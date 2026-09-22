Người trồng hoa Tây Tựu gồng mình gây dựng lại sau lũ

Người dân làng hoa Tây Tựu trồng lại trà hoa cúc sau lũ

Ruộng hoa ngập nước, vốn liếng theo dòng lũ

Những ngày sau lũ, trên vùng trồng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu, Hà Nội), người dân lại tất bật dọn dẹp, cải tạo ruộng để khôi phục sản xuất. Những luống hoa từng được chăm chút mỗi ngày giờ chỉ còn thân cây ngả rạp, lá úa, đất sũng nước. Nhiều diện tích buộc phải bỏ đi để làm đất lại, chuẩn bị cho vụ mới.

Đang chuẩn bị đất cho trà hoa mới, ông Nguyễn Khắc Phượng (67 tuổi), người có nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa ở Tây Tựu, cho biết, người dân nơi đây đã quen với việc ruộng đồng bị ngập khi mưa lớn. Tuy nhiên, đợt lũ vừa qua khiến nhiều diện tích hoa bị ảnh hưởng nặng.

Theo ông Phượng, riêng hoa cúc, chi phí đầu tư khoảng 10 triệu đồng/sào, gồm tiền giống và các khoản chi phí sản xuất. Nếu cây phát triển thuận lợi, đến thời điểm thu hoạch, giá trị sản phẩm có thể cao hơn nhiều lần số vốn ban đầu. Nhưng khi ruộng hoa bị ngập, khoản đầu tư ấy gần như mất hết.

"Cúc bây giờ mấy nghìn một bông. Nhưng mà nó ngập thế này thì làm gì có đồng nào!", ông Phượng buồn bã.

Câu nói ngắn gọn của người trồng hoa cho thấy cái mất sau trận lũ không chỉ là những luống cây. Những trà hoa đáng lẽ được thu hoạch, đưa ra thị trường nay không còn khả năng cho thu nhập. Người trồng không chỉ mất sản phẩm mà còn mất khoản vốn đã bỏ xuống ruộng và công sức chăm sóc trong nhiều tuần, nhiều tháng.

Ông Nguyễn Khắc Chiến (59 tuổi, ở thôn 3, phường Tây Tựu) cũng chủ yếu trồng hoa cúc. Gia đình ông đã có nhiều năm làm nghề và tình trạng ruộng hoa bị ngập không phải chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, ông Chiến cho rằng mức độ ngập trong đợt này lớn hơn những năm trước. "Cũng mấy chục năm mới bị, mọi năm nó ngập nhẹ", ông Chiến chia sẻ.

Ông Nguyễn Khắc Chiến che chắn lại trà hoa vừa mới trồng

Gia đình ông có khoảng 5 sào hoa bị ảnh hưởng nặng. Theo tính toán của ông Chiến, một sào hoa cúc nếu được mùa có thể cho giá trị khoảng 30-50 triệu đồng, trong khi vốn đầu tư ban đầu khoảng 10 triệu đồng/sào. Với diện tích bị thiệt hại, ông ước tính tổng giá trị thiệt hại của gia đình hơn 200 triệu đồng.

Mất hoa, lại phải bỏ tiền làm lại từ đầu

Nước rút cũng là lúc một vòng quay sản xuất mới bắt đầu nhưng với nhiều hộ dân, lần bắt đầu này đi kèm áp lực tài chính lớn hơn.

Bà Nguyễn Thị Phú (60 tuổi) đang loay hoay với thửa hoa cúc vừa trồng lại. Gia đình bà có vài sào hoa, diện tích mới trồng nên mức thiệt hại chưa quá lớn. Tuy nhiên, nếu phải xuống giống lại, riêng tiền mầm đã khoảng 2-3 triệu đồng/sào.

Bà Nguyễn Thị Phú bên trà hoa trồng lại sau lũ

"Đó mới chỉ là tiền giống, còn thuốc men, công cán nữa", bà Phú nói, đồng thời cho biết nếu cộng các khoản chi phí, một sào hoa cúc cần khoảng 10 triệu đồng để đầu tư.

Như vậy, sau khi mất hoa vì lũ, người dân lại phải tiếp tục bỏ tiền để khôi phục sản xuất. Đất phải được xử lý, làm lại luống, mua giống mới, rồi tiếp tục đầu tư phân bón, thuốc và công chăm sóc cho đến ngày thu hoạch. Trong khi đó, khoản thu của vụ cũ đã không còn.

Theo bà Phú, tại khu vực gia đình bà, mức ngập có thể tương đương năm trước, nhưng một số khu vực khác bị ảnh hưởng nặng hơn. Có nơi nước dâng cao, rút chậm. Tại khu vực Đồng Đăm, theo lời bà, có điểm nước ngập đến thắt lưng, ô tô không thể đi vào.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tường (49 tuổi) cũng mất khoảng 6 sào hoa. Với mức vốn khoảng 10 triệu đồng/sào, ông ước tính riêng tiền đầu tư ban đầu đã khoảng 60 triệu đồng. "Xóa lại, làm lại hết", ông Tường nói về những việc gia đình phải thực hiện sau khi nước rút.

Ông Nguyễn Văn Tường chăm chút luống hoa vừa mới trồng lại

Theo ông Tường, nếu tính cả tiền công và thuốc, chi phí khôi phục có thể lên tới khoảng 15 triệu đồng/sào. Như vậy, để đưa 6 sào hoa trở lại sản xuất, gia đình ông phải tiếp tục chuẩn bị một khoản tiền đáng kể, trong khi vụ hoa vừa qua không mang lại nguồn thu như dự kiến.

Ở Tây Tựu, hoa không đơn thuần là một loại cây trồng. Với nhiều gia đình, đó là nghề đã gắn bó qua nhiều năm và là nguồn thu nhập chính. Vì thế, khi ruộng hoa bị nhấn chìm, thiệt hại không dừng lại ở những cây hoa chết úng. Những người làm nghề lâu năm đã quen với từng giai đoạn sinh trưởng của cây, từ xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch. Nhưng chỉ sau một trận nước lớn, cả quá trình sản xuất có thể phải bắt đầu lại.

Cánh đồng hoa mang một sắc màu mới

Đáng lo hơn, sau khi nước rút, người dân vẫn chưa thể trở lại nhịp sản xuất bình thường. Họ phải dọn bỏ cây chết, xử lý đất, khôi phục luống rồi mua giống mới. Một vụ hoa bị mất đồng nghĩa với dòng tiền của gia đình bị gián đoạn, trong khi chi phí cho vụ tiếp theo vẫn phải tiếp tục. Người dân lo làm sao có đủ vốn để bắt đầu lại và chống chọi với những mùa nước tiếp theo.