.

Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.