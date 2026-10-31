Người 'truyền lửa' ở mái trường trong vùng chè Vô Tranh

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Tức Tranh, chỉ đạo triển khai chuyên đề Giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) và phòng học số cho học sinh.

"Thắp lửa" từ sự nêu gương và đồng hành

Tại Trường THPT Tức Tranh, những bồn hoa khoe sắc dọc lối đi đã tạo nên bức tranh học đường đầy sức sống. Ít ai hình dung rằng, khi mới đi vào hoạt động năm 2023, khuôn viên rộng rãi này chủ yếu là những dãy phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng xen giữa những khoảng đất trống, chưa có bóng cây xanh, sắc hoa.

Để có được cảnh quan ấy là sự chung tay của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, trong đó có dấu ấn không nhỏ của cô giáo Nguyễn Thị Hòa. Ngay từ những ngày đầu, cô đã quan tâm đến việc trồng cây, tạo cảnh quan; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở mỗi giáo viên, học sinh cùng chăm sóc cây xanh, bồn hoa, giữ gìn vệ sinh trường lớp.

Từng mầm cây được vun trồng, từng khoảng đất trống dần phủ màu xanh, góp phần hình thành môi trường học tập thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Với cô Hòa, xây dựng một ngôi trường tốt không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy học hay ứng dụng công nghệ trong quản lý. Điều quan trọng hơn là tạo dựng được một tập thể đoàn kết, nơi mỗi giáo viên được khích lệ để phát huy năng lực; mỗi học sinh được quan tâm, tôn trọng và có cơ hội trưởng thành. Bởi vậy, cô luôn đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, không chỉ giao nhiệm vụ mà còn trực tiếp đồng hành, chia sẻ và cùng tập thể tháo gỡ khó khăn.

"Muốn thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi học sinh, giáo viên, người đứng đầu phải là một đốm than hồng cháy hết mình.”- Cô giáo Nguyễn Thị Hòa (Hiệu trưởng Trường THPT Tức Tranh)

Cô Nguyễn Thị Hòa tham dự hoạt động của học sinh trong giờ thực hành nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Ngày hội STEM.

Cô luôn động viên đúng lúc, có những cách góp ý chân thành và tinh thần sẵn sàng đồng hành với đồng nghiệp. Với những giáo viên trẻ, cô lựa chọn cách khơi dậy nhiệt huyết bằng sự thấu hiểu và chân thành.

Một sáng kiến hay, một giờ dạy tốt đều được ghi nhận, biểu dương kịp thời để tiếp thêm sự tự tin. Hay khi đồng nghiệp gặp vướng mắc, có việc làm chưa trọn vẹn, cô dành thời gian trao đổi, góp ý, chỉ ra hướng tháo gỡ thay vì chỉ phê bình.

Với cô, thành công của một cá nhân không tách rời sự phát triển của tập thể. Sự tiến bộ của đồng nghiệp là niềm vui, niềm tự hào của người làm công tác quản lý.

"Là giáo viên mới về Trường, tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ và áp lực. Nhưng chính sự chỉ bảo tận tình, luôn lắng nghe và thấu hiểu của cô Hòa đã giúp tôi có thêm động lực. Cô không chỉ là người quản lý nghiêm túc, quyết liệt trong công việc mà còn như một người chị, luôn sẵn sàng đồng hành để những giáo viên trẻ như chúng tôi nỗ lực khẳng định bản thân và cống hiến cho sự nghiệp trồng người."- Cô giáo Đào Thị Thuận, giáo viên môn Ngữ văn.

Không gian “Trường học Hạnh phúc” và hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống điệu múa Tắc Xình của học sinh các dân tộc thiểu số vùng chè tại sân Trường THPT Tức Tranh.

Không chỉ quan tâm đến đội ngũ, cô Hòa còn dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc. Nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành nền nếp cho học sinh theo phương châm “3 đúng, 3 đủ, 4 có, 5 không”; đồng thời tạo điều kiện để các em tham gia những hoạt động trải nghiệm, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương, trong đó có bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể điệu múa Tắc Xình.

Mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường học đường nơi học sinh không chỉ tiếp thu tri thức mà còn được nuôi dưỡng nhân cách, tình yêu quê hương.

Cô Hòa như một người mẹ, rất gần gũi và quan tâm đến học sinh. Từ nhắc nhở giữ gìn vệ sinh lớp học đến việc tạo điều kiện, động viên chúng em tham gia các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi, học múa Tắc Xình để hiểu và yêu hơn văn hóa quê mình. Chúng em cảm nhận được sự ấm áp của một "Trường học hạnh phúc".- Em Đào Thái Phương, học sinh lớp 12A1

Vượt khó để khẳng định một ngôi trường đổi mới

Là người đứng đầu một ngôi trường trẻ đóng trên địa bàn vùng chè còn nhiều khó khăn, cô Hòa hiểu rõ những thách thức đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phần lớn còn trẻ, giàu nhiệt huyết nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản trị lớp học, bồi dưỡng học sinh giỏi hay xử lý những tình huống sư phạm phức tạp.

Trong khi đó, tỷ lệ giáo viên biên chế còn mỏng, số lượng giáo viên hợp đồng nhiều, nguồn kinh phí chi thường xuyên eo hẹp. Với hơn 1.000 học sinh, yêu cầu vừa bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện, vừa nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn là áp lực không nhỏ.

Đội tuyển học sinh Trường THPT Tức Tranh đón nhận Cúp và giải Nhất toàn quốc Cuộc thi “Trường học không ma túy” năm 2025. Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Hòa (đứng giữa) động viên đội tuyển.

Trước những khó khăn ấy, cô xác định muốn nhà trường phát triển bền vững phải bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ. Cô chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và trao quyền cho những tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn có năng lực, uy tín và tâm huyết, tạo thành lực lượng nòng cốt trong việc hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên trẻ.

Các tổ chuyên môn được khuyến khích tăng cường trao đổi, nghiên cứu bài học, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn giảng dạy.

Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian sâu sát hoạt động chuyên môn, thường xuyên đến các lớp học, dự giờ, thăm lớp, lắng nghe những diễn biến thực tế trong từng tiết dạy.

Với cô, dự giờ không đơn thuần là kiểm tra, đánh giá mà còn là dịp phát hiện những điểm sáng, động viên giáo viên và kịp thời hỗ trợ khi đồng nghiệp gặp khó khăn.

Cùng với xây dựng đội ngũ, cô Hòa xác định đổi mới quản trị và chuyển đổi số là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của cô, Trường THPT Tức Tranh từng bước trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào giáo dục, được triển khai mô hình “Trường học số Mức độ 3”.

Nhà trường thực hiện 100% học bạ số, ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong quản lý nền nếp học sinh, đồng thời tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động giảng dạy.

Cô Nguyễn Thị Hòa thay mặt Trường THPT Tức Tranh đón nhận Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc.

Sự kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành cùng tinh thần đồng lòng của tập thể đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Năm học 2025–2026, học sinh Nhà trường đạt 117 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì trên 99%.

Năm 2025, Trường giành giải Nhất toàn quốc Cuộc thi “Trường học không ma túy”. Tập thể Nhà trường được công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc”, nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2026, cô Nguyễn Thị Hòa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 13 năm liên tục, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở...

Trên mái trường tại vùng chè Vô Tranh, ngọn lửa nhiệt huyết được thắp lên từ người đứng đầu đang tiếp tục lan tỏa, nâng bước các thế hệ học trò vững tin trên hành trình chinh phục tri thức và tương lai.