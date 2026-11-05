Người Trung Quốc mua 445 tấn vàng miếng, vàng xu trong 9 tháng

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong giai đoạn này, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bổ sung 103,26 tấn vào kho dự trữ vàng, nâng tổng lượng vàng nắm giữ của quốc gia này lên 2.409,59 tấn tính đến cuối tháng 9 – mức dự trữ vàng lớn thứ năm trên toàn cầu.

Dữ liệu cũng cho thấy, từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2026, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã liên tục tăng dự trữ vàng trong 23 tháng liên tiếp.

Các nhà đầu tư cá nhân tại Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng việc mua vàng miếng và tiền xu vàng. Trong ba quý đầu năm, lượng tiêu thụ các sản phẩm này đã tăng 26,26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 444,576 tấn. Lượng tiêu thụ trang sức vàng đạt 178,612 tấn, giảm 33,86% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng tiêu thụ cho mục đích công nghiệp và các mục đích khác tăng 1,41%, đạt 61,434 tấn.

Giá vàng thế giới đã tăng vọt hơn 3% trong phiên 4/11 và ghi nhận mức tăng trưởng theo ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 8. Đà bứt phá này diễn ra sau khi đồng USD sụt giảm mạnh trước kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp để tìm kiếm manh mối về định hướng lãi suất.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 4 phút sáng 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 3,4% lên 4.059,95 USD/ounce. Kim loại quý này đã chính thức lấy lại mốc 4.000 USD/ounce sau khi rơi xuống mức thấp nhất một năm là 3.869,85 USD vào cuối tháng trước.

Vào thời điểm vàng hạ giá, người dân Trung Quốc hồ hởi tìm đến các cửa hàng vàng. Tại thị trường trang sức Thủy Bối (Shuibei) ở Thâm Quyến và trung tâm bán lẻ Thái Bách (Caibai) ở Bắc Kinh, lượng khách đến mua sắm đã tăng lên khi giá các loại trang sức vàng có thương hiệu giảm hơn 500 nhân dân tệ (70 USD) mỗi gram so với mức đỉnh ghi nhận hồi đầu năm nay.

Theo các phương tiện truyền thông, doanh số bán cả các bộ trang sức cưới lẫn các sản phẩm mua cho nhu cầu cá nhân đều trở nên sôi động hơn, khi người mua coi đợt giảm giá là cơ hội tốt để mua vào. Một quản lý khách hàng họ Vương tại một chi nhánh của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, chia sẻ với tờ Global Times rằng các loại vàng miếng dùng cho mục đích đầu tư, chủ yếu loại 50 gram và 10 gram, đang là những sản phẩm bán rất chạy trong những ngày gần đây.

Một quản lý khách hàng tại chi nhánh của ngân hàng ICBC ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, chia sẻ với tờ Global Times rằng các loại vàng thỏi dùng cho mục đích đầu tư, chủ yếu trọng lượng 50 gram và 10 gram, đang bán rất chạy trong những ngày gần đây. "Một số người nước ngoài đang sống tại Bắc Kinh cũng tìm đến, hoặc là để hỏi thông tin, hoặc là để mua ngay", người này cho biết.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo CGA, trong 9 tháng đầu năm, thị trường tiêu thụ vàng nội địa Trung Quốc ghi nhận sự phân hóa rõ nét về cơ cấu. Trong bối cảnh giá vàng ở mức cao và các chính sách thuế mới liên quan đến vàng được triển khai, xu hướng tiêu thụ vàng miếng và vàng xu tiếp tục có sự khác biệt so với vàng trang sức.

Trên phạm vi toàn cầu, các ngân hàng trung ương và những tổ chức khác đã bổ sung tổng cộng 321 tấn vàng vào kho dự trữ trong quý III – tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất theo quý kể từ quý IV năm 2024.

Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản trị rủi ro vẫn là những động lực chính thúc đẩy nhu cầu này. Theo báo cáo "Xu hướng nhu cầu vàng quý III/2026" do Hội đồng Vàng Thế giới công bố ngày 3/11, tổng lượng vàng được các ngân hàng trung ương và những tổ chức khác mua vào từ đầu năm đến nay đạt 675 tấn, cao hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, mặc dù nhu cầu toàn cầu đối với vàng thỏi và tiền vàng đã giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 268 tấn – do các nhà đầu tư cá nhân chọn cách đứng ngoài thị trường vì thiếu định hướng rõ ràng về giá vàng – thì Trung Quốc lại là một trường hợp ngoại lệ đáng chú ý với nhu cầu tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.