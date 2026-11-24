Ngày 24/11, nhiều địa điểm tại TP.HCM trở nên nhộn nhịp với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Không chỉ là dịp vui chơi, giải trí, ngày hội còn mang đến cơ hội để người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống của dân tộc.

Đông đảo người dân, du khách tham quan các địa điểm văn hóa, lịch sử tại TP.HCM trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ghi nhận trong ngày, tại các địa điểm như Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đường sách TP.HCM, Nhà Văn hóa Thanh niên và Bưu điện TP.HCM, đông đảo người dân, du khách đã đến tham quan, chụp ảnh, tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Tại Dinh Độc Lập, không khí tham quan diễn ra sôi nổi ngay từ sáng. Nhiều bạn trẻ lựa chọn áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng để lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày đặc biệt. Chính sách miễn phí vé tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam cũng góp phần thu hút đông đảo khách đến tìm hiểu di tích lịch sử này.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục truyền thống đến tham quan, chụp ảnh tại các địa chỉ văn hóa ở TP.HCM.

Có mặt từ sớm, bạn Thư Trần cho biết rất hào hứng khi được tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đến Dinh Độc Lập, Thư có cơ hội trực tiếp tìm hiểu những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước.

Theo Thư, những hoạt động được tổ chức tại các địa điểm giàu giá trị lịch sử giúp người trẻ có thêm trải nghiệm thực tế, hiểu hơn về truyền thống và thêm tự hào về lịch sử dân tộc.

Dinh Độc Lập thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan trong ngày 24/11.

Cùng chung cảm nhận, bạn Bảo Anh cho biết khá bất ngờ trước không khí đông vui tại Dinh Độc Lập. Với Tính, đây không đơn thuần là dịp tham quan một di tích mà còn là cơ hội nhìn lại những giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước.

Tính mong muốn những hoạt động tương tự tiếp tục được tổ chức rộng rãi, tạo thêm không gian để người trẻ chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bưu điện TP.HCM là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong ngày 24/11.

Trong khi đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng trở thành điểm đến đông khách trong ngày hội. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, tham quan; các nhóm bạn trẻ tranh thủ tận hưởng không gian xanh và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bạn Lê Thảo chia sẻ đây là lần đầu tiên được hòa mình vào các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam nên cảm thấy rất hào hứng. Theo Thảo, lượng lớn bạn trẻ đến vui chơi, tham quan cho thấy sự quan tâm của giới trẻ đối với sự kiện văn hóa này.

Đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Trong ngày 24/11, Thảo Cầm Viên Sài Gòn áp dụng giá vé đồng giá 30.000 đồng/người cho tất cả khách tham quan. Trước đó, ngày 21/11, đơn vị cũng tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 với các hoạt động giới thiệu sách, trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật.

Không chỉ các điểm tham quan, di tích lịch sử, những không gian văn hóa quen thuộc ở trung tâm thành phố cũng thu hút đông đảo người dân. Tại Bưu điện TP.HCM, nhiều du khách trong và ngoài nước tranh thủ tham quan, chụp ảnh tại công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử của thành phố.

Đường sách TP.HCM cũng đón nhiều người dân, bạn trẻ đến tìm hiểu sách, đọc sách và tham gia các hoạt động văn hóa. Không gian tri thức này góp thêm lựa chọn trải nghiệm ý nghĩa trong ngày hội, đồng thời lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đường sách TP.HCM thu hút bạn đọc đến tham quan, tìm hiểu và lựa chọn những cuốn sách yêu thích.

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Từ những địa điểm văn hóa, lịch sử đến các không gian sinh hoạt cộng đồng, Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo nên bức tranh đa sắc màu tại TP.HCM. Những trải nghiệm trực tiếp giúp văn hóa, lịch sử đến gần hơn với đời sống, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động này, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam được lan tỏa bằng những cách gần gũi, sinh động trong cộng đồng.