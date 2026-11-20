Những bức thư nhỏ dành riêng cho từng học trò

Những ngày đầu năm học, khi nhận thấy học sinh vẫn còn dư âm kỳ nghỉ hè và chưa thực sự tập trung vào việc học, cô giáo trẻ Vi Thị Kim Oanh (sinh năm 2004) đã nghĩ ra một cách động viên đặc biệt: Viết thư riêng cho từng em.

Không phải những lời nhắc nhở chung chung, mỗi bức thư đều bắt đầu bằng một lời khen, tiếp đến là những điều cô nhận thấy học trò cần cải thiện. Có bạn được khen hiền lành, chăm chỉ, biết giúp đỡ bạn bè nhưng cần tự tin hơn khi phát biểu. Có bạn được ghi nhận sự tiến bộ và khuyến khích tập trung hơn trong giờ học.

﻿Đoạn clip ghi lại biểu cảm của các em học sinh khi nhận những dòng thư tay từ cô Oanh gây sốt cõi mạng. Nguồn: NVCC.

Kim Oanh cho biết, cô thường quan sát học sinh thông qua cách các em phát biểu, tương tác trong hoạt động nhóm, chữ viết và mức độ hoàn thành bài tập ở nhà. Những điều nhỏ ấy được cô ghi lại trong một cuốn sổ tay để hiểu hơn về từng bạn.

“Mỗi học sinh sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Thay vì nhắc chung cả lớp phải chăm chỉ học tập, mình nghĩ việc viết thư riêng sẽ giúp các con nhận được lời nhắn nhủ phù hợp hơn”, cô Oanh chia sẻ.

﻿Đối với cô Oanh, sự tử tế, có tâm trong từng công việc chính là điều giúp sự nghiệp vươn xa.

Điều khiến cô vui nhất là các học trò đều hào hứng khi nhận thư. Sau đó, Kim Oanh cũng nhận thấy nhiều em đã cải thiện những hạn chế được nhắc đến.

Tấm bằng Xuất sắc và hành trình chập chững vào nghề

Ít ai biết, trước khi có những ngày tháng đứng lớp đầy ắp tiếng cười, Kim Oanh từng trải qua khoảng thời gian khá chông chênh sau khi tốt nghiệp vào tháng 7/2026. Rời khỏi giảng đường, không còn thầy cô bên cạnh để hỏi han mỗi khi gặp khó khăn, cô quyết định trở về quê và mở lớp dạy hè. Thế nhưng, sau một tháng tuyển sinh, lớp học chỉ có hai học sinh.

﻿Sau nhiều nỗ lực và cả áp lực, Kim Oanh dần tìm được những niềm vui và có được những thành công xứng đáng trong công việc giảng dạy.

Kim Oanh từng nghĩ đến việc tự mở lớp trong năm học khi nhận thấy cơ hội tuyển dụng giáo viên tại địa phương khá hạn chế sau đợt sáp nhập. Tuy nhiên, nhìn bạn bè lần lượt đi dạy tại trường, cô lại tự hỏi liệu mình có đang đi chệch khỏi định hướng ban đầu khi theo học ngành giáo dục hay không.

﻿Cô chia sẻ rằng giai đoạn đó mình áp lực rất nhiều để xác định hướng đi "đúng".

Ngày nhận tin được tuyển dụng, cô vừa vui mừng vừa hồi hộp. Từ một sinh viên từng nhiều lần phải tập giảng để cải thiện sự tự tin theo yêu cầu của giảng viên, Kim Oanh giờ đây chính thức đảm nhận vai trò giáo viên chủ nhiệm. Những ngày đầu đứng lớp cũng là lúc cô bắt đầu học cách vận dụng kiến thức đã có, tích lũy kinh nghiệm và tự tìm lời giải cho những tình huống thực tế.

Tận tâm từ những điều nhỏ xíu

Lần đầu đứng trên bục giảng, Kim Oanh không tránh khỏi những bỡ ngỡ, từ việc làm sao để học sinh học tập tích cực đến cách tạo sự tin tưởng với phụ huynh khi bản thân còn khá trẻ. Vì thế, cô thường tranh thủ ở lại sau giờ dạy để lắng nghe đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm quản lý lớp, xử lý tình huống. Cô cũng tự tìm tòi thêm hoạt động cho bài giảng, luyện cách trình bày bảng chỉn chu hơn và nhận dạy gia sư vào buổi tối.

﻿Kim Oanh mong muốn truyền đạt kiến thức một cách đầy đủ và mạch lạc nhất đến học sinh.

Sự chuẩn bị ấy đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Trong lần đầu tổ chức họp phụ huynh đầu năm, Kim Oanh tự tay làm bảng tên để bàn, bảng "Điều con muốn nói" và "Điều ba mẹ muốn nói", miệt mài đến tận một giờ sáng.

Với cô, đó là cách để học sinh và phụ huynh có thêm cơ hội chia sẻ, thấu hiểu nhau. Trước đó, Kim Oanh cũng từng phải tập giảng nhiều lần vì giọng nói run và thiếu tự tin, rồi kiên trì luyện nói trước gương để cải thiện bản thân.

Áp lực từ lần đầu tổ chức họp phụ huynh khiến Oanh cẩn thận chăm chút từng chi tiết, từ bảng tên để bàn đến những góc chia sẻ dành cho học sinh và cha mẹ.

Dù vẫn đang trong những ngày đầu của hành trình làm nghề, Kim Oanh cho biết cô không hối hận với lựa chọn của mình. Cô mong học trò nhớ đến mình như một người giáo viên nghiêm khắc nhưng luôn tràn đầy tình thương. Bởi với Kim Oanh, điều quan trọng nhất để trở thành một giáo viên tốt vẫn là cái tâm. Và đôi khi, sự tận tâm ấy bắt đầu từ một bức thư nhỏ, được viết bằng sự quan sát và tình yêu dành cho từng học trò.