Hành khách tại một sân bay Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo SCMP, mùa thu năm nay, hàng loạt bài đăng tìm kiếm khách hàng xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, khi những người tự nhận là “người đồng hành trên chuyến bay” quảng bá dịch vụ của mình.

Một phụ nữ sử dụng tài khoản “Spicy K” cho biết cô dự định tận dụng khả năng tiếng Anh lưu loát và kinh nghiệm du lịch một mình để triển khai dịch vụ này. Công việc cô nhận làm gồm hỗ trợ người cao tuổi qua cửa kiểm soát hải quan, vận chuyển thú cưng và mang hàng hóa.

Trước đó, một số blogger hướng nghiệp tại Trung Quốc cũng giới thiệu công việc này như một lựa chọn nghề nghiệp đặc thù dành cho những người yêu thích du lịch, trong đó có du học sinh.

Không chỉ hoạt động dưới hình thức cá nhân, một số tài khoản mạng xã hội còn quảng bá dịch vụ theo quy trình và tiêu chuẩn nhân sự cụ thể. Tài khoản “Wall Street Engine”, có hơn 15.000 người theo dõi, cung cấp dịch vụ đồng hành theo phong cách quản gia cho khách Trung Quốc đến Anh. Mức phí là 150 bảng Anh (khoảng 5 triệu đồng) mỗi giờ, cộng thêm 450 bảng phí dịch vụ. Nhân viên được yêu cầu là nam giới từ 35 tuổi, đã sống ở Anh ít nhất ba năm và mặc vest theo phong cách Anh trong suốt chuyến đi.

Tháng 10, tờ Yangtse Evening Post giới thiệu trường hợp một người đàn ông họ Liu đã làm nghề này 5 năm. Từng đi qua hàng chục quốc gia, Liu chuyển sang làm người đồng hành trên máy bay toàn thời gian sau khi kết nối với các đơn vị môi giới dịch vụ xuyên biên giới.

Mỗi chuyến đi, anh thu phí từ vài nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ, bao gồm vé máy bay khứ hồi, ăn uống và chỗ ở. Khách hàng của Liu có độ tuổi rất khác nhau, từ trẻ em 3 tuổi đến người cao tuổi ngoài 80.

“Những người sống ở nước ngoài thường muốn đưa cha mẹ già hoặc con cái ở Trung Quốc sang thăm vào dịp nghỉ lễ, nhưng họ không yên tâm để người thân tự đi máy bay”, Liu nói.

Trước mỗi chuyến đi, anh kiểm tra sức khỏe hành khách, chuẩn bị giấy tờ xuất nhập cảnh và chăm sóc họ trong suốt hành trình. Ngoài đưa đón người, Liu còn nhận vận chuyển đồ đạc theo yêu cầu của khách hàng.

Một trong những “hành khách” đặc biệt mà anh từng đưa đi là con búp bê của một bé gái. Món đồ bị bỏ quên khi gia đình cô bé chuyển đến Mỹ. Đội ngũ của anh còn có những người chuyên vận chuyển thú cưng, từng hộ tống một chú chó có giá trị khoảng 200.000 nhân dân tệ.

Một người đồng hành khác, họ Wang, đến từ Hàng Châu, Trung Quốc, chuyên vận chuyển trực tiếp các mặt hàng kinh doanh cần giao gấp như hợp đồng và mẫu vật triển lãm thương mại. Hình thức mang hàng trực tiếp này giúp rút ngắn thời gian giao nhận so với dịch vụ chuyển phát thông thường.

Dù có thể đưa người làm việc đến nhiều quốc gia, công việc đồng hành trên máy bay không dễ tiếp cận. Theo những người trong ngành, người làm nghề này phải có nhiều loại visa, kỹ năng phiên dịch và hiểu biết sâu về quy trình tại các sân bay trên thế giới.

Liu cũng lưu ý những rủi ro pháp lý. Người đồng hành cần kiểm tra hàng hóa trước khi nhận vận chuyển để tránh mang theo các mặt hàng bị cấm. Bên cạnh đó, việc thường xuyên di chuyển giữa các múi giờ và phải ngồi trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến thể lực. Riêng năm ngoái, tổng thời gian bay của Liu đã vượt 1.000 giờ.