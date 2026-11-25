Theo quy định hiện hành tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi vẫn có thể được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng nếu đáp ứng các điều kiện nhất định.

Cụ thể, Luật Bảo hiểm xã hội quy định công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, đồng thời có văn bản đề nghị thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người từ bao nhiêu tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng? (ảnh minh hoạ).

Như vậy, để được hưởng chính sách này, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi cần đáp ứng các điều kiện: Là công dân Việt Nam; thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1.7.2025.

Đáng lưu ý, người từ 70 đến dưới 75 tuổi không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ chưa được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chỉ căn cứ vào độ tuổi, kể cả trường hợp không có lương hưu. Đối với nhóm này, theo quy định hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là từ đủ 75 tuổi trở lên nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Về mức hưởng, từ ngày 5.10, mức trợ cấp hưu trí xã hội đã tăng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng cho người từ 75 tuổi trở lên. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng ở độ tuổi thấp hơn, từ đủ 70 đến dưới 75.