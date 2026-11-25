Người từ 60 tuổi trở lên nên hoạt động thể lực bao lâu mỗi tuần?
Người từ 60 tuổi trở lên có sức khỏe bình thường nên duy trì vận động đều đặn theo các nhóm chính sau: Hoạt động hiếu khí (tăng sức bền): Tập khoảng 150–300 phút/tuần ở mức độ vừa (như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, làm vườn) hoặc 75–150 phút/tuần ở mức độ mạnh.
Tăng cường cơ: Tập tối thiểu 2 ngày/tuần cho các nhóm cơ lớn (chân, hông, lưng, bụng, ngực, vai, tay). Hoạt động đa thành phần: Kết hợp tập giữ thăng bằng, độ linh hoạt và vận động chức năng (như thái cực quyền, khiêu vũ, bước chân thăng bằng) để giảm nguy cơ té ngã. Mức vận động cần phù hợp với khả năng thể lực của từng người.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tu-60-tuoi-tro-len-nen-hoat-dong-the-luc-bao-lau-moi-tuan-post1405678.html