Người trong cuộc nói gì về bài toán dòng tiền tại căn hộ Sun Group Nam Hà Nội?

Nguồn cầu đa dạng, linh hoạt khai thác

Chị Phạm Thị Hiên (phường Đồng Văn, Ninh Bình) nhận bàn giao 4 căn hộ Art Residence tại Sun Urban City từ đầu năm 2026. Đến nay, hai căn studio đã có khách thuê dài hạn, với giá khoảng 5,5-6 triệu đồng/tháng.

Căn hộ chị Phạm Thị Hiên đầu tư cho thuê tại Sun Urban City. Ảnh: Ánh Dương.

Từng có kinh nghiệm kinh doanh căn hộ cho thuê tại phường Đồng Văn, chị Hiên đánh giá Sun Urban City có lợi thế về khả năng thu hút khách thuê nhờ quy hoạch hiện đại. Theo chị, những căn hộ tầng cao với tầm nhìn hướng ra trục đại lộ lễ hội, có thể ngắm pháo hoa, nhạc nước, sẽ đạt giá thuê 7-10 triệu đồng/tháng, tỷ suất cho thuê được đánh giá hấp dẫn so với mặt bằng chung của thị trường khu vực.

“Ở Đồng Văn, chưa có nhiều khu nhà ở đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của chuyên gia như căn hộ có bếp, khu vực nghỉ ngơi riêng, phòng vệ sinh rộng rãi và không gian thoáng đãng. Căn hộ ở Sun Urban City có rất nhiều khách thuê là chuyên gia Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,….Giai đoạn vừa rồi, khi bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đi vào hoạt động, một lượng lớn các bác sĩ cũng về đây.”, chị Hiên chia sẻ.

Các căn hộ Art Residence thu hút đông đảo chuyên gia, lao động nước ngoài. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh cho thuê dài hạn, theo chị Hiên, Sun Urban City còn có tiềm năng lớn khai thác nhóm khách du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần và khách công tác ngắn ngày. Các loại hình như căn hộ lưu trú ngắn ngày quanh khu vực dự án đang kinh doanh rất sôi động. Nhất là sau khi Sun Urban City vận hành các công viên Lễ hội, công viên Sun World Ha Nam và công viên Thể thao, mở ra nhiều hoạt động giải trí mới. Đồng thời, Ninh Bình cũng là địa phương có thế mạnh về du lịch với hệ thống danh thắng, di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

“Nhóm khách gia đình, bạn bè từ Hà Nội và các tỉnh lân cận về đây vui chơi cuối tuần rất nhiều. Tùy theo diện tích và tầm nhìn, mức giá thuê trung bình đang khoảng 650.000-790.000/đêm và khoảng 1.000.000/đêm với căn tầm nhìn đẹp. Hiện tại chị cũng đang tiếp tục hoàn thiện nội thất 2 căn còn lại, theo định hướng kinh doanh này.” – Chị Hiên, cho biết.

Với bất động sản khai thác cho thuê, đây là sự khác biệt quan trọng khi dòng tiền được tạo ra bởi sức sống của cả đô thị và hạ tầng xung quanh.

Chủ đầu tư Sun Group cũng góp phần giúp nhà đầu tư tối ưu bài toán khai thác cho thuê nhờ thiết kế căn hộ trần cao tới gần 5m, gia tăng diện tích sử dụng và tạo không gian sinh hoạt linh hoạt.

Kiên trì với giá trị dài hạn

Ở góc độ dài hạn, chị Hiên cho rằng thị trường bất động sản đang có những điều chỉnh, trước biến động kinh tế - xã hội, cơ hội đầu tư vì thế không còn đơn thuần nằm ở việc “ôm đất chờ hạ tầng” như giai đoạn trước, mà đòi hỏi nhà đầu tư kiên trì lựa chọn tài sản có giá trị thực và tiềm năng khai thác.

Sun Urban City nằm gần kề Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Ánh Dương.

Trong bối cảnh chung cư vẫn là phân khúc dẫn dắt thị trường, tổ hợp căn hộ Park Residence tại Sun Urban City đang thu hút sự chú ý. Hàng loạt tòa căn hộ đang tăng tốc hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ quý I/2027. Theo một số đơn vị kinh doanh, trong khoảng tài chính 2 đến 3 tỷ, căn hộ Park Residence là nhóm nhận được sự quan tâm nhiều nhất.

Sở hữu vị trí tại lõi trung tâm tiện ích và kết nối của khu đô thị, Park Residence tiếp cận hệ thống tiện ích quy mô lớn, trong đó tiệm cận bốn đại công viên sôi động gồm công viên Thể thao, Sun World Ha Nam, công viên Sinh thái và công viên Văn hóa. Đáng chú ý, quỹ căn hộ đủ điều kiện bán cho người nước ngoài cũng mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm khách hàng và nhà đầu tư quốc tế dồi dào tại khu vực.

“Thay vì nóng lòng chốt lời, tôi tiếp tục chọn mở rộng danh mục tài sản, đầu tư thêm ở các phân khu gần công viên để thay đổi không gian và tiếp cận với đa dạng khách hàng hơn. Theo tôi trong vòng 2 năm tới, Sun Urban City sẽ vô cùng đông đúc. Thực tế với chủ đầu tư là Sun Group, tôi nghĩ kỳ vọng này là hoàn toàn có sơ sở.” – Chị Hiên, cho biết.

Từ Đà Nẵng, Phú Quốc đến Quảng Ninh, Sun Group đã chứng minh thành công khi theo đuổi định hướng phát triển những điểm đến có sức hút riêng, gắn không gian sống với hệ tiện ích và hoạt động trải nghiệm. Nhịp sống đô thị mới đang từng bước hình thành tại Sun Urban City. Theo Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), căn hộ Art Residence ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 90%; phân khu thấp tầng Kim Ngân - Kim Tiền cũng đang được “giao chìa” tới các chủ sở hữu. Trong khi hệ thống công viên, thương mại và các hoạt động giải trí mới liên tục được bổ sung. Công viên Văn hóa rộng hơn 36ha vừa tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm từ tháng 9/2026.

Cùng lúc, hạ tầng khu vực Nam thủ đô tiếp tục mở rộng. Bên cạnh các tuyến đường đã hoàn thiện, cầu vượt sông Châu Giang đang được triển khai, góp phần tăng cường kết nối khu đô thị với các bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Song song đó là sự hình thành nhanh chóng của các tổ hợp giáo dục mới tại khu đô thị Đại học Nam Cao. Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Ninh Bình cũng là yếu tố được thị trường theo dõi trong dài hạn.

Nền tảng còn đến từ đà phát triển kinh tế của địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, Ninh Bình thu hút 38 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 493,7 triệu USD. Dòng vốn đầu tư mới cùng sự mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh được kỳ vọng tạo thêm việc làm, gia tăng lực lượng lao động và chuyên gia đến địa phương, mở rộng nhu cầu đối với thị trường bất động sản cho thuê.

“Hưởng lợi từ ba động lực trên, giá trị bất động sản tại Sun Urban City vẫn còn dư địa tăng trưởng dồi dào và là cơ hội cho nhà đầu tư kiên trì.” – Chị Hiên, đánh giá.