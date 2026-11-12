Người trẻ Việt được ví như những ngôi sao đang lên

GS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) tại sự kiện AMES 2026. Nguồn: BTC Ames 2026.

Để đưa Việt Nam chủ động bước vào tương lai, cần sự hội tụ trí tuệ, sáng tạo và hành động chung của nhiều thế hệ người Việt trên toàn thế giới.

"Đáng chú ý, một thế hệ lãnh đạo trẻ như những ngôi sao vươn lên, tiếp nối những thành tựu của thế hệ đi trước. Họ chính là những cá nhân chủ động kiến tạo những giá trị mới, đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới”. Đó là nhận định của GS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh).

Nhận định trên được nêu tại họp báo ra mắt Diễn đàn Người Việt Nam có tầm ảnh hưởng 2026, diễn ra lúc 16h ngày 11/11 tại Trụ sở Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global, 87 Rue d’Amsterdam, Paris, Pháp).

Theo Ban tổ chức, diễn đàn năm nay hướng tới việc mở ra những đối thoại về tương lai Việt Nam gắn với bối cảnh biến động toàn cầu và phương hướng phát triển dài hạn.

Thế hệ người trẻ năng động đang vươn lên

Tiếp nối thành công của hai mùa diễn đàn năm 2019 và 2024, Diễn đàn Người Việt Nam có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Forum - VGL Forum) trở lại trong năm 2026 với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai”. Một trong những điểm mới đáng chú ý của diễn đàn năm nay là sự xuất hiện của hạng mục “Emerging Vietnam Global Leaders” (Những nhà lãnh đạo toàn cầu triển vọng), nhằm tôn vinh những gương mặt trẻ có thành tích nổi bật và tiềm năng tạo ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực.

“Việc bổ sung hạng mục này thể hiện mong muốn tạo sự tiếp nối giữa các thế hệ, đồng thời mở rộng không gian để những tài năng trẻ tham gia vào mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu”, TS Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án AVSE Global, cho biết. Theo đó, mỗi gương mặt trẻ không chỉ mang đến một câu chuyện thành công riêng mà còn đại diện cho những nguồn lực, tri thức và mạng lưới kết nối có thể đóng góp cho cộng đồng.

Từ trái sang phải, TS Đinh Thanh Hương, GS Nguyễn Đức Khương và TS Lê Võ Phương Nga (Giám đốc Tài chính - Đối tác, AVSE Global; Giám đốc Dự án Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng). Ảnh: BTC.

Ở góc nhìn rộng hơn, GS Nguyễn Đức Khương cho rằng hành trình hướng tới Việt Nam 2045 cần được xây dựng trên nền tảng di sản và những giá trị được kế thừa qua nhiều thế hệ, nhưng đồng thời phải có sự tham gia chủ động của thế hệ mới. Đây là lực lượng góp phần định hình những năng lực cần thiết để Việt Nam thích ứng với các biến chuyển toàn cầu, từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), người trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận những nguồn tri thức mới, kết nối với các chuyên gia quốc tế và tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển, ứng dụng công nghệ. Mạng lưới trí thức Việt toàn cầu cũng được kỳ vọng trở thành cầu nối đưa tri thức và kinh nghiệm quốc tế vào quá trình xây dựng chính sách, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước.

“Thế mạnh của người Việt là bên cạnh trình độ, năng lực và khả năng bắt kịp xu hướng thế giới, chúng ta còn có sự hướng về quê hương, gắn kết với cội nguồn và tinh thần đổi mới sáng tạo rất cao... Bất kỳ một cá nhân, tri thức ở bất kỳ vị trí, lĩnh vực hay góc cận nào trên thế giới cũng có thể đóng góp những sức mạnh nhỏ bé của mình”, GS Nguyễn Đức Khương phát biểu.

Từ việc được ghi nhận, kết nối đến trao cơ hội đóng góp, thế hệ trẻ Việt Nam đang dần khẳng định vị trí trong mạng lưới lãnh đạo toàn cầu. Họ không chỉ là những người tiếp nối thành tựu của thế hệ đi trước mà còn là lực lượng đang vươn lên, mang theo tư duy mới, năng lực sáng tạo và khát vọng cùng kiến tạo vị thế Việt Nam trong tương lai 2045.

Những trụ cột kiến tạo tương lai Việt Nam

Bên cạnh câu chuyện kế thừa, VGL Forum 2026 đặt ra những câu hỏi lớn về bản sắc văn hóa và vị thế của Việt Nam trong trật tự thế giới đang biến chuyển. Đây cũng là ba vấn đề xuyên suốt các phiên thảo luận, nhằm tìm kiếm những nền tảng giúp Việt Nam chủ động tham gia kiến tạo các giá trị mới.

Theo GS Nguyễn Đức Khương, nội dung diễn đàn năm nay tập trung vào cách Việt Nam bước vào tương lai trên nền tảng di sản được kế thừa qua nhiều thế hệ, đồng thời phát huy những nguồn lực và năng lực mới.

Toàn cảnh một phiên thảo luận tại diễn đàn VGL năm 2024. Ảnh: BTC.

“Để Việt Nam tiến xa và phát triển bền vững, chúng ta cần phát huy đồng thời nhiều trụ cột, từ nguồn lực, tài chính, khoa học công nghệ đến chất lượng tăng trưởng và khả năng gắn kết với thế giới. Đặc biệt, không thể xem nhẹ các giá trị xã hội, bởi sự gắn kết xã hội chính là động lực tăng trưởng quan trọng nhất”, GS Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, ngày đầu tiên của diễn đàn dành trọng tâm phân tích trật tự thế giới mới, vị thế đang lên của Việt Nam và những chuyển biến lớn có thể định hình tương lai các quốc gia. Từ bối cảnh đó, diễn đàn hướng đến việc xác định những trụ cột cần được phát huy để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bốn lĩnh vực trọng tâm được đưa ra thảo luận trong các phiên chiều ngày thứ nhất gồm hạ tầng và kiến trúc, khoa học công nghệ, tăng trưởng và thịnh vượng, giá trị xã hội. Tiếp nối những nội dung này, ngày thứ hai của diễn đàn tập trung vào lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tiến bộ xã hội, thách thức đặt ra là làm thế nào để định hình những giá trị văn hóa mới mà không đánh mất nền tảng bản sắc dân tộc.

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng năm 2026 diễn ra vào ngày 11,12/12 tại Paris (Pháp). Diễn đàn quy tụ 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng, được chọn lọc từ nhiều lĩnh vực, đến từ gần 30 quốc gia. Bên cạnh đó, Diễn đàn vinh dự được đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân và đại diện các tổ chức trong và ngoài nước, tạo nên không gian đối thoại đa chiều và kết nối nguồn lực xuyên biên giới.