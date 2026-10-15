Người trưởng thôn Raglai tận tụy vì dân, bền bỉ giữ rừng

Anh Nguyễn Ngọc Vấn hỗ trợ người dân tại buổi khám sức khỏe cộng đồng.

Nhiều năm gắn bó với công việc ở cơ sở, anh Nguyễn Ngọc Vấn (SN 1984), Trưởng thôn Hàm Cần 3, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, luôn gần gũi, giúp đỡ bà con và tích cực vận động người dân tham gia bảo vệ rừng. Với sự tận tụy, trách nhiệm, anh trở thành người có uy tín trong cộng đồng Raglai được người dân tin tưởng.

Gần dân từ những việc nhỏ

Sáng sớm, tại Nhà văn hóa thôn Hàm Cần 3, đông đảo người dân đến tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân. Trong lúc chờ đến lượt, một số người lớn tuổi lúng túng khi đăng ký, kê khai thông tin cá nhân.

Thấy một phụ nữ lớn tuổi chưa biết cách hoàn tất thủ tục, anh Nguyễn Ngọc Vấn chủ động đến hướng dẫn, giải thích từng bước để bà thực hiện.

Bà Lê Thị Hình cho biết, do biết một ít chữ nên mỗi khi cần kê khai giấy tờ hoặc làm thủ tục hành chính, bà thường nhờ trưởng thôn hỗ trợ.

“Trước đây anh Vấn là công an viên, đến năm 2017 làm trưởng thôn. Chúng tôi có việc gì đều nhờ trưởng thôn giúp đỡ”, bà Hình nói.

Thôn Hàm Cần 3 hiện có 406 hộ dân, trong đó 327 hộ đồng bào Raglai. Trước đây, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, việc tiếp cận thông tin và phát triển kinh tế gặp không ít trở ngại.

Anh Vấn luôn tận tụy với công việc của thôn.

Từ khi đảm nhận vai trò trưởng thôn, anh Vấn thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời hỗ trợ bà con giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống. Với anh, công việc ở cơ sở không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách mà còn đòi hỏi sự sâu sát, kiên trì và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo bà Lê Thị Hình, đời sống người dân Hàm Cần 3 trước đây còn nhiều thiếu thốn. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương và công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở, cuộc sống của đồng bào từng bước được cải thiện.

Bà Hình cho biết, người dân tin tưởng anh Vấn bởi sự nhiệt tình, gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ bà con khi cần thiết.

Vận động bà con cùng giữ rừng

Bên cạnh công việc trưởng thôn, anh Vấn còn là Đội trưởng Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3. Nhiều năm qua, anh cùng các thành viên tham gia tuần tra, quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn.

Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3 hiện có 55 hộ tham gia, quản lý, bảo vệ khoảng 1.650ha rừng, chủ yếu là rừng phòng hộ và diện tích rừng đang phục hồi. Các thành viên đều là người Raglai, trong đó có những người đã gắn bó với công việc hơn 20 năm.

Theo anh Vấn, bảo vệ rừng là công việc đòi hỏi sự kiên trì và ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên. Muốn người dân tự giác tham gia, người đứng đầu phải gương mẫu, đồng thời giải thích để bà con hiểu được lợi ích lâu dài của việc giữ rừng.

“Bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của một tổ đội mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng. Khi người dân hiểu được vai trò của rừng đối với nguồn nước, sinh kế và cuộc sống lâu dài, ý thức giữ rừng sẽ dần trở thành hành động tự giác”, anh Vấn chia sẻ.

Anh Vấn (thứ 2 từ phải qua) và các thành viên Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3.

Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào Raglai sinh sống, công tác vận động người dân tham gia bảo vệ rừng cần gắn với điều kiện thực tế và đời sống của cộng đồng. Bởi vậy, bên cạnh hoạt động tuần tra, việc nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân cùng có trách nhiệm với diện tích rừng được giao quản lý cũng là nhiệm vụ quan trọng.

Bà Lương Thị Mới, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hàm Thạnh, đánh giá, anh Nguyễn Ngọc Vấn là người luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc. Sự gương mẫu và cách làm gần dân của anh góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo bà Mới, tại địa phương có đông đồng bào sinh sống, những người am hiểu phong tục, tập quán và đời sống của người dân như anh Vấn có vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin, chính sách đến với cộng đồng. Sự đồng thuận không chỉ được tạo dựng qua tuyên truyền mà còn từ quá trình tiếp xúc, chia sẻ và giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân.

Từ việc hỗ trợ bà con trong cuộc sống thường ngày đến vận động cộng đồng chung tay bảo vệ rừng, anh Vấn kiên trì với vai trò của người đứng đầu thôn. Những đóng góp ấy góp phần củng cố niềm tin của người dân, phát huy tinh thần đoàn kết và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại xã Hàm Thạnh.