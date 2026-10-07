Người trong ngành xe thể thao nói gì về cảm giác lái khi xe chuyển sang điện hóa

Sự chuyển đổi sang xe điện và hybrid đang tạo ra những tranh luận sôi nổi trong giới đam mê xe thể thao khi nhiều người khao khát cảm giác lái thuần analog trong khi các công nghệ mới dần chiếm lĩnh thị trường. Những mẫu siêu xe như Gordon Murray S1 vẫn giữ hộp số sàn và động cơ V12 hút khí tự nhiên, thể hiện sự khát khao giữ gìn bản sắc lái xe truyền thống trong thời đại điện hóa.

Hình minh họa xe thể thao truyền thống với động cơ V12 và hộp số sàn. Ảnh: Yahoo

Chiếc siêu xe S1 của Gordon Murray Special Vehicles gây chú ý khi sở hữu động cơ V12 hút khí tự nhiên và hộp số sàn, một giấc mơ của nhiều người yêu xe thể thao. Dù giá bán lên đến hàng triệu USD, toàn bộ 64 chiếc đã được đặt mua trước khi công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng vào tháng 8 vừa qua.

Gordon Murray mô tả mẫu xe 681 mã lực này là sự kết hợp giữa sự tinh tế, sang trọng và cảm giác lái thuần analog, tập trung tối đa vào trải nghiệm người lái. Điều này khẳng định rằng các yếu tố như hộp số sàn, đồng hồ cơ và tiếng động cơ vang dội vẫn có chỗ đứng trong thế giới ngày càng số hóa và điện hóa.

Matt Farah, người dẫn chương trình podcast "The Smoking Tire", cho biết nhiều khách hàng không hào hứng với các siêu xe hybrid vì các quy định an toàn và môi trường đã làm giảm trải nghiệm lái. Ông nhấn mạnh người dùng muốn cảm nhận analog thực sự, thay vì những công nghệ hỗ trợ khiến cảm giác lái trở nên máy móc.

Công nghệ an toàn như hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động hay cảnh báo điểm mù, vốn phổ biến trên xe phổ thông, lại được cho là làm suy giảm trải nghiệm lái thể thao. Ngoài ra, hệ thống hybrid tuy tăng công suất và tiết kiệm nhiên liệu nhưng đôi khi trở thành gánh nặng cho chủ xe.

Farah cho rằng xe ngày nay chỉ ngày càng nhanh hơn nhưng không hẳn thú vị hơn, bởi sức mạnh vượt quá 800 mã lực hay 1.000 mã lực không tạo ra sự khác biệt đáng kể trên đường phố. Ông cho biết bản thân cảm thấy nhàm chán khi lái những chiếc xe quá mạnh mà không có cảm giác thực sự.

Nhiều người đam mê hiện tìm đến các mẫu xe thể thao cổ điển được các hãng độ cao cấp như Singer hay Gunther Werks "tái sinh" để có trải nghiệm lái chân thực hơn. Những chiếc xe này sở hữu cần số thật, đồng hồ cơ và cảm giác lái trực tiếp, dù chi phí rất cao.

Tony Roma, kỹ sư trưởng dự án xe hiệu năng cao của Chevrolet, gọi các mẫu siêu xe boutique như của Gordon Murray và Czinger là những người đi đầu xu hướng, nhưng thừa nhận Corvette không cạnh tranh trực tiếp với họ. Ông cho rằng thị trường xe thể thao cũng mang tính thời trang, nơi khách hàng săn tìm những sản phẩm mới nhất và nổi bật nhất.

Roma thừa nhận khách hàng Corvette vẫn mong muốn trải nghiệm lái thô ráp, có sự kết nối trực tiếp với xe qua vô lăng, chân ga và phanh. Ông nhấn mạnh chiếc xe phải mang lại cảm giác tự nhiên, âm thanh ấn tượng và tạo sự tự tin cho người lái, đồng thời vẫn đảm bảo sự thoải mái trong vận hành hàng ngày.

Đối với các công nghệ an toàn, Roma cho rằng phản ứng phản đối có thể bị phóng đại và không phải ai cũng thực sự ghét chúng. Trong khi đó, Dan Pund, tổng biên tập Road & Track, đánh giá cao các siêu xe hybrid hiện đại như Ferrari 296 và McLaren W1, khi chúng vẫn giữ được âm thanh động cơ và cảm giác chuyển số dù có thêm mô tơ điện hỗ trợ.

Pund cho rằng hybrid là lựa chọn tốt nhất hiện nay để cân bằng giữa hiệu suất và trải nghiệm lái, đồng thời cho biết người đam mê vẫn ưu tiên xe hybrid hơn xe thuần điện vì xe điện thiếu cảm giác âm thanh và sự tương tác với hộp số.

Ivan Drury, giám đốc phân tích tại Edmunds, nhận định khi xe thể thao ngày càng được tích hợp nhiều công nghệ và điện hóa, chúng trở nên nhanh hơn và dễ lái hơn nhưng cũng mất dần linh hồn. Ông cảnh báo các mẫu xe hiện đại gần như có thể tự vận hành và người lái không còn kiểm soát hoàn toàn như trước.

Drury cũng cho biết tiết kiệm nhiên liệu chưa bao giờ là ưu tiên của xe thể thao, vốn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng doanh số ngành ô tô. Ông bày tỏ sự hoài niệm với các mẫu xe cổ điển như Honda Prelude, dù phiên bản mới của nó không thực sự đáp ứng kỳ vọng về tốc độ và đổi mới.

Matt Farah cũng khen ngợi Nissan Z Nismo với giá dưới 70.000 USD là một chiếc xe thể thao có hộp số sàn và cảm giác lái tốt, ít bị can thiệp bởi máy tính. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là ngoại lệ khi nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu USD cho các mẫu xe độ lại cổ điển thay vì mua xe mới.

Những ý kiến từ các chuyên gia và người trong ngành cho thấy sự chia rẽ rõ ràng giữa mong muốn giữ gìn trải nghiệm lái truyền thống và xu hướng áp dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là điện hóa và các hệ thống an toàn tự động. Đây là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất xe thể thao trong tương lai.