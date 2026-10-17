Người trẻ Trung Quốc bỏ đám cưới xa hoa, chuộng hôn lễ tối giản

Xu hướng này cũng nhận được sự ủng hộ từ chính quyền. “Văn kiện Trung ương số 1” năm 2026 của Trung Quốc kêu gọi tiếp tục giải quyết tình trạng sính lễ cao ở nông thôn, đồng thời xây dựng văn hóa cưới hỏi giản dị, văn minh.

Ảnh minh họa: AI

Đám cưới “bốn không” gây sốt mạng xã hội

Một tiệc cưới tối giản tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cô dâu và chú rể quyết định bỏ qua phần lớn nghi thức thường thấy trong đám cưới truyền thống.

Không có đoàn rước dâu, xe hoa, người dẫn chương trình, quay phim hay trang điểm chuyên nghiệp. Cặp đôi cũng không có phù dâu, phù rể. Phần nghi thức trang trọng nhất chỉ là bài phát biểu dài 41 giây của cha cô dâu. Sau lời dặn ngắn gọn “Ăn uống no say”, tiệc cưới chính thức bắt đầu.

Cư dân mạng gọi đây là đám cưới “bốn không”, với những nghi thức được lược bỏ gồm xe rước dâu, xe cưới, người dẫn chương trình và đoàn tùy tùng. Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên Sina Weibo. Với nhiều người trẻ, đám cưới này thể hiện sự phản kháng âm thầm trước áp lực tổ chức hôn lễ cầu kỳ, tốn kém.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô dâu quê ở Ninh Ba, còn chú rể đến từ Thái Châu, cùng thuộc tỉnh Chiết Giang. Cả hai làm việc tại Thượng Hải, nơi có nhịp sống nhanh và áp lực công việc lớn.

Cặp đôi tổ chức tiệc tại quê nhà chú rể trước, sau đó một tuần trở về quê cô dâu để tổ chức tiệc thứ hai tại hội trường văn hóa của thôn. Cả hai buổi tiệc đều không có các nghi thức truyền thống như rước dâu hay biểu diễn trên sân khấu.

Cha cô dâu, họ Zhu, cho biết ban đầu gia đình từng cân nhắc tổ chức một đám cưới lớn theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với các con, gia đình quyết định tôn trọng lựa chọn của cặp đôi.

“Nhưng giới trẻ ngày nay suy nghĩ khác với chúng tôi”, ông Zhu nói, đồng thời cho biết hai con làm việc tại Thượng Hải, nơi nhịp sống hằng ngày nhanh và căng thẳng.

Theo ông, quyết định tổ chức đám cưới đơn giản cũng xuất phát từ mong muốn quan tâm đến người lớn tuổi trong gia đình. Cha mẹ ông đã ngoài 80 tuổi, mong được chứng kiến con cháu kết hôn và đại gia đình sum họp. Do nhiều người thân lớn tuổi đi lại khó khăn, tổ chức tiệc tại hội trường văn hóa của thôn sẽ thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời giảm chi phí.

Ông Zhu cho rằng điều quan trọng là vừa tôn trọng người lớn tuổi, vừa lắng nghe nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Từ đám cưới tối giản đến hôn lễ kết hợp du lịch

Đám cưới “bốn không” không phải trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, nhiều hình thức tổ chức hôn lễ mới xuất hiện tại Trung Quốc, từ đám cưới không sính lễ hoặc sính lễ thấp, đám cưới tập thể đến đám cưới kết hợp du lịch. Một số cặp đôi thậm chí lựa chọn ảnh cưới được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đó, đám cưới kết hợp du lịch ngày càng được quan tâm. Các cặp đôi có thể kết hợp đăng ký kết hôn, tổ chức lễ cưới, chụp ảnh và nghỉ trăng mật tại cùng một điểm đến.

Tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, ngành dịch vụ đám cưới kết hợp du lịch được ước tính mang lại doanh thu khoảng 1,1 tỉ nhân dân tệ mỗi năm, tương đương 163,6 triệu USD.

Han Rui, 27 tuổi, cho biết cô và chồng đã chọn tổ chức đám cưới kết hợp du lịch thay vì một lễ cưới truyền thống.

“Chúng tôi chọn Tân Cương vì luôn muốn được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Cả hai đều không thích những nghĩa vụ xã hội phức tạp. Một đám cưới du lịch giống như chuyến đi riêng của chúng tôi, vừa có ý nghĩa vừa thoải mái, tự do”, Han chia sẻ.

Sau chuyến đi, cặp đôi tổ chức tiệc cảm ơn tại quê nhà để gặp gỡ và cảm ơn khách mời.

Người trẻ định nghĩa lại một đám cưới “đúng nghĩa”

Trên mạng xã hội, xu hướng cưới tối giản nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trên Sina Weibo, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với lựa chọn của cặp đôi ở Ninh Ba.

“Chỉ những người hướng nội mới hiểu đám cưới kiểu này thư giãn đến mức nào”, một người dùng bình luận. Người khác cho rằng sự phô trương không quan trọng bằng cảm giác bình yên và sự tôn trọng giữa hai người.

Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại việc lược bỏ nghi thức có thể khiến khách mời cảm thấy không được coi trọng. Trong nhiều gia đình, quan niệm của nhà gái và phong tục địa phương vẫn có ảnh hưởng đáng kể đến cách tổ chức hôn lễ.

Han cho rằng không có một khuôn mẫu duy nhất cho đám cưới. Theo cô, điều quan trọng là đối xử chân thành với khách mời, chứ không phải tổ chức một buổi lễ cầu kỳ hay tốn kém.

Những thay đổi trong quan niệm về hôn lễ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh quy định đăng ký kết hôn. Từ tháng 5.2025, quy định mới cho phép các cặp đôi đăng ký kết hôn tại bất kỳ địa phương nào trên cả nước, thay vì bị giới hạn theo nơi đăng ký hộ khẩu như trước.

Dữ liệu chính thức cho thấy Trung Quốc có 6,765 triệu cặp đăng ký kết hôn trong năm 2025, tăng 10,8% so với năm trước, đánh dấu sự phục hồi sau nhiều năm suy giảm.

Ông Xiao Fang, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian và giáo sư tại Trường Xã hội học, Đại học Sư phạm Bắc Kinh nhận định người trẻ đang chủ động định hình đám cưới theo nhu cầu và quan niệm riêng.

Theo ông, xu hướng này phản ánh sự thay đổi về giá trị khi mức sống được cải thiện, người trẻ ngày càng coi trọng trải nghiệm cá nhân và sự kết nối cảm xúc. Chi tiêu cho đám cưới cũng trở thành một cách thể hiện bản thân, thay vì chỉ nhằm đáp ứng kỳ vọng xã hội.

Sự phổ biến của những đám cưới tối giản cho thấy với một bộ phận người trẻ Trung Quốc, giá trị của hôn lễ không còn nằm ở quy mô hay mức độ phô trương, mà ở sự phù hợp với mong muốn của đôi uyên ương và khả năng cân bằng giữa tình cảm gia đình, chi phí và trải nghiệm cá nhân.