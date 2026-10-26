Đề thi môn Ngữ văn Kì thi Olympic bậc trung học phổ thông Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội: Câu I. Nghị luận văn học (12,0 điểm) Trong bài tiểu luận năm 1997 với tựa đề "Đứng yên một thoáng", nghệ sĩ gốc Hàn Quốc Lee Ufan đề nghị: "Hỡi những con người bận rộn, bồn chồn, hãy dừng lại và đứng yên chỉ trong một khắc. Ngước nhìn bầu trời xanh. Nhắm mắt lại và hít thở sâu. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ thay đổi và thế giới sẽ trở nên sống động. Bashō đã diễn đạt điều này trong một bài thơ: Ao cũ Con ếch nhảy vào Vang tiếng nước xao. Người thi sĩ đã cảm nhận được âm vang của một vũ trụ lớn hơn trong sự kiện nhỏ bé, thoáng qua này. Tác phẩm của tôi nhằm tạo ra những khoảnh khắc khuấy động như thế trong cái thế giới dửng dưng của cuộc sống thường ngày." (Dẫn theo Tony Godfrey, Câu chuyện nghệ thuật đương đại, Trần Phương Thúy dịch, Nhà xuất bản Thế giới, 2026, trang 59) Bằng trải nghiệm văn học, anh/chị hãy bàn luận ý kiến trên. Câu II. Nghị luận xã hội (8,0 điểm) Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận xã hội bàn về vấn đề: Người trẻ và việc tạo ra những "khoảnh khắc khuấy động" có ý nghĩa giữa "cuộc sống thường ngày".

Gợi ý đáp án nghị luận văn học

1. Giải thích ý kiến

"Dừng lại và đứng yên" là tạm thoát khỏi nhịp sống vội vã để quan sát, lắng nghe và cảm nhận sâu sắc hơn về thế giới. "Âm vang của một vũ trụ lớn hơn trong sự kiện nhỏ bé" chỉ những ý nghĩa rộng lớn, sâu xa được khơi mở từ những sự vật, hiện tượng bình dị. "Khoảnh khắc khuấy động" là khoảnh khắc đánh thức cảm xúc, làm thay đổi nhận thức và cách nhìn của con người. Qua đó, Lee Ufan khẳng định khả năng khám phá chiều sâu đời sống và sức mạnh đánh thức con người của nghệ thuật.

2. Bàn luận vấn đề

Trong cuộc sống hiện đại, con người dễ bị cuốn vào công việc, lo toan và những mối bận tâm thường nhật, từ đó đánh mất khả năng quan sát, rung động trước những điều bình dị. Biết dừng lại giúp con người thoát khỏi lối cảm nhận hời hợt, nhận ra vẻ đẹp, ý nghĩa và những mối liên hệ sâu xa của sự vật. Sự tĩnh lặng không phải là trốn tránh cuộc sống mà là điều kiện để hiểu cuộc sống sâu sắc hơn.

Những sự kiện nhỏ bé có thể gợi mở những suy tư lớn lao bởi hiện thực luôn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Trong bài thơ haiku của Bashō, hình ảnh ao cũ, con ếch nhảy vào và tiếng nước xao tạo nên sự tương phản giữa tĩnh lặng và chuyển động, từ đó gợi ra những cảm nhận về thiên nhiên và sự sống. Bài thơ cho thấy một khoảnh khắc thoáng qua vẫn có thể mở ra không gian cảm nhận rộng lớn nếu con người biết quan sát bằng tâm hồn nhạy cảm.

Văn học có khả năng tạo ra những khoảnh khắc khuấy động bằng cách phát hiện cái phi thường trong những điều bình thường, đánh thức cảm xúc và làm mới cách nhìn của người đọc. (Thí sinh lấy dẫn chứng để chứng minh cho vấn đề cần nghị luận).

Để tạo nên những khoảnh khắc có sức lay động, người nghệ sĩ cần có khả năng quan sát tinh tế, trải nghiệm phong phú và năng lực sáng tạo hình tượng. Người đọc cũng cần chủ động suy ngẫm, liên hệ tác phẩm với vốn sống và trải nghiệm của bản thân. Ý nghĩa của tác phẩm được khơi mở trong sự gặp gỡ giữa chiều sâu sáng tạo của nhà văn và khả năng cảm nhận của người đọc.

3. Mở rộng, phản biện

Không nên tuyệt đối hóa sự tĩnh lặng vì nhiều nhận thức sâu sắc chỉ xuất hiện qua hành động, va chạm và trải nghiệm thực tế. Nghệ thuật cũng không chỉ mang đến sự bình yên mà còn có thể gây bất an, chất vấn những định kiến và buộc con người đối diện với sự thật. Điều quan trọng là tác phẩm có khả năng mở rộng nhận thức, khơi dậy cảm xúc và thúc đẩy con người suy ngẫm về cuộc sống.

4. Bài học nhận thức và hành động

Mỗi người cần biết sống chậm lại khi cần thiết, quan sát tinh tế, trân trọng những điều bình dị và nuôi dưỡng khả năng rung động trước cuộc sống. Khi tiếp nhận văn học, cần đọc bằng sự đồng cảm, suy tư độc lập và trải nghiệm cá nhân để khám phá những tầng ý nghĩa sâu xa của tác phẩm.

Gợi ý đáp án nghị luận xã hội

1. Giải thích vấn đề

"Khoảnh khắc khuấy động" là những thời điểm, hành động hoặc trải nghiệm có khả năng đánh thức cảm xúc, thay đổi nhận thức và tạo ra giá trị tích cực. "Cuộc sống thường ngày" là những hoạt động quen thuộc trong học tập, lao động, giao tiếp và sinh hoạt. Vấn đề đặt ra là người trẻ cần chủ động tạo nên những khoảnh khắc có ý nghĩa ngay trong đời sống bình dị, thay vì chỉ chờ đợi những sự kiện lớn lao.

2. Bàn luận vấn đề

Người trẻ cần tạo ra những khoảnh khắc có ý nghĩa bởi tuổi trẻ là giai đoạn giàu năng lượng, khát vọng và khả năng sáng tạo. Nếu chỉ sống theo thói quen, chạy theo thành tích hoặc bị cuốn vào thế giới số, con người dễ đánh mất sự nhạy cảm trước cuộc sống và cơ hội phát triển bản thân. Những trải nghiệm có ý nghĩa giúp người trẻ khám phá năng lực, xác lập giá trị sống và nhận ra trách nhiệm với cộng đồng.

Những khoảnh khắc khuấy động không nhất thiết bắt nguồn từ sự kiện phi thường mà có thể xuất hiện từ những hành động nhỏ bé. (Thí sinh lấy dẫn chứng để chứng minh cho vấn đề cần nghị luận).

Để tạo ra những khoảnh khắc có ý nghĩa, người trẻ cần có khả năng quan sát, lòng đồng cảm, tinh thần chủ động và tư duy sáng tạo. Quan trọng hơn, cần biến nhận thức thành hành động cụ thể, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp và đánh giá kết quả bằng tác động thực tế. Một hành động chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại giá trị cho bản thân hoặc người khác, chứ không đơn thuần nhằm gây chú ý.

3. Mở rộng, phản biện

Cần phê phán lối sống thụ động, ngại thay đổi hoặc chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Đồng thời, cần tránh quan niệm rằng người trẻ phải liên tục tạo ra những điều khác thường để chứng minh giá trị bản thân. Việc chạy theo sự nổi tiếng, cố gây chú ý trên mạng xã hội có thể khiến con người xem nhẹ giá trị thực chất. Cuộc sống bình thường, sự kiên trì với những việc nhỏ và thời gian nghỉ ngơi đều có ý nghĩa; điều quan trọng là biết sống có mục đích và tạo ra giá trị phù hợp với khả năng của mình.

4. Bài học nhận thức và hành động

Mỗi người trẻ cần rèn luyện khả năng quan sát, chủ động nắm bắt cơ hội và bắt đầu từ những việc thiết thực trong học tập, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đồng thời, cần nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm và sự kiên trì để những khoảnh khắc tích cực không chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời mà trở thành động lực cho những thay đổi lâu dài.

(Đáp án chỉ mang tính tham khảo)