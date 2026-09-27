Người trẻ và những nỗi lo về 'chiếc ôtô đầu tiên'

Sở hữu một chiếc ôtô đầu tiên là cột mốc mà nhiều người luôn đặt ra ở độ tuổi U30. Đây không chỉ là một phương tiện đi lại, mà còn là một tài sản có giá trị cao được nhiều người đặt làm thước đo cho sự phát triển của bản thân.

Vì vậy trước khi xuống tiền mua chiếc ôtô đầu tay, mỗi người có những nỗi lo ngại khác nhau. Với một số người, trở ngại về giá tiền, khả năng cân đối các khoản phí là rào cản lớn nhất ở lần đầu sở hữu ôtô. Có người lại bày tỏ nỗi lo về độ an toàn, bền bỉ của xe ở mức giá phổ thông, số lượng trang bị và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Dưới đây là chia sẻ của những người trẻ về các trăn trở ở lần sắm xe đầu tay.

Lo ngại về chi phí

Khả Di (25 tuổi, nhân viên tổ chức sự kiện tại TP.HCM)

Tôi thật sự luôn có mục tiêu sở hữu một chiếc ôtô đầu tay trước năm 30 tuổi. Tuy nhiên tôi vẫn đang khá đắn đo, đặc biệt là phần chi phí.

Bỏ qua câu chuyện giá xe, khoản tiền "nuôi xe" là điều khiến tôi đắn đo nhất.

Sau khi nhẩm tính, tôi nghĩ mình cần chi khoảng 5 triệu đồng/tháng nếu muốn nuôi một chiếc ôtô chạy xăng di chuyển trong phố. Đấy là chưa tính đến rủi ro bị phạt hành chính nếu vô tình vi phạm.

Dù đã học luật cẩn thận và luôn cố gắng di chuyển an toàn trong phố, tôi cũng không quá tự tin vào năng lực điều khiển xe của bản thân.

Chẳng may vô tình vi phạm, mức phạt tiền khi lái ôtô sẽ cao hơn rất nhiều so với mức phạt với xe máy.

Ở trung tâm hiện tại rất đông đúc, quá nhiều ôtô. Tôi lại thường xuyên cần di chuyển đến các khu vực đó mỗi ngày phục vụ công việc.

Việc tìm chỗ đỗ xe ở đâu, lùi chuồng khi xe cộ đang đông đúc, chi phí giữ xe vào giờ cao điểm đang khiến tôi khá ngần ngại trong quyết định mua xe của mình.

Tuy nhiên có thể sau khi cân bằng khoản tài chính cá nhân mỗi tháng và ổn định dòng tiền, tôi vẫn sẽ lựa chọn một chiếc ôtô cỡ nhỏ để phục vụ nhu cầu bản thân.

P/P là yếu tố quan trọng

Gia Huy (25 tuổi, nhân viên IT tại TP.HCM)

Tôi chưa có dự định mua ôtô trong năm nay. Tuy nhiên tôi và gia đình cũng đã lên kế hoạch và chuẩn bị một khoản tiền tích lũy, dự kiến mua một chiếc xe sau khi lập gia đình.

Từ trước đến nay tôi xem khá nhiều review xe, nhưng không thật sự yêu thích một chiếc ôtô nào cụ thể.

Tuy nhiên tôi vẫn có cho mình những tiêu chí riêng nếu chọn mua xe. Tôi nghĩ ôtô cũng giống như công nghệ, P/P - tỷ lệ giá tiền so với chất lượng (Price/Performance) luôn là điểm đáng cân nhắc.

Tôi sẽ không trông đợi vào một mẫu xe giá 300 triệu có thể vận hành "xịn" ngang những chiếc ôtô giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên tôi cũng không đồng ý chi một khoản tiền lớn, cho một chiếc xe giá cao nhưng nghèo nàn về trang bị.

Ví dụ tôi mua một chiếc SUV 5 chỗ 800 triệu đồng, tôi đòi hỏi nó có làm mát ghế, có treo tốt và khung gầm cứng cáp.Tôi cũng muốn chiếc xe đầu tay của mình cần thỏa mãn đầy đủ cảm giác đạp ga nhạy, vô lăng đủ nặng không quá lỏng...

Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra được bất kỳ cái tên nào đạt đúng các tiêu chí mình đề ra nhưng vẫn trong tầm giá dễ chịu.

An toàn phải đặt lên hàng đầu

Hoàng Bảo (27 tuổi, nhân viên Marketing tại TP.HCM)

Tôi dự định cưới vợ trong năm nay, sau đó gia đình sẽ tích lũy tiền và mua ôtô trong năm sau. Với ngân sách khoảng dưới một tỷ đồng, tôi đã khoanh vùng được một số mẫu xe phù hợp với tiêu chí của mình. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một ưu tiên riêng khi mua xe.

Là người sắp lập gia đình, tôi sẽ ưu tiên yếu tố an toàn lên hàng đầu khi chọn mua ôtô. Xe sẽ là phương tiện đi cùng tôi và vợ con trong thời gian dài, gia đình chúng tôi cũng sẽ thường có những chuyến đi dài mỗi tháng về thăm gia đình, vậy nên tôi cần một chiếc xe giúp mình an tâm trên suốt chuyến đi.

Thật ra việc một chiếc xe an toàn đến thế nào đôi khi không dựa vào độ chắc chắn hay số lượng tính năng trên xe.

Với tôi, đó là sự an tâm. Một chiếc xe với túi khí ở đủ vị trí, ADAS hoạt động ổn định, khung gầm chắc chắn và thương hiệu lâu đời là những gạch đầu dòng tôi đặt ra cho mẫu xe đầu tay của mình.

Đương nhiên tôi không thể đòi hỏi một mẫu xe phổ thông dưới một tỷ đồng có thể đáp ứng đủ các tiêu chí trên, nhưng tôi vẫn đang cố tìm kiếm những mẫu xe đảm bảo các yếu tố an toàn trong mức ngân sách trên.

Sách hay đọc trên xe

●Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.