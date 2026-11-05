Người trong nghề mới 'đọc' được MX Master 4 của Logitech

Chuột Logitech MX Master 4 Developer Edition với các chi tiết ẩn tôn vinh nhà phát triển

Nhìn qua, Developer Edition vẫn là dáng MX Master 4 quen thuộc, nhưng nhìn kỹ thì khác hẳn: lớp vỏ nhám phối xám sáng, xám tối, điểm nhấn màu xanh chanh nổi bật, cùng họa tiết hình học trắng chạy trên hai nút bấm.

Trên thân chuột là cả một "màn hình code" thu nhỏ được khắc laser: dấu chú thích //, thẻ , đường mạch điện tử và dòng lệnh {Hello, World} quen thuộc mà lập trình viên nào cũng từng gõ trong ngày đầu học code.

Phong cách cú pháp (Syntax Aesthetic): nổi bật với các chú thích mã (//), thẻ đánh dấu (), đường mạch điện tử và dòng lệnh thực thi {Hello, World} được khắc laser trực tiếp lên bề mặt nhám tinh tế của sản phẩm.

Những logic lập trình tinh tế cùng các thông điệp tri ân cộng đồng mã nguồn mở được lồng ghép khéo léo vào thiết kế, bao gồm: 0xFF + 1 (Ngày Lập trình viên Quốc tế), 09.17 (ngày phát hành Linux Kernel) và !04.01 (Ngày Sao lưu Dữ liệu Thế giới)... trên thiết kế sản phẩm này.

Các trang công nghệ quốc tế đều xác nhận, Developer Edition giữ nguyên toàn bộ phần cứng của MX Master 4, gồm cảm biến 8.000 DPI dùng được cả trên mặt kính, con lăn MagSpeed bằng thép và bảng phản hồi haptic.

Chuột Logitech MX Master 4 Developer Edition với các chi tiết ẩn tôn vinh nhà phát triển

Điểm hay là Logitech "may đo" các tính năng ấy cho đúng nhịp của dân code. Haptic có thể chỉnh để rung nhẹ khi lướt kho mã nguồn hay chuyển qua lại giữa các cửa sổ terminal. Nút Actions Ring mở nhanh macro và trợ lý lập trình AI chỉ bằng một cú bấm. Còn con lăn MagSpeed thì lướt qua cả nghìn dòng log trong chớp mắt.

Thế hệ mới MX Master 4 chính thức về Việt Nam kèm một nâng cấp chưa từng có trên dòng chuột văn phòng của Logitech: phản hồi xúc giác (haptic). Diễn đạt theo ngôn ngữ của dân thiết kế thì mỗi thao tác kéo mà đúng “đích” con chuột có thể "rung" nhẹ dưới ngón tay, như thể bạn đang chạm vào công việc thật.

Workshop “The Masters presented by MX Series” của Logitech với khách mời DJ Bnuts

Thay vì một buổi ra mắt toàn thông số, Logitech chọn kể chuyện qua những người dùng thật, gọi là "The Masters presented by MX Series" với cách gọi tên của dòng sản phẩm cho chính nhân vật đại diện.

Tiêu biểu như với nhà làm nhạc DJ Bnuts, làm nhạc là chuyện của cả thân, tâm và trí. Khi dùng ngón cái chỉnh độ vang hay độ trễ trên phần mềm, cú rung nhẹ từ MX Master 4 cho anh cảm giác như đang chạm thẳng vào nhịp beat. Dân làm âm thanh vốn rất nhạy với phản hồi, nên tính năng này với anh đúng kiểu "hợp vibe".

Hay Founder của Final Cut Lab Nguyễn Kiêm Phong hiểu rõ "nỗi khổ" của dân dựng phim: vừa phải chỉnh từng mili-giây, vừa phải lướt qua hàng giờ footage trong vài giây. Con lăn MagSpeed của MX Master 4 cuộn tới 1.000 dòng mỗi giây mà vẫn dừng đúng từng pixel, xử lý gọn cả hai việc...

Điểm cộng nữa là "cùng hệ" sống xanh khi MX Master 4 chủ yếu được làm từ nhựa tái chế, với con lăn bằng nhôm carbon thấp và pin lithium chứa cobalt tái chế, thực sự thể hiện tinh thần của một sản phẩm thân thiện với môi trường.