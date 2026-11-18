Một số người tiêu dùng giảm tần suất mua hàng trên sàn TMĐT, ưu tiên các kênh bán chính thức của thương hiệu. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Trong "ngày hội mua sắm" 11/11 vừa qua, giỏ hàng trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) của Bảo Ngọc (22 tuổi, phường An Thới, TP.HCM) gần như không có sản phẩm. Khác với những năm trước, khi thường thêm sẵn hàng vào giỏ để chờ áp dụng mã giảm giá, năm nay cô không còn hào hứng mua sắm.

Ngọc bắt đầu hạn chế đặt hàng trên sàn sau khi nhận thấy một số sản phẩm có giá bán cao hơn so với khi mua trực tiếp tại cửa hàng, ngay cả sau khi áp dụng mã giảm giá.

“Tháng trước, tôi tìm mua một chiếc túi xách trên mạng xã hội, với giá 259.000 đồng, được miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên, cùng sản phẩm đó trên Shopee lại được niêm yết 345.000 đồng. Ngay cả khi áp dụng tất cả mã giảm giá, tôi vẫn phải trả 290.000 đồng”, cô kể với Tri Thức - Znews.

Khi thắc mắc về mức chênh lệch, cô được người bán giải thích rằng cửa hàng phải tính thêm các khoản phí nền tảng vào giá niêm yết trên sàn. Vì vậy, nếu không có mã giảm giá phù hợp, người mua có thể phải trả nhiều tiền hơn.

Trường hợp của Ngọc phản ánh sự thay đổi trong thói quen mua sắm của một bộ phận người tiêu dùng. Sau nhiều năm quen với các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá, họ bắt đầu cân nhắc kỹ hơn về mức giá thực tế, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua hàng.

Ngoài giá cả, những bất tiện trong quá trình tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra chất lượng và đổi trả cũng khiến người mua tìm đến các kênh bán hàng khác. Dù vậy, sàn TMĐT vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ một số sự tiện lợi và các chương trình ưu đãi dành cho một số mặt hàng.

Ưu đãi không còn đủ hấp dẫn

Bảo Ngọc cho biết việc săn mã giảm giá trên sàn TMĐT ngày càng mất thời gian. Trước mỗi đợt khuyến mãi, cô thường thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chờ đúng khung giờ để áp dụng voucher nhưng không phải lúc nào cũng mua được giá tốt.

Dù đã áp dụng tất cả mã giảm giá, mức giá túi Ngọc tìm mua trên sàn vẫn cao hơn so với mua trực tiếp từ cửa hàng. Ảnh: Shopee, Threads.

Nhiều mã giảm giá yêu cầu giá trị đơn hàng tối thiểu, giới hạn lượt sử dụng hoặc chỉ áp dụng cho một số sản phẩm. Ngọc phải kiểm tra nhiều gian hàng, kết hợp voucher và tính phí vận chuyển để xác định số tiền thực trả.

Có lần, sau nhiều công sức săn mã, cô chỉ tiết kiệm được vài nghìn đồng. Một số sản phẩm còn tăng giá niêm yết trước đợt khuyến mãi, khiến cô khó xác định mức giảm thực tế.

Ngoài giá cả, Ngọc cũng lo ngại về chất lượng hàng hóa khi nhiều gian hàng trên sàn TMĐT sử dụng hình ảnh giống nhau nhưng giá bán chênh lệch. Dù tham khảo đánh giá, cô vẫn khó xác định chất lượng thực tế của sản phẩm.

Với những món đồ có giá trị cao, Ngọc ưu tiên mua tại cửa hàng quen, website chính thức của thương hiệu hoặc đến xem trực tiếp.

Tương tự, Mỹ Trinh (24 tuổi, phường Bàn Cờ, TP.HCM) dần hạn chế mua sắm trên sàn TMĐT sau nhiều lần nhận sản phẩm không vừa hoặc khác hình quảng cáo. Dù được hỗ trợ trả hàng miễn phí, cô vẫn phải chụp ảnh, đóng gói, chờ đơn vị vận chuyển đến lấy và theo dõi quá trình hoàn tiền.

Người mua ngày càng quan tâm đến số tiền thực trả, không chỉ mức giảm được hiển thị trên voucher. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

“Có món đồ chỉ hơn 100.000 đồng nhưng thủ tục trả hàng khá mất công. Nhiều khi tôi giữ luôn dù biết mình sẽ ít sử dụng”, cô chia sẻ.

Trinh hiện ưu tiên mua trực tiếp từ cửa hàng để được tư vấn về chất liệu, kích thước và xem hình ảnh thực tế. Theo cô, một số gian hàng trên sàn chủ yếu phản hồi bằng tin nhắn tự động, khó giải đáp cụ thể thắc mắc.

Việc giao hàng cũng linh hoạt hơn. Trong khi dịch vụ giao hỏa tốc trên một số sàn chỉ áp dụng theo khung giờ, nhiều cửa hàng vẫn hỗ trợ gọi đơn vị vận chuyển lúc 21-22h nếu còn hoạt động, thuận tiện khi cô cần mua gấp.

Ngay cả khách hàng thân thiết của các sàn TMĐT cũng bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm. Hùng Trương (28 tuổi, phường Cát Lái, TP.HCM) cho biết dù sở hữu tài khoản hạng Kim cương trên một sàn TMĐT, anh ngày càng ít đặt hàng cho bản thân.

Theo Hùng, các ưu đãi dành cho thành viên hạng cao không còn hấp dẫn như trước. Số lượng voucher giảm giá ngày càng ít, mức giảm của một số mã cũng thấp hơn.

Theo Hùng, tài khoản hạng cao chưa chắc được hưởng giá tốt, bởi nhiều voucher giảm ít hoặc kèm điều kiện sử dụng. Ảnh: NVCC.

Thực tế, phần lớn đơn hàng giúp tài khoản của Hùng đạt hạng Kim cương đến từ việc mua sắm hộ bố mẹ ở quê. Anh thường đặt đồ gia dụng, nhu yếu phẩm và những món hàng khó tìm tại địa phương, sau đó giao trực tiếp về nhà.

Riêng với thời trang, Hùng ưu tiên mua tại cửa hàng hoặc qua website, Instagram chính thức của thương hiệu. Anh yêu thích những món đồ có thiết kế dễ thương, lạ mắt, không được bán phổ biến trên các sàn TMĐT. Một số bộ sưu tập mới, phiên bản giới hạn hoặc thiết kế đặc biệt cũng chỉ được phân phối qua các kênh chính thức.

Bên cạnh sự đa dạng về mẫu mã, Hùng đánh giá cao cách các thương hiệu giới thiệu sản phẩm trên website và mạng xã hội. Những hình ảnh phối đồ trong đời sống thường ngày, cùng video và bài đăng của KOL (người có sức ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) giúp anh dễ hình dung trang phục khi mặc thực tế.

Kênh bán trực tiếp lên ngôi

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhiều cửa hàng và thương hiệu bán lẻ tại Việt Nam đang tìm cách đưa khách hàng từ sàn TMĐT về website, mạng xã hội, nhóm mua sắm riêng hoặc cửa hàng trực tiếp.

Một trong những nguyên nhân là chi phí bán hàng trên sàn ảnh hưởng đến giá sản phẩm. Một số cửa hàng công khai mức giá trên sàn cao hơn 20-30% so với kênh riêng do phải tính thêm các khoản phí nền tảng. Để thu hút khách mua trực tiếp, họ cũng hỗ trợ phí vận chuyển cho những đơn hàng có giá trị lớn.

Tuy nhiên, giá cả không còn là yếu tố duy nhất quyết định nơi mua sắm. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm, khả năng trao đổi với người bán và dịch vụ hậu mãi.

Theo dữ liệu của YouNet ECI, đơn vị phân tích dữ liệu TMĐT tại Việt Nam, tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên chất lượng sản phẩm tăng từ 52% trong quý II/2026 lên 74% trong quý III/2026. Trong khi đó, tỷ lệ quan tâm đến khuyến mãi, giảm giá giảm từ 53% xuống 46%, còn tỷ lệ ưu tiên giá bán gần như không đổi, từ 68% xuống 67%.

Sức hút của các chương trình giảm giá cũng có dấu hiệu suy yếu khi hoạt động khuyến mãi diễn ra thường xuyên hơn. Theo YouNet ECI, số tuần có chiến dịch khuyến mãi lớn tăng từ 13 tuần năm 2023 lên 17 tuần, nhưng mức tăng trưởng bổ sung do mỗi chiến dịch mang lại giảm khoảng 7%.

Những bất tiện khi săn ưu đãi, đổi trả và chờ giao hàng khiến một bộ phận người trẻ TP.HCM cân nhắc các kênh mua sắm khác. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Xu hướng này cũng được ghi nhận tại Trung Quốc. Nghiên cứu công bố tháng 4 trên Humanities and Social Sciences Communications, tạp chí khoa học thuộc hệ thống Nature Portfolio, cho thấy 69,01% người tham gia khảo sát sơ bộ nhận xét các chương trình giảm giá dịp 11/11 và 618 có quá nhiều điều kiện. Người mua phải tính toán giá trị đơn hàng, kết hợp nhiều voucher hoặc đáp ứng yêu cầu nhất định để được hưởng ưu đãi.

Trong khi đó, các kênh bán hàng trực tiếp của thương hiệu cũng có chỗ đứng trong thói quen mua sắm. Theo khảo sát năm 2025 của iiMedia Research, công ty nghiên cứu thị trường Trung Quốc, 30,74% người được hỏi mua hàng qua website chính thức của thương hiệu và 34,43% mua qua các nền tảng mạng xã hội kết hợp TMĐT.

Dù vậy, các sàn TMĐT vẫn giữ lợi thế về sự thuận tiện và khả năng tiếp cận nhiều loại sản phẩm. Theo khảo sát tháng 6/2025 của NielsenIQ (NIQ), công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu, 66% người tiêu dùng châu Á - Thái Bình Dương lựa chọn mua sắm trực tuyến vì giá cả, 55% vì khuyến mãi và 41% vì sự đa dạng sản phẩm.

Những thay đổi này cho thấy người tiêu dùng đang cân nhắc kỹ hơn giữa các kênh mua sắm. Bên cạnh giá bán và ưu đãi, chất lượng sản phẩm, khả năng tư vấn và dịch vụ sau bán hàng cũng góp phần quyết định nơi họ đặt mua.