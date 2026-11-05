Người trưởng ấp Khmer đến từng nhà, dạy dân cách làm giàu trên quê hương

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Ở tuổi 34, anh Thạch Hoàng Minh đảm nhận vai trò Trưởng ấp Lâm Dồ (xã Trần Đề, TP Cần Thơ), nơi có hơn 90% dân số là đồng bào Khmer sinh sống.

Nhận nhiệm vụ từ cuối tháng 6/2026, anh Minh hiểu rằng để làm tốt công việc tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều quan trọng trước tiên là phải gần dân, hiểu dân và tạo được sự tin tưởng của bà con.

Anh Thạch Hoàng Minh, Trưởng ấp Lâm Dồ (xã Trần Đề, TP Cần Thơ).

Bởi vậy, thay vì chỉ thông báo các chủ trương, chính sách qua những cuộc họp, anh cùng các thành viên Ban nhân dân ấp lựa chọn cách đến từng nhà, trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và giải thích để người dân hiểu.

Đặc biệt, phần lớn những cuộc trao đổi ấy đều được thực hiện bằng tiếng Khmer.

“Ở đây hơn 90% người dân là đồng bào Khmer. Khi đến nhà tuyên truyền, vận động, chúng tôi chủ yếu trao đổi bằng tiếng Khmer. Gặp bà con người Kinh thì nói tiếng Việt. Quan trọng là làm sao để người dân hiểu được những điều mình muốn truyền đạt”, anh Minh chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News.

Sinh năm 1992, quê ở khu vực Long Phú, anh Minh có nhiều năm tham gia công tác tại cơ sở trước khi trở thành trưởng ấp.

Theo lời kể, năm 18 tuổi, anh tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an tại Cần Thơ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh tiếp tục tham gia lực lượng công an xã với vai trò công an viên.

Đến năm 2020, anh được phân công phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy. Năm 2021, anh chuyển sang phụ trách công tác tổ chức Đảng ủy.

Trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, anh tiếp tục được phân công hỗ trợ công tác tại Ban Xây dựng Đảng trước khi nhận nhiệm vụ Trưởng ấp Lâm Dồ vào cuối tháng 6/2026.

Theo anh Minh, để làm tốt công việc tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, phải tạo được sự tin tưởng của bà con.

Quá trình công tác ở nhiều vị trí giúp anh tích lũy kinh nghiệm, nhưng khi trực tiếp đảm nhận vai trò trưởng ấp, anh nhận ra rằng công việc ở cơ sở có những yêu cầu rất riêng.

Ấp Lâm Dồ có đông đồng bào Khmer, trình độ tiếp cận thông tin của người dân chưa đồng đều. Một bộ phận bà con còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chủ trương, chính sách và dịch vụ công.

Theo anh Minh, điều này đòi hỏi cán bộ cơ sở phải kiên trì, gần gũi và lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

“Cái khó là trình độ, khả năng tiếp cận thông tin của bà con chưa đồng đều. Một số người vẫn còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy, cán bộ ấp phải sâu sát hơn, giải thích để bà con hiểu rõ các chủ trương, chính sách và chủ động thực hiện”, anh Minh nói.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, không phải người dân nào cũng biết anh là trưởng ấp mới. Để thuận lợi hơn trong công việc, anh nhờ những cán bộ có kinh nghiệm, từng gắn bó lâu năm với địa phương cùng đi gặp gỡ, giới thiệu với bà con.

Mỗi lần đến nhà dân vừa là dịp tuyên truyền, vận động, vừa là cơ hội để anh làm quen, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Việc sử dụng tiếng Khmer giúp những cuộc trò chuyện trở nên gần gũi hơn. Những nội dung đôi khi khó hiểu trong các văn bản hành chính được anh giải thích bằng ngôn ngữ quen thuộc với bà con.

Theo anh Minh, muốn người dân đồng thuận thì trước hết cán bộ phải giúp họ hiểu rõ nội dung, mục đích và lợi ích của những công việc địa phương đang triển khai.

Anh Minh hướng dẫn các nhà sư đăng ký khám sức khoẻ.

Từ sự gần gũi ấy, anh từng bước tạo dựng mối quan hệ với người dân, vận động bà con cùng tham gia các hoạt động chung, góp phần xây dựng ấp ngày càng phát triển.

Những mô hình thiết thực ở vùng đồng bào Khmer

Không chỉ tập trung tuyên truyền, vận động, sau khi nhận nhiệm vụ Trưởng ấp Lâm Dồ, anh Thạch Hoàng Minh cùng tập thể cán bộ ấp triển khai một số hoạt động nhằm hỗ trợ đời sống người dân.

Một trong những mô hình đáng chú ý là tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại địa bàn ấp.

Theo anh Minh, trước đây, việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến còn khá mới mẻ với một bộ phận người dân, nhất là những người lớn tuổi hoặc ít sử dụng thiết bị công nghệ.

Để tạo thuận lợi cho bà con, cán bộ ấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện những thủ tục thuộc phạm vi có thể tiếp nhận, hỗ trợ tại địa phương.

“Những thủ tục nào ấp có thể tiếp nhận, giải quyết hoặc hỗ trợ thì chúng tôi tuyên truyền để bà con đến trực tiếp Ban nhân dân ấp liên hệ. Mục tiêu là giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính”, anh Minh cho biết.

Cùng với hoạt động hỗ trợ dịch vụ công, ấp Lâm Dồ còn triển khai mô hình quầy quần áo 0 đồng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Thạch Hoàng Minh cùng tập thể cán bộ ấp thực hiện hoạt động hỗ trợ đời sống người dân.

Những bộ quần áo được chia sẻ thông qua mô hình tuy giá trị vật chất không lớn nhưng góp phần hỗ trợ người dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Theo anh Minh, bên cạnh chăm lo an sinh xã hội, địa phương cũng quan tâm vận động bà con phát triển kinh tế, từng bước cải thiện thu nhập.

Một trong những mô hình đang được duy trì tại ấp là tổ hợp tác chăn nuôi bò với khoảng 20 thành viên.

Mô hình được hình thành từ trước và tiếp tục phát huy hiệu quả thông qua việc các thành viên cùng tham gia đóng góp, hỗ trợ nhau phát triển chăn nuôi.

Theo Trưởng ấp Lâm Dồ, tổ hợp tác hiện có nguồn vốn xoay vòng hơn 20 triệu đồng. Thông qua hình thức đóng góp, tích lũy và luân chuyển nguồn vốn, các thành viên có thêm điều kiện hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất.

Hằng tháng, nguồn vốn được xem xét luân chuyển cho các thành viên theo hình thức xoay vòng, tạo điều kiện để bà con từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Đáng chú ý, trong số những người tích cực tham gia, duy trì hoạt động của tổ hợp tác có bà Triệu Thị Dung, một phụ nữ Khmer tại địa phương.

Theo anh Minh, bà Dung là một trong những người có vai trò dẫn dắt, vận động các thành viên cùng tham gia mô hình, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Việc hình thành những tổ hợp tác như vậy không chỉ tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho người dân mà còn khuyến khích tinh thần liên kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất.

Đối với địa bàn có đông đồng bào Khmer như Lâm Dồ, những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của người dân có ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện đời sống, từng bước giảm sự phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ.

Không chỉ được người dân tin tưởng, những đóng góp của anh Thạch Hoàng Minh còn được chính quyền địa phương ghi nhận, nhất là trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bà Phan Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, TP Cần Thơ.

Trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News, bà Phan Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, cho biết toàn xã hiện có 13 ấp, trong đó 9 ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, 3 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đồng bào Khmer chiếm khoảng 37% dân số địa phương.

Đáng chú ý, khoảng 40% trưởng ấp trên địa bàn xã là người Khmer. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối chính quyền với người dân, đưa các chủ trương, chính sách và chương trình phát triển kinh tế - xã hội đến tận cơ sở.

Theo bà Thúy, trong thời gian qua, các trưởng ấp người Khmer đã tích cực tham gia nhiều nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là những đợt cao điểm cập nhật dữ liệu dân cư, tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm và cập nhật dữ liệu đất đai.

Để triển khai những công việc này, cán bộ ấp không chỉ thông báo qua các cuộc họp mà còn phải trực tiếp đến từng nhà, hướng dẫn, vận động người dân phối hợp thực hiện.

“Điển hình như ở ấp Lâm Dồ có đồng chí Thạch Hoàng Minh. Trong các đợt cập nhật dữ liệu, các đồng chí trưởng ấp phải đi từng ngõ, đến từng nhà để thu thập thông tin, hướng dẫn bà con. Vai trò đóng góp của lực lượng này rất lớn”, bà Thúy chia sẻ.

Đặc biệt, trong chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai tại xã Trần Đề, đội ngũ trưởng ấp tiếp tục là lực lượng trực tiếp vận động người dân tham gia.

Tại ấp Lâm Dồ, nơi có hơn 90% dân số là đồng bào Khmer, anh Minh cùng cán bộ cơ sở đến từng nhà thông báo, mời bà con đi khám sức khỏe.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, sự tham gia của các trưởng ấp người Khmer không chỉ góp phần đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số đến gần người dân hơn mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác quản lý, điều hành tại cơ sở.

“Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế, đồng bào Khmer còn có những đóng góp rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương”, bà Thúy nhấn mạnh.