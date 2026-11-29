Sức mua áo phao giá rẻ tăng mạnh tại Trung Quốc, trong khi các thương hiệu cao cấp phải nỗ lực chứng minh chất lượng xứng đáng với mức giá đắt đỏ. Ảnh: @Tingshu Wang/Reuters.

Người tiêu dùng Trung Quốc đang đổ xô mua áo phao giá dưới 500 nhân dân tệ (69 USD) khi thời tiết chuyển lạnh. Xu hướng này cho thấy nhiều người bắt đầu cân nhắc kỹ hơn trước khi bỏ tiền mua các sản phẩm mang thương hiệu cao cấp.

Áo phao bình dân được ưa chuộng

Theo Reuters, một mẫu áo phao giá 399 NDT (khoảng 59,7 USD), làm từ 90% lông ngỗng và được sản xuất riêng cho Đại học Bắc Kinh, đã nhanh chóng cháy hàng trên mạng vào giữa tháng 11 sau khi gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tại Sam's Club, chuỗi bán lẻ thuộc sở hữu của Walmart, một mẫu áo phao nữ của thương hiệu Mỹ Rokka&Rolla có giá 499,9 NDT (khoảng 75 USD) cũng rơi vào tình trạng hết hàng, theo thông tin trên ứng dụng của nhà bán lẻ.

Diễn biến này cho thấy người Trung Quốc đang thận trọng hơn trong chi tiêu, kể cả với những mặt hàng thời trang vốn được nhiều người sẵn sàng bỏ tiền mua ở mức giá cao.

Theo công ty nghiên cứu iiMedia (Trung Quốc), giá trung bình của một chiếc áo phao tại nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 10 năm qua và được dự báo vượt 1.000 NDT (150 USD) vào năm 2025. Tuy nhiên, khảo sát công bố trong tháng này cho thấy nhóm sản phẩm có giá 401-600 NDT (60-90 USD) mới là phân khúc được người mua ưa chuộng nhất.

Trong khi đó, Bosideng, nhà sản xuất áo phao lớn nhất Trung Quốc, cho biết giá bán trung bình của các dòng sản phẩm chủ lực hiện ở mức 1.500-2.500 NDT (225-375 USD).

Mẫu áo phao Bosideng hợp tác cùng Wang Leehom ghi nhận doanh số gây thất vọng. Ảnh: bosideng_official/IG.

Thị trường bất động sản suy thoái kéo dài, tiền lương tăng chậm và nỗi lo về việc làm khiến tầng lớp trung lưu ngày càng dè dặt với những khoản mua sắm không thiết yếu. Điều này cũng khiến người mua cân nhắc liệu chất lượng của một chiếc áo phao đắt tiền có thực sự tương xứng với số tiền bỏ ra.

“Tôi cho rằng Sam's Club đã nắm bắt rất tốt tâm lý này với các dòng áo phao của mình. Người tiêu dùng không nhất thiết tìm mua sản phẩm rẻ nhất, mà ưu tiên những thiết kế có kiểu dáng, công năng và trải nghiệm tương đương nhưng không phải trả thêm quá nhiều tiền cho danh tiếng thương hiệu”, Mark Tanner, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty tư vấn China Skinny có trụ sở tại Thượng Hải, nhận định.

Xu hướng này tạo thêm áp lực cho các thương hiệu đang muốn đưa sản phẩm lên phân khúc cao cấp. Trong tháng này, Bosideng ra mắt bộ sưu tập thứ ba hợp tác với nhà thiết kế người Anh Kim Jones. Dù vậy, một số mẫu có giá cao trong bộ sưu tập lại ghi nhận doanh số khá khiêm tốn trên gian hàng chính hãng của hãng tại Tmall, nền tảng thương mại điện tử hướng đến người mua sắm cao cấp.

Theo số liệu hiển thị trên Tmall, một mẫu áo khoác màu xanh có giá khoảng 2.278 NDT, từng xuất hiện trong quảng cáo cùng ca sĩ, diễn viên kiêm đại sứ thương hiệu Wang Leehom, chỉ bán được 16 chiếc trong 30 ngày tính đến ngày 13/11.

Ưu tiên giá trị hơn thương hiệu

Tuy nhiên, sức mua không đơn thuần dịch chuyển từ các sản phẩm đắt tiền sang hàng giá rẻ. Kết quả kinh doanh của nhiều thương hiệu cho thấy người tiêu dùng đang lựa chọn kỹ hơn, dựa trên mức giá và những gì sản phẩm mang lại.

Theo tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, hơn 30 triệu chiếc áo phao đã được bán ra trong dịp lễ hội mua sắm Ngày Độc thân năm nay. Uniqlo và Bosideng lần lượt đứng đầu và thứ hai về doanh số, tiếp tục duy trì vị thế của hai thương hiệu quen thuộc trên thị trường áo phao Trung Quốc.

Tmall cho biết doanh số của Uniqlo trên nền tảng này vượt 100 triệu NDT chỉ sau 24 phút kể từ khi chương trình khuyến mãi Ngày Độc thân bắt đầu vào ngày 20/10. Dòng áo phao lông vũ siêu nhẹ của hãng, thường có giá khoảng 500 NDT tại Trung Quốc, cũng nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất.

Doanh thu Uniqlo trên Tmall vượt 100 triệu NDT chỉ sau 24 phút mở bán dịp Ngày Độc thân 20/10. Ảnh: @Issei Kato/IG.

Ở phân khúc cao cấp, một số thương hiệu vẫn duy trì sức mua tích cực. Canada Goose cho biết doanh thu tại khu vực Đại Trung Hoa tăng 32,5% trong quý kết thúc vào tháng 9.

“Trung Quốc là một thị trường rất khả quan đối với Moncler”, Luciano Santel, Giám đốc phụ trách doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của thương hiệu, nhận định vào tháng trước. Hãng áo khoác cao cấp này tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tốt hơn xu hướng suy giảm chung của ngành hàng xa xỉ tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ông cũng cho rằng các thương hiệu xa xỉ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn bao giờ hết để chứng minh mức giá cao của sản phẩm là xứng đáng.

Những kết quả trái chiều cho thấy thị trường tiêu dùng Trung Quốc đang phân hóa rõ rệt. Trước áp lực kinh tế, một bộ phận người mua, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, chuyển sang các sản phẩm có giá thấp hơn hoặc đòi hỏi chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra.

Trong khi đó, nhóm khách hàng giàu có vẫn sẵn sàng chi tiền cho những mặt hàng mà họ đánh giá cao về chất lượng, công năng hoặc giá trị thương hiệu.

“Tôi chắc chắn sẽ không mua thêm chiếc áo phao nào có giá trên 1.000 NDT nữa. Theo tôi, không có nhiều khác biệt giữa một chiếc áo giá 500-600 NDT và một chiếc có giá hơn 1.000 NDT”, Lv Jiaming (27 tuổi), công nhân nhà máy tại Thượng Hải, chia sẻ.