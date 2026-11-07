Người trẻ Trung Quốc ngày càng lười kết hôn

Số cặp đôi đăng ký kết hôn tại Trung Quốc giảm gần 10%, trong khi tỷ lệ ly hôn đang có xu hướng tăng lên trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh minh họa: Rednote.

Trung Quốc tiếp tục ghi nhận số cặp đăng ký kết hôn giảm gần 10% trong 9 tháng đầu năm 2026, làm dấy lên khả năng số cặp đăng ký kết hôn cả năm tiếp tục đi xuống sau đợt phục hồi vào năm ngoái, theo SCMP.

Theo dữ liệu do Bộ Dân chính Trung Quốc vừa công bố ngày 4/11, nước này ghi nhận 4,648 triệu cặp đăng ký kết hôn trong 9 tháng đầu năm, giảm 504.000 cặp so với cùng kỳ năm 2025.

Ông He Yafu, nhà nhân khẩu học độc lập tại tỉnh Quảng Đông, nhận định số liệu mới cho thấy số cặp đăng ký kết hôn năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục giảm so với năm trước.

Dựa trên tỷ trọng đăng ký của từng quý trong những năm gần đây, ông dự báo Trung Quốc sẽ ghi nhận khoảng 5,88-6,46 triệu cặp đăng ký kết hôn trong cả năm 2026. Ngay cả khi đạt mức cao nhất trong dự báo này, số cuộc hôn nhân vẫn thấp hơn kết quả năm 2025.

Theo ông He, số cặp đăng ký kết hôn có mối liên hệ chặt chẽ với tỷ lệ sinh tại Trung Quốc. Phần lớn các gia đình nước này kết hôn trước khi sinh con, trong khi trẻ em sinh ngoài hôn nhân chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên tổng số ca sinh. Do đó, số cặp đăng ký kết hôn cũng là một cơ sở quan trọng để dự báo số trẻ chào đời trong tương lai.

Theo đó, chuyên gia cảnh báo sự sụt giảm số đăng ký kết hôn trong năm 2026 có thể tác động tiêu cực đến số trẻ chào đời vào năm 2027.

Các cặp đôi tham gia lễ cưới nhóm cho nghiên cứu sinh tiến sĩ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 26/9. Ảnh: Tân Hoa.

Dữ liệu của Bộ Dân chính Trung Quốc cũng ghi nhận 2,082 triệu trường hợp đăng ký ly hôn trong 9 tháng đầu năm, tăng 5.000 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, xứ tỷ dân từng chứng kiến số cặp đăng ký kết hôn tăng 10,8%, đạt 6,765 triệu cặp. Kết quả này được thúc đẩy nhờ nhiều yếu tố, bao gồm tâm lý lựa chọn ngày lành tháng tốt của các cặp đôi, thủ tục thuận tiện hơn sau khi dịch vụ đăng ký kết hôn toàn quốc được triển khai, và các chính sách khuyến khích của chính quyền địa phương.

Trước đó, số lượt đăng ký kết hôn tại Trung Quốc đạt đỉnh 13,469 triệu cặp vào năm 2013, sau đó nhìn chung liên tục đi xuống và lần đầu giảm dưới 10 triệu vào năm 2019. Đến năm 2024, con số này chỉ còn 6,1 triệu cặp, mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu được công bố.

Xu hướng kết hôn giảm diễn ra song song với tình trạng tỷ lệ sinh đi xuống, làm gia tăng áp lực già hóa dân số tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Năm 2025, số trẻ chào đời tại Trung Quốc tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục, thấp hơn khoảng 10 triệu trẻ so với mức đỉnh năm 2016. Như vậy, số trẻ chào đời đã giảm hơn một nửa chỉ trong chưa đầy một thập kỷ.

Một cặp đôi nhận giấy đăng ký kết hôn trên chuyến tàu tham quan tại núi Tuyết Ngọc Long, tỉnh Vân Nam vào ngày 19/8. Ảnh: Tân Hoa.

Trước những thách thức nhân khẩu học, chính quyền nhiều địa phương Trung Quốc liên tục triển khai các biện pháp nhằm khuyến khích người trẻ kết hôn trong những năm gần đây. Phần lớn các tỉnh đã kéo dài thời gian nghỉ kết hôn, trong đó Sơn Tây và Cam Túc áp dụng mức cao nhất, lên tới 30 ngày.

Thủ tục đăng ký kết hôn cũng được đơn giản hóa và mở rộng địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Một số nơi bố trí điểm đăng ký kết hôn ngay tại bệnh viện, ngân hàng và ga tàu điện ngầm nhằm giúp các cặp đôi tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh đó, một số địa phương còn đưa ra các khoản hỗ trợ tài chính cho người mới kết hôn. Tháng 7, huyện Minh Tây, tỉnh Phúc Kiến, trao khoản thưởng một lần 3.000 nhân dân tệ (khoảng 450 USD) cho những người dân địa phương kết hôn lần đầu.

Mức khuyến khích cao hơn được áp dụng tại một ngôi làng ở Quảng Châu. Theo truyền thông địa phương, cư dân có thể nhận khoản thưởng lên tới 40.000 nhân dân tệ (gần 6.000 USD) nếu kết hôn và duy trì cuộc hôn nhân ít nhất một năm.