Tạo cơ hội để sinh viên chủ động trải nghiệm

Những ngày đầu theo học ngành Y đa khoa tại trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên), Trần Xuân Diệp (năm thứ ba) không chỉ phải làm quen với phương pháp học tập và môi trường đại học mà còn đảm nhận vai trò lớp trưởng. Trong quá trình đó, ThS. BS Nguyễn Thị Lệ, cựu cố vấn học tập của lớp YK57G, đã đồng hành, hướng dẫn Diệp từng bước thích nghi với những trách nhiệm mới.

ThS. BS Nguyễn Thị Lệ - Gảng viên Bộ môn Lao và bệnh phổi, trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên). Ảnh: NVCC

Trong gần hai năm đầu đại học, khi cô Nguyễn Thị Lệ đảm nhiệm vai trò cố vấn học tập lớp YK57G, Diệp thường được cô lắng nghe và hướng dẫn khi gặp khó khăn trong công việc chung. Theo Diệp, cô không trực tiếp giải quyết thay mà đưa ra những gợi ý để các thành viên tự tìm hướng xử lý. “Cô luôn khéo léo gợi mở để ban cán sự trong lớp tự suy ngẫm và tìm lời giải phù hợp”, Diệp nhớ lại.

Từ những lần trao đổi với cô, Xuân Diệp cho biết bản thân dần học được cách giữ bình tĩnh trước áp lực, lắng nghe ý kiến của người khác và cân nhắc giữa trách nhiệm cá nhân với lợi ích tập thể.

Sự đồng hành của cô Lệ còn được thể hiện qua việc khuyến khích sinh viên lớp YK57G tham gia các hoạt động ngoài giảng đường. Mùa Trung Thu năm 2025, với sự động viên và tạo điều kiện của cô, ban cán sự cùng tập thể lớp YK57G tổ chức chương trình thiện nguyện "Trung Thu cho em" tại trường Mầm non Minh Lập, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Cô Nguyễn Thị Lệ cùng sinh viên lớp YK57G trong chương trình thiện nguyện 'Trung Thu cho em' tại Trường Mầm non Minh Lập. Ảnh: NVCC

Diệp là người đại diện lớp tham gia kết nối và tổ chức hoạt động. Nhìn lại trải nghiệm này, Diệp cho rằng, sự tin tưởng của cô đã giúp mình có thêm kinh nghiệm trong việc kết nối các thành viên và tổ chức công việc chung. “Sự tin tưởng mà cô trao gửi khi giao trọng trách đã giúp mình thấm thía một điều: Làm lớp trưởng không chỉ là người truyền tin hay quản lý, mà còn là ngọn lửa nhỏ biết khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lan tỏa những giá trị đẹp đẽ đến cộng đồng”, Diệp chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động phong trào, cô Lệ còn khuyến khích Diệp tiếp cận nghiên cứu khoa học. Trước đó, Diệp chưa có nhiều hình dung về công việc nghiên cứu. Khi tham gia hỗ trợ nghiên cứu cùng cô trong đề tài "Thực trạng quản lý điều trị lao kháng Rifampicin và một số yếu tố liên quan tại Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2024", Diệp được làm quen với các công việc như thu thập thông tin, đối chiếu số liệu, lọc và làm sạch dữ liệu trước khi phân tích.

Quá trình tham gia nghiên cứu giúp Diệp hiểu hơn về yêu cầu chính xác và trung thực trong công việc khoa học. Nhớ lại những điều được cô hướng dẫn, Diệp cho biết: “Cô dạy mình rằng, nghiên cứu không phải là cuộc chạy đua về số lượng thông tin hay làm cho xong một đề tài, mà là bài học về sự cẩn trọng, lòng trung thực và trách nhiệm tuyệt đối với từng con số”.

Cách hướng dẫn ấy cũng gắn với phương pháp giảng dạy mà cô Nguyễn Thị Lệ đang áp dụng trên giảng đường. Thay vì truyền đạt kiến thức theo lối một chiều, cô lựa chọn cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm. “Tôi dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm: Đặt vấn đề, cho các em tự tìm hiểu và phân tích ca bệnh, còn tôi đóng vai người hướng dẫn thay vì đọc cho chép”, cô cho biết.

Qua trải nghiệm học tập và nghiên cứu, nhận thức của Diệp về nghề y dần thay đổi. Nếu trước đây, Diệp từng nghĩ sinh viên y chỉ cần nắm vững kiến thức để vượt qua các kỳ thi thì hiện tại, Diệp hiểu rằng: “Khi đã lựa chọn trở thành người thầy thuốc, người học phải là người biết chủ động tìm tòi, không ngừng đặt câu hỏi và tự làm mới tri thức của mình qua lăng kính khoa học”.

Truyền cảm hứng học tập, nuôi dưỡng tình yêu nghề

Từ những trải nghiệm trong học tập, hoạt động tập thể và nghiên cứu khoa học, Diệp cho rằng, sự trưởng thành của bản thân trong những năm đầu đại học có đóng góp từ quá trình được cô Lệ hướng dẫn, chỉ bảo. “Từ một sinh viên còn nhiều rụt rè, mình đã biết chủ động hơn trong việc học, vững vàng hơn trước trách nhiệm tập thể, hết mình với cộng đồng và tự tin dấn thân vào nghiên cứu khoa học”, Diệp chia sẻ.

Nguyễn Thị Hà (năm thứ ba, ngành Y đa khoa) cũng ấn tượng với sự gần gũi và tâm huyết của cô Lệ trong quá trình giảng dạy. “Lần đầu gặp cô, mình nghĩ cô là người khá nghiêm khắc. Nhưng khi tiếp xúc, mình nhận ra, cô rất gần gũi, thấu hiểu và luôn đặt bản thân vào vị trí của sinh viên”, Hà nhớ lại.

Nguyễn Thị Hà chia sẻ: "Sự thấu hiểu và gần gũi của cô Lệ giúp không khí học tập trên giảng đường trở nên cởi mở, gắn kết hơn".

Không chỉ tạo không khí học tập cởi mở, cô Lệ còn khơi gợi cho sinh viên sự hứng thú với học tập và nghiên cứu khoa học. Hà cho biết: “Dù còn bận nghiên cứu và khám bệnh ở bệnh viện, cô vẫn luôn dành thời gian cho sinh viên, lắng nghe và chia sẻ. Khi lên giảng đường, cô cũng truyền được cho chúng mình sự ham học, đặc biệt là với các ngoại ngữ và niềm đam mê nghiên cứu của mình”.

Với cô Lệ, việc đào tạo sinh viên y khoa cần chú trọng hình thành y đức và trách nhiệm nghề nghiệp ngay từ những năm đầu đại học. Cô cho rằng, năng lực chuyên môn không thể tách rời những chuẩn mực đạo đức trong thực hành y khoa.

“Y đức phải được dạy song song với chuyên môn ngay từ năm đầu tiên. Sinh viên giỏi mà thiếu y đức thì sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh. Tôi hay nhắc các bạn sinh viên: Đặt sự an toàn của người bệnh lên trên hết, hãy luôn trung thực và chịu khó học hỏi”, cô Lệ chia sẻ.

Là bác sĩ hoạt động trong lĩnh vực hô hấp, đồng thời tham gia giảng dạy, cô Lệ chú trọng giúp sinh viên nhận thức rõ trách nhiệm của người thầy thuốc đối với người bệnh. Theo cô, sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia cần được hình thành cùng với kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong quá trình đào tạo.

Từ cách tổ chức hoạt động học tập, khuyến khích nghiên cứu đến việc nhấn mạnh vai trò của y đức, cô Nguyễn Thị Lệ hướng sinh viên đến một quá trình học nghề chủ động và có trách nhiệm. Với cô, đó là những nền tảng cần được bồi đắp từ khi người học còn ngồi trên giảng đường, để kiến thức chuyên môn luôn đi cùng sự trung thực, tinh thần học hỏi và trách nhiệm với người bệnh.