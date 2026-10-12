Người trẻ TP. HCM 'tung chiêu' xoay sở với vật giá 'leo thang'

Những ngày này, bên cạnh tình hình mưa gió và ngập đường, giá xăng cũng trở thành sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Tính đến hôm nay, giá xăng đã vượt mốc 27.000/lít. Điều này một phần là nguyên nhân kéo giá cả, từ thực phẩm đến chi phí sinh hoạt, cũng bị tác động theo. Trước tình hình giá cả "leo thang", người trẻ đã phải tìm đủ cách để cân bằng mức chi phí sinh hoạt.

Nhiều người tranh thủ đi chợ tối để mua được thực phẩm giá hời.

Nhóm bạn của Khắc Bình (phường Tân Phú) gồm 3 người thuê trọ ở cùng nhau để tiết kiệm chi phí. Mỗi tháng, một người sẽ tốn khoảng 1,5 triệu đồng cho chi phí thuê trọ lẫn điện nước và mạng Internet. Để tiết kiệm hơn nữa, nhóm của Bình thay phiên nhau đi chợ để nấu ăn. "Mỗi lần đọc báo, lướt mạng thấy thông tin xăng tăng giá là tụi mình thở dài. Vì xăng tăng thì đồ ăn cũng tăng. Nhưng khi xăng xuống giá thì các hàng quán ăn uống lại không chịu giảm. Tụi mình đi chợ, trung bình một ngày cũng gần 200.000 đồng. Mấy ngày nay, giá rau củ tăng nhiều nhất".

Giá xăng tăng kéo theo vật giá cũng tăng.

Mỗi tuần, nhóm của Bình sẽ lên thực đơn phù hợp cho khẩu vị lẫn túi tiền. Các bạn ưu tiên ra các cửa hàng bán thực phẩm, bách hóa vào buổi tối để "săn sale". Vào cuối ngày, nhiều mặt hàng sẽ giảm đến 50% hoặc "mua 1 tặng 1". Dù các mặt hàng sẽ không đa dạng nhưng đổi lại, giúp nhóm bạn tiết kiệm kha khá. Những mặt hàng này chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm.

"Săn sale" trở thành từ khóa "hot" để giảm chi tiêu trong thời vật giá leo thang.

Hoàng Tuấn (trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM) cũng không sử dụng xe máy đi học mà chuyển hẳn sang đi xe buýt: "Mình đi xe máy thì tiện và nhanh hơn. Nhưng với giá xăng tăng thế này, mình sẽ ưu tiên đi xe buýt. Mình chịu khó thức sớm, để đón xe cho kịp giờ học. Những ngày học hai ca sáng, chiều thì mình mang theo cơm nhà luôn, vừa tiết kiệm, vừa an toàn".

Xe buýt công cộng trở thành "cứu tinh" cho nhiều sinh viên khi giá xăng tăng cao.

Giá nhiên liệu tăng là một trong những nguyên nhân dễ thấy ảnh hưởng giá cả tại các quán ăn và hàng hóa bán ở chợ. Trong đó, món thức uống yêu thích của giới trẻ là trà sữa cũng không nằm ngoài sự tác động. Minh Tân (phường Phú Lâm) hài hước nói: "Nhìn bạn bè đi uống trà sữa mà không gọi thêm topping là biết người bán lại "ca điệp khúc giá xăng tăng". Giờ đây, một ly trà sữa cũng tầm 50.000 đồng đến 90.000 đồng. Dù rất mê món thức uống này nhưng mình phải giảm hẳn. Thèm quá thì mua nguyên liệu về tự pha để uống".

Trước mỗi lần "móc hầu bao", người trẻ giờ đây cân nhắc giữa nhiều lựa chọn, để tiết kiệm tối đa. Những chi phí mà mọi người thường cho là nhỏ nhặt không đáng, như ly mì ở cửa hàng tiện lợi, ly trà sữa, hay vé xem phim đều sẽ trở thành một khoảng chi tiêu tốn kém, nếu không kiểm soát.

Theo ThS Nguyễn Phát Tài - nhà nghiên cứu truyền thông, giảng viên trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM, trước những biến động về chi phí sinh hoạt, chi tiêu, bạn trẻ cần cần xây dựng "Kế hoạch chi tiêu cá nhân hợp lý". Các bạn phải học học cách sống tối giản, chi tiêu có kế hoạch chặt chẽ. Khi biết kiểm soát tài chính, bạn trẻ không chỉ vượt qua khó khăn ngắn hạn mà còn xây dựng được nền tảng vững chắc cho tương lai.

ThS Nguyễn Phát Tài nêu thêm rằng, những người có thu nhập cố định nên áp dụng nguyên tắc “ba phần”: 60% cho nhu cầu thiết yếu (ăn ở, đi lại, học tập), 30% cho nhu cầu cá nhân (giải trí, xã hội) và 10% cho tiết kiệm hoặc dự phòng khẩn cấp. Bên cạnh đó, nên ưu tiên mua sắm thông minh, tận dụng chương trình khuyến mãi, chia sẻ chi phí ở ghép, hoặc dùng các ứng dụng theo dõi chi tiêu để kiểm soát tài chính.