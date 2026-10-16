Người Trưởng ban Nữ công tận tụy với công việc, gắn bó với đồng nghiệp

Ở Công ty Thủy điện Sông Bung, chị Nguyễn Nho Bích Trâm hiện là chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động, phụ trách công tác lao động - tiền lương. Đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với thu nhập, chế độ và quyền lợi của người lao động, đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác trong từng số liệu và từng khâu xử lý. Với tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc trong công việc, năm 2025, chị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Nho Bích Trâm, Trưởng ban Nữ công Công ty Thủy điện Sông Bung.

Không dừng lại ở việc hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, chị Trâm còn tích cực cùng đồng nghiệp tìm tòi, đề xuất những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Tháng 10/2026, chị là đồng tác giả sáng kiến “Xây dựng quy trình tự động hóa lập, kiểm soát và gửi thông báo thu nhập cho người lao động tại Công ty Thủy điện Sông Bung”, được công nhận theo Quyết định số 285/QĐ-TĐSB ngày 12/10/2026.

Bên cạnh đó, chị còn tham gia nhóm sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các phần mềm số trong công tác truyền thông nội bộ, từ xây dựng nội dung bài viết, thiết kế hình ảnh, video đến trực quan hóa quy trình, quy định. Chị cũng tham gia nội dung “Ứng dụng AI/ChatGPT vào việc lập sơ đồ Mindmap trên Whimsical Diagrams”. Những hoạt động này cho thấy tinh thần sẵn sàng học hỏi, tiếp cận công cụ mới và vận dụng công nghệ vào thực tiễn công việc, góp phần cùng tập thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại đơn vị.

Chị Nguyễn Nho Bích Trâm trình bày, bảo vệ sáng kiến trước Hội đồng sáng kiến cấp Công ty năm 2026.

Nếu trong công việc chuyên môn, chị Trâm đề cao sự chính xác và tinh thần cải tiến, thì trong hoạt động nữ công, chị lại dành nhiều tâm huyết cho sự gắn kết giữa các chị em. Trên cương vị Trưởng ban Nữ công, chị cùng tập thể tổ chức các hoạt động tham quan, học tập, tạo điều kiện để nữ cán bộ, công nhân viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự thấu hiểu. Từ những buổi gặp mặt, các chuyến đi chung đến hoạt động tổ chức sinh nhật cho chị em, mỗi chương trình đều góp phần tạo nên không khí gần gũi, ấm áp trong tập thể

Với chị Trâm, công tác nữ công không chỉ gắn với các dịp kỷ niệm mà còn được vun đắp từ những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày. Sự quan tâm đúng lúc, tinh thần chủ động kết nối và trách nhiệm với hoạt động chung góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, nơi mỗi cán bộ, công nhân viên đều có thêm động lực để sẻ chia và đồng hành cùng nhau.

Chị Nguyễn Nho Bích Trâm tham gia chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI.

Tinh thần sẻ chia ấy còn được chị thể hiện qua việc tham gia hiến máu nhân đạo ba năm liên tiếp. Mỗi lần hiến máu là một hành động tự nguyện, thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Việc duy trì hoạt động này qua nhiều năm thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa thông điệp nhân ái bằng chính hành động cụ thể của bản thân.

Ở chị Nguyễn Nho Bích Trâm, những đóng góp đáng trân trọng được tạo nên từ sự bền bỉ trong công việc, tinh thần chủ động đổi mới và sự quan tâm chân thành dành cho đồng nghiệp, cộng đồng. Dù ở vị trí chuyên môn hay trong hoạt động nữ công, chị đều góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sẻ chia, những giá trị quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp của Công ty Thủy điện Sông Bung.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, câu chuyện về chị Trâm cũng là dịp ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng thiết thực của nữ cán bộ, công nhân viên Công ty. Bằng sự tận tụy trong công việc và tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống, mỗi người phụ nữ Sông Bung đang góp phần xây dựng tập thể ngày càng gắn kết, nhân văn, cùng chung sức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và bảo đảm vận hành các nhà máy an toàn, ổn định.