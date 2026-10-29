Người trẻ Trung Quốc rộ trào lưu nuôi cục gạch

Theo The Guardian, trào lưu nuôi gạch đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt ở nhóm người trẻ muốn tìm hình thức bầu bạn ít tốn kém, không đòi hỏi nhiều thời gian và công sức như nuôi thú cưng hay chăm sóc con cái.

“Không nuôi mèo, không hẹn hò, tôi bắt đầu nuôi một viên gạch”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Cách chăm sóc những “đứa con bằng gạch” khá đơn giản. Người nuôi chỉ cần phun nước lên bề mặt vài lần mỗi ngày, sau đó chờ bào tử rêu có sẵn trong không khí bám vào và phát triển. Theo thời gian, viên gạch thô ráp dần được bao phủ bởi lớp rêu xanh.

Theo Chinanews, một số người duy trì thói quen phun nước 2-3 lần mỗi ngày và ghi lại quá trình rêu phát triển trên gạch. Có người chăm sóc hơn một năm, chứng kiến bề mặt gạch dần phủ kín rêu xanh, thậm chí xuất hiện những bông hoa vàng nhỏ và cây dương xỉ. Vì không thể biết trước loài thực vật nào sẽ mọc lên, những viên gạch này được ví như "hộp mù thiên nhiên".

So với việc nuôi thú cưng, chăm sóc gạch phủ rêu có chi phí thấp và không đòi hỏi nhiều thời gian. Ảnh minh họa: Red Note.

Đáng chú ý, việc chăm sóc khá đơn giản bởi những viên gạch được xem là gần như "bất tử". Nếu quên tưới nước, rêu có thể chuyển sang trạng thái ngủ. Khi được bổ sung độ ẩm và gặp điều kiện thích hợp, lớp rêu có thể xanh trở lại.

Một hashtag về trào lưu này thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Theo các nhà bình luận Trung Quốc, thú vui này phản ánh mong muốn tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa cuộc sống từ những hoạt động đơn giản, ít áp lực. Một người nuôi gạch chia sẻ với truyền thông địa phương rằng việc chứng kiến rêu phát triển mang lại cảm giác thành tựu không kém hoàn thành một dự án dài hạn.

Trên Xiaohongshu (Rednote), một người dùng đăng ảnh viên gạch màu nâu đỏ cùng lời chia sẻ rằng thú vui này không đòi hỏi kết quả, không có chỉ tiêu hiệu suất, không cần thúc ép cây ra hoa hay so sánh tốc độ phát triển với người khác.

Một người khác cho biết bạn bè từng nghĩ mình mất trí khi bắt đầu nuôi gạch. Tuy nhiên, người này cảm thấy viên gạch mang lại sự chắc chắn hơn nhiều mối quan hệ ngoài đời. Họ gọi đây là hình thức “bầu bạn cảm xúc không tốn năng lượng”, đáp ứng nhu cầu có bạn đồng hành mà không tạo ra áp lực phải đáp lại tình cảm.

Giữa áp lực công việc và cuộc sống, người trẻ Trung Quốc tìm kiếm niềm vui từ những thú vui đơn giản. Ảnh minh họa: Tingshu Wang/Reuters.

Trào lưu xuất hiện trong bối cảnh nhiều người trẻ Trung Quốc ngày càng ít mặn mà với những kỳ vọng truyền thống như kết hôn, sinh con hay làm việc nhiều giờ để theo đuổi thành công.

Theo số liệu được The Guardian dẫn lại, gần 20% thanh niên Trung Quốc từ 16 đến 24 tuổi, không bao gồm học sinh, sinh viên, đang thất nghiệp. Tỷ lệ sinh của nước này cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2025.

Sau nhiều năm học tập và cạnh tranh gay gắt, không ít người trẻ lựa chọn lối sống ít áp lực, gắn với xu hướng “nằm thẳng” (tang ping), đề cao việc giảm bớt tham vọng và tránh xa cuộc đua thành tích. Trong bối cảnh đó, nuôi gạch trở thành thú vui phù hợp bởi chi phí thấp, dễ duy trì và không đặt ra yêu cầu phải đạt được kết quả cụ thể.

Tuy nhiên, sự phổ biến của trào lưu cũng khiến truyền thông Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ sức khỏe. Môi trường ẩm ướt để rêu phát triển có thể tạo điều kiện cho nấm mốc sinh sôi. Một số người nuôi gạch cho biết họ gặp tình trạng ngứa mắt, chảy nước mũi.

Ông Li Xuedong, giáo sư đã nghỉ hưu chuyên nghiên cứu về rêu tại Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), khuyến cáo người nuôi nên đặt gạch trong môi trường kín. Khi chăm sóc, cần đeo găng tay dùng một lần và khẩu trang để hạn chế hít phải bào tử hoặc tiếp xúc trực tiếp qua da.