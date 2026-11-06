Người từ đủ 75 tuổi thuộc trường hợp nào được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng?

Khoản 1 Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội (có hiệu lực từ ngày 5/10/2026) quy định sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP như sau:

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng mức 540.000 đồng/tháng. Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

1. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Từ đủ 75 tuổi trở lên;

b) Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này;

c) Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Ảnh minh họa.

Như vậy, không phải tất cả người từ đủ 75 tuổi trở lên đều được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mà chỉ những người từ đủ 75 tuổi trở lên không được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng các khoản này thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và có văn bản đề nghị thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng.

Để hưởng chế độ, người từ đủ 75 tuổi hoặc giám hộ có tờ khai đề nghị theo mẫu gửi trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa. Trong 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ, chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú xác thực thông tin liên quan của người đề nghị với cơ sở dữ liệu, thẩm định rồi quyết định trợ cấp hưu trí xã hội.

Thời gian hưởng tính từ tháng mà lãnh đạo xã ký quyết định. Nếu người đó không đủ điều kiện hưởng chế độ thì chủ tịch UBND xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 5/10, tuy nhiên tiền hưởng cho các nhóm được chuyển mức tương ứng từ ngày 1/7.

Theo quy định của luật BHXH năm 2024, trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.

Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Cả nước hiện cả nước có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên (chiếm 16% dân số), trong đó có 2,5 triệu người thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Các tỉnh thành hiện có mức chi cao hơn mặt bằng chung gồm Hải Phòng, Quảng Ninh 700.000 đồng; Hà Nội, Tp.HCM 650.000 đồng; Tuyên Quang 530.000 đồng. Người hưởng được cấp thẻ BHYT với mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.