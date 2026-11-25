Có những cuộc điện thoại không dài, nhưng đủ sức làm thay đổi cả cuộc đời một con người, mang đến niềm hạnh phúc tưởng chừng đã trở nên xa vời. Sau gần 7 năm mất liên lạc, gia đình anh Phạm Hữu T đã tìm lại được người thân trong niềm vui đoàn tụ. Đằng sau cuộc hội ngộ đầy xúc động ấy là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tấm lòng vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng).