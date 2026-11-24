Ngày 24/11, tại Khu di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh Phủ Na (xã Xuân Du), Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật (DSVH&CV) Thanh Hoa đã kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2026), 10 năm Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và ra mắt “Câu lạc bộ Áo dài Di sản xứ Thanh".