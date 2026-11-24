Không gian văn hóa Việt ở sân trường

Hương vị miền Bắc, nét mộc mạc miền Trung, sắc màu Tây Nguyên hay sự phóng khoáng của miền Nam cùng hội tụ trong Ngày hội “Việt Nam Tinh hoa” năm 2026 của Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng). Trong hai ngày 22 và 23/11, sân trường trở thành không gian văn hóa thu nhỏ, nơi học sinh 55 chi đoàn tự tay tái hiện những nét đặc trưng của các vùng miền qua mô hình, trang phục, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm.

Tại khu triển lãm chung “Dấu ấn non sông”, những công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh và trang phục đặc trưng của 34 tỉnh, thành phố được thể hiện qua các sản phẩm thủ công. Mỗi gian hàng mang một sắc thái riêng, từ cách bài trí, lựa chọn hình ảnh đến những sản phẩm được chuẩn bị bởi học sinh. Những mã QR đặt tại không gian trưng bày giúp người tham quan tìm hiểu thêm thông tin về địa danh, kết hợp hình thức giới thiệu trực quan với công nghệ.

Một số mô hình do học sinh Trường THPT Trần Phú thực hiện tại khu triển lãm chung “Dấu ấn non sông” trong Ngày hội "Việt Nam Tinh hoa".

Em Nguyễn Minh Hà, học sinh Trường THPT Trần Phú, bày tỏ niềm vui khi được tham gia ngày hội và trải nghiệm những nét văn hóa dân gian đặc sắc. Hà ấn tượng với cách các bạn lựa chọn trang phục dân tộc, trang trí gian hàng theo những nét văn hóa khác nhau, thể hiện sự sáng tạo và quan tâm tìm hiểu bản sắc của nhiều vùng miền trên đất nước.

Không gian văn hóa được tiếp nối bằng những hoạt động mang màu sắc riêng của từng khối lớp. Học sinh khối 10 trình diễn dân vũ và vẽ tranh quạt về văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam. Khối 11 sôi nổi với phần thi nhảy sạp, trang trí nón lá mang hình ảnh bản đồ Tổ quốc, các cột mốc chủ quyền biển đảo và anh hùng dân tộc. Với khối 12, 18 chi đoàn xây dựng 18 gian hàng tái hiện ẩm thực và văn hóa các vùng miền Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên, bảo đảm tiêu chí xanh - sạch - đẹp.

Phần thi nhảy sạp của học sinh Trường THPT Trần Phú còn gắn với trang phục các dân tộc.

Ngày hội còn có sân chơi “Rung chuông vàng” với 90 thí sinh tranh tài kiến thức về lịch sử, văn hóa 54 dân tộc Việt Nam; không gian trưng bày sách, gian hàng Đoàn trường, tư vấn tuyển sinh đại học và giao lưu Random dance. Những hoạt động đan xen tạo cơ hội để học sinh vừa tìm hiểu văn hóa, vừa giao lưu, thể hiện năng khiếu và sự sáng tạo.

Ông Nguyễn Cửu Huy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, cho biết, ngày hội được tổ chức với mong muốn đưa lịch sử, văn hóa và di sản dân tộc đến gần hơn với học sinh thông qua trải nghiệm sinh động. Nhà trường kết hợp các giá trị truyền thống với tư duy đổi mới, trong đó có không gian số, mô hình mô phỏng các địa danh, công trình và di sản nổi tiếng của Việt Nam.

Chạm vào di sản

Không chỉ tái hiện văn hóa qua mô hình và gian hàng, học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng còn được trực tiếp tham gia các hoạt động nghệ thuật dân gian, tìm hiểu nghề truyền thống và trải nghiệm những trò chơi gắn với đời sống cộng đồng.

Ngày 23/11, Ngày hội Văn hóa Việt Nam do Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức trở nên rộn ràng với những làn điệu bài chòi của Câu lạc bộ Bài chòi Hải Châu. Sinh viên không chỉ thưởng thức mà còn tập hô thai, hát đối đáp cùng nghệ sĩ, nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và nét đặc sắc của bài chòi Trung Bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Hoạt động trang trí nón lá cũng thu hút nhiều bạn trẻ, trong đó có sinh viên quốc tế, tự tay sáng tạo họa tiết.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trải nghiệm hô bài chòi với các nghệ nhân.

Tại Bảo tàng Đà Nẵng, Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền di sản” đưa các nghề truyền thống đến gần công chúng qua hoạt động trình diễn trực tiếp. Nghệ nhân dệt chiếu Bàn Thạch, làm bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm, đan lưới Mân Thái giới thiệu từng công đoạn làm nghề. Thay vì chỉ nhìn sản phẩm hoàn thiện, khách tham quan có thể quan sát cách người thợ làm ra sản phẩm, tìm hiểu những kỹ thuật và kinh nghiệm được lưu truyền.

Không gian văn hóa các dân tộc Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày giới thiệu trang phục, nhạc cụ, sản phẩm thủ công và nghệ thuật dân gian. Tiếng cồng chiêng, những điệu múa cùng hoạt động mặc trang phục truyền thống, dệt thổ cẩm, xâu cườm mang đến những trải nghiệm gần hơn với phong tục, đời sống của các cộng đồng.

Sân trường Trường THPT Trần Phú trở thành một không gian khám phá, trải nghiệm văn hóa vùng miền của học sinh trong ngày hội.

Câu chuyện văn hóa còn được mở rộng qua sách và nghề hướng dẫn du lịch tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Trong chương trình “Từ giảng đường đến những cung đường”, bộ sách “Hướng dẫn du lịch suốt tuyến” của TS Tô Văn Hạnh, giảng viên Khoa Sử - Địa - Chính trị, được giới thiệu đến sinh viên. Bộ sách dự kiến gồm 7 ấn phẩm, theo hành trình xuyên Việt từ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau; 2 cuốn đầu tiên đã ra mắt. Riêng “Con đường di sản miền Trung” được tái bản nhiều lần sau 5 năm phát hành, số lượng phát hành gần 3.000 cuốn.

Từ câu chuyện nghề hướng dẫn viên, vai trò giới thiệu và truyền tải giá trị lịch sử, văn hóa mỗi vùng đất đến du khách, sinh viên có thêm góc nhìn về việc đưa di sản đến với cộng đồng. Cùng với đó, cuộc thi “Đọc sách cùng AI” ghi nhận những sản phẩm sáng tạo trong việc kết hợp kiến thức từ sách với ứng dụng trí tuệ nhân tạo. TS Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, lưu ý việc sử dụng AI cần gắn với kỹ năng đọc hiểu, chọn lọc và kiểm chứng thông tin; công nghệ có thể hỗ trợ tìm tòi, sáng tạo nhưng không thay thế quá trình tự học và tư duy độc lập.

Sân đình làng Hải Châu trở thành địa điểm giao lưu của đoàn viên, thanh niên Trường THPT Phan Châu Trinh trong Ngày hội “Các trò chơi dân gian”, hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa năm 2026. Những trò chơi quen thuộc được đưa vào không gian cộng đồng, kết nối học sinh với thanh niên địa phương qua hoạt động tập thể, tạo nên những cuộc gặp gỡ ngoài khuôn viên trường học.

Những chiếc nón lá được trang trí, mô hình danh lam thắng cảnh, gian hàng ẩm thực hay câu hát bài chòi không chỉ là sản phẩm của ngày hội. Đằng sau mỗi hoạt động là quá trình tìm tòi, chuẩn bị và cách học sinh, sinh viên lựa chọn thể hiện những điều mình biết về văn hóa Việt. Nhờ đó, sân trường, giảng đường có thêm những cuộc trò chuyện về quê hương, về một vùng đất hay nét văn hóa mà trước đây có thể các em chưa có dịp tìm hiểu sâu.