Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 76/2026/TT-BGDĐT ngày 18.9.2026 về Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp.

Theo Quy chế, tuyển sinh trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác được tổ chức nhiều đợt trong năm theo hình thức xét tuyển.

Người từ đủ 11 tuổi có thể đăng ký học nghề trình độ sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 11 tuổi trở lên, có trình độ học vấn phù hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình và nội dung đào tạo.

Đối với giáo dục trung học nghề, đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc tương đương. Thời gian tuyển sinh được thực hiện phù hợp với tuyển sinh cấp trung học phổ thông.

Các cơ sở đào tạo có thể áp dụng hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển và thi tuyển đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề.

Quy chế trao quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo trong việc xác định số lượng tuyển sinh, đồng thời quy định rõ cơ chế kiểm soát số lượng thực tuyển và trách nhiệm công khai, giải trình.

Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự xác định số lượng tuyển sinh hằng năm theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo trên cơ sở năng lực, các điều kiện bảo đảm chất lượng; nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, số lượng thực tuyển hằng năm của từng nhóm ngành, nghề không được vượt quá 120% kế hoạch xác định từ đầu năm.

Cơ sở đào tạo được điều chỉnh số lượng tuyển sinh giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề để đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và phù hợp với năng lực đào tạo.

Trước khi tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải công khai chương trình, hình thức và thời gian đào tạo; văn bằng, chứng chỉ; địa điểm học tập; số lượng tuyển sinh, đối tượng, điều kiện, chuẩn đầu vào và hình thức tuyển sinh.

Mức học phí của từng ngành, nghề, chương trình; các khoản thu dịch vụ cho từng học kỳ, năm học và cả khóa học; chính sách học bổng, miễn, giảm, hỗ trợ học phí; điều kiện học tập và ký túc xá cũng phải được công khai.

Quy chế đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ số trong tuyển sinh. Thí sinh đăng ký dự tuyển cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề có thể thực hiện trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Các giấy tờ trong hồ sơ có thể được gửi dưới dạng điện tử qua cổng thông tin tiếp nhận của trường. Cơ sở đào tạo được sử dụng dữ liệu trên VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin của thí sinh.

Giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản điện tử có giá trị như bản giấy. Cơ sở đào tạo có thể tích hợp phương thức định danh điện tử để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Trường hợp thông tin cá nhân của thí sinh đã được tra cứu trên cơ sở dữ liệu quốc gia, người học không phải thực hiện các yêu cầu về hồ sơ dành cho trường hợp không tra cứu được thông tin.