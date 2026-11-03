Người trưởng bản gương mẫu

Ông Hồ Văn Tùng - Trưởng thôn Bù Vây, xã Tân Lập (hàng đầu, ngồi giữa) tham gia cùng người dân trong hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình.

Tân Lập là xã miền núi có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Trong đời sống cộng đồng, bên cạnh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, một số quan niệm lạc hậu về giới từng tồn tại, khiến phụ nữ và trẻ em gái chịu nhiều thiệt thòi. Việc nhà, chăm sóc con cái chủ yếu đặt lên vai phụ nữ; cơ hội học tập, tham gia hoạt động xã hội và phát triển kinh tế của chị em còn hạn chế...

Trước thực tế đó, là những người am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và đời sống đồng bào, những người có uy tín không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp vận động, giải thích, tháo gỡ những vướng mắc từ mỗi gia đình, từng bước hình thành nếp nghĩ, cách làm tiến bộ.

Tại thôn Bù Vây, ông Hồ Văn Tùng, trưởng thôn Bù Vây, tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng, là một trong những người tích cực thực hiện nhiệm vụ này. Thay vì chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp, ông đến từng hộ gia đình, nhất là gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống và những gia đình có trẻ em gái ở độ tuổi vị thành niên, để trò chuyện, phân tích về quyền bình đẳng của phụ nữ và nam giới, trách nhiệm của cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục con cái.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ông Tùng cùng những người có uy tín vận động các gia đình từ bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, không sinh nhiều con chỉ để có con trai, quan tâm hơn đến việc học tập và phát triển của trẻ em gái. Đồng thời, ông phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những tập tục có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, quyền lợi của phụ nữ, trẻ em.

Sự kiên trì ấy đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong cộng đồng. Nhiều người chồng chủ động chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái, khuyến khích vợ tham gia các phong trào, hoạt động xã hội. Việc học tập của con trai và con gái ngày càng được quan tâm bình đẳng hơn; quan niệm phải sinh con trai để nối dõi cũng từng bước thay đổi.

Cùng với đó, ông Tùng cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Lập đẩy mạnh phối hợp hỗ trợ đào tạo nghề cho hội viên, phụ nữ, nữ thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời quan tâm xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp như chăn nuôi dê, heo bản quy mô nhỏ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Qua đó, tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập và từng bước nâng cao vị thế trong gia đình, xã hội.

Trong các hoạt động thuộc Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trưởng thôn Hồ Văn Tùng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tại cơ sở.

Tại thôn Bù Vây đã thành lập 3 tổ truyền thông cộng đồng, lồng ghép tuyên truyền hơn 30 buổi với nhiều nội dung thiết thực; xây dựng 3 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và phối hợp thành lập 1 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại trường THCS. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận kiến thức, chia sẻ khó khăn và cùng tìm giải pháp thực hiện bình đẳng giới.

Từ những kết quả đạt được, để công tác bình đẳng giới tiếp tục đi vào chiều sâu, ông Hồ Văn Tùng xác định sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của trưởng bản, kiên trì đổi mới nếp nghĩ, cách làm từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín, già làng để tuyên truyền thường xuyên, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của từng nhóm dân cư.

Cùng với đó, vận động các gia đình thực hiện bình đẳng, trong đó vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, cùng quyết định những vấn đề chung, quan tâm và tạo điều kiện cho con trai, con gái học tập như nhau. Những tập tục không còn phù hợp, nhất là tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các quan niệm gây bất lợi cho phụ nữ, trẻ em, cần được kiên trì vận động loại bỏ.

Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong thực hiện bình đẳng giới không chỉ góp phần xóa bỏ định kiến, hủ tục lạc hậu mà còn tạo nền tảng xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết và phát triển.