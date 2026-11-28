Trong tuần thứ 3 của tháng 11, tại cửa hàng outlet của một thương hiệu giày thể thao trong trung tâm mua sắm ở phường Long Bình (TP.HCM), bên cạnh khách hàng tranh thủ săn sale là nhóm người nhận mua sắm hộ, tập trung đông tại các quầy thanh toán.

Một người nhận săn hàng hộ tại đây cho biết anh tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng cách mua sắm giúp khách quen không có thời gian đến cửa hàng. Trong lúc chờ thanh toán, anh liên tục kiểm tra tin nhắn, gửi hình ảnh sản phẩm để khách lựa chọn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho biết thu 100.000 đồng tiền công mỗi đơn, yêu cầu khách đặt cọc trước khi thanh toán tại cửa hàng.

Trong đợt khuyến mãi này, thương hiệu giảm giá 40-50% tại khu vực tầng 1 trung tâm mua sắm. Bên cạnh các thiết kế thuộc bộ sưu tập cũ, một số mẫu giày, áo được ưa chuộng trên mạng xã hội cũng góp mặt, thu hút đông đảo người mua.

Mỗi dịp mua sắm cuối năm, các thương hiệu đồng loạt triển khai chương trình giảm giá, tạo cơ hội cho dịch vụ săn sale hộ phát triển. Những người am hiểu khuyến mãi, sẵn sàng di chuyển, tìm kiếm sản phẩm và xếp hàng có thể tận dụng thời điểm này để tăng thu nhập.

Nhiều trung tâm thương mại và tổ hợp mua sắm tại TP.HCM đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá sâu dịp cuối năm, thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh minh họa: Như Phương.

Theo quan sát của Tri Thức - Znews, phí săn hàng hộ dao động khoảng 5.000-100.000 đồng/đơn, tùy thuộc vào giá trị, độ hiếm của sản phẩm và công sức tìm kiếm. Với những đơn hàng có trọng lượng lớn, người mua hộ có thể thu thêm 50.000-100.000 đồng.

Theo quan sát của Tri Thức - Znews, phí săn hàng hộ dao động 5.000-100.000 đồng/đơn, tùy giá trị, độ hiếm sản phẩm và công sức tìm kiếm. Với hàng hóa cồng kềnh hoặc trọng lượng lớn, người mua hộ có thể thu thêm 50.000-100.000 đồng. Các mặt hàng được săn hộ khá đa dạng, từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ gia dụng. Trên mạng xã hội, nhiều nhóm 300-400 thành viên chuyên săn giày sneaker, hộp mù (blind box), thời trang nữ hoặc hàng hóa nước ngoài.

Nghề tay trái mùa giảm giá

Ngọc Ngà (24 tuổi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM) nhận mua hàng hộ như công việc làm thêm dịp cuối năm. Mùa giảm giá năm ngoái, cô kiếm khoảng 7 triệu đồng sau 2 tuần. Năm nay, lượng khách tăng, giúp cô thu khoảng 4 triệu đồng chỉ sau 6 ngày cung cấp dịch vụ trong tháng 11.

Ngọc Ngà tận dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng không có thời gian hoặc điều kiện trực tiếp săn sale. Ảnh: NVCC.

Mỗi chuyến săn sale kéo dài khoảng 4 tiếng, gồm tìm kiếm sản phẩm, tư vấn và xếp hàng thanh toán. Ngà chủ yếu nhận đơn vào thời gian rảnh để không ảnh hưởng lịch dạy gia sư.

Vốn có thói quen săn giảm giá nhiều năm, Ngà thường được đồng nghiệp nhờ mua quần áo, giày dép. Ban đầu, cô chỉ nhận trà sữa, bánh ngọt hoặc 100.000-200.000 đồng tiền công từ những người nhờ mua sắm cho cả gia đình.

Nhận thấy nhu cầu mua hộ và cơ hội kiếm thêm thu nhập, Ngà quyết định biến kinh nghiệm săn ưu đãi thành dịch vụ. Cô thu 70.000 đồng/đơn mua giày, gồm công tìm kiếm, kiểm tra lỗi và đóng gói chống sốc cho hàng vận chuyển đi xa.

Khách hàng của Ngà gồm sinh viên, nhân viên văn phòng và người bận rộn kinh doanh, trong đó có những người ở xa, không thể trực tiếp đến các trung tâm thương mại lớn. Cô giới thiệu dịch vụ trên Threads và Facebook cá nhân, sau đó mời người quan tâm vào nhóm trò chuyện.

Trước mỗi chuyến đi, Ngà gom đơn theo nhu cầu để tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển. Tại cửa hàng, cô chụp ảnh, quay video, cập nhật mẫu mã, kích cỡ và mức giảm giá để khách lựa chọn từ xa.

Đầu tháng 11, Thùy Dương (19 tuổi, TP.HCM) tìm hiểu lịch khuyến mãi của các thương hiệu, sắp xếp thời gian và đăng bài nhận săn hàng hộ dịp Black Friday. Nữ sinh thu 50.000-60.000 đồng/sản phẩm, tùy độ khó và khoảng cách di chuyển. Để tìm đúng mẫu mã, kích cỡ khách yêu cầu, đôi khi Dương phải đến nhiều chi nhánh của cùng thương hiệu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết đã hoàn thành khoảng 20 đơn hàng trong 5 ngày đầu đợt sale, thu khoảng 1,5 triệu đồng sau gần một tuần cung cấp dịch vụ.

Công việc săn sale hộ giúp Thuỳ Dương vừa có thêm thu nhập, vừa rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Ảnh: NVCC.

Không chỉ những người tranh thủ kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh, một số chủ cửa hàng kinh doanh online cũng tận dụng mùa giảm giá để mở rộng dịch vụ.

Trong mùa sale này, Hoàng Nam (32 tuổi, xã Nhà Bè, TP.HCM), chủ một cửa hàng online, chủ yếu nhận săn hộ thời trang nam, nữ và trẻ em tại các thương hiệu thời trang nhanh trong trung tâm thương mại. Khách gửi đường dẫn hoặc hình ảnh sản phẩm kèm kích cỡ, màu sắc mong muốn. Nam tìm hàng tại cửa hàng và báo phí. Anh chỉ thu tiền công khi săn thành công, hoàn lại tiền cọc nếu không mua được sản phẩm.

“Khách có thể đặt mua trực tiếp trên website của thương hiệu, nhưng nhiều mẫu mã, kích cỡ đã hết hàng online vẫn có thể còn tại các cửa hàng. Vì vậy, họ tìm đến dịch vụ của tôi để nhờ săn giúp”, Nam chia sẻ với Tri Thức - Znews. Anh nhận định mức giảm giá dịp cuối năm khá sâu, thúc đẩy khách mua sắm nhiều hơn. Một số người nhờ anh săn trang phục cho cả gia đình, với hóa đơn cao nhất khoảng 3 triệu đồng.

Nhiều rủi ro

Tuy nhiên, lượng đơn tăng cao cũng tạo áp lực cho người cung cấp dịch vụ. Ngoài tìm sản phẩm đúng yêu cầu, Nam phải cân đối dòng tiền, kiểm soát đơn và xử lý những vấn đề phát sinh.

Để tránh khách hủy đơn sau khi hàng đã được mua, anh yêu cầu đặt cọc trước 30% giá trị sản phẩm, hạn chế nguy cơ phải tự bỏ tiền và tìm người mua lại. Việc đổi trả cũng gây khó khăn. Một số khách muốn trả hàng vì mặc không vừa hoặc không ưng ý, trong khi nhiều thương hiệu hạn chế đổi trả với sản phẩm giảm giá sâu.

Việc xử lý các yêu cầu đổi trả cũng khiến chủ shop gặp không ít khó khăn. Nam cho biết một số khách muốn trả lại sản phẩm vì mặc không vừa hoặc không ưng ý khi nhận hàng, trong khi nhiều thương hiệu hạn chế đổi trả đối với các mặt hàng giảm giá sâu.

Tận dụng thời gian rảnh và kinh nghiệm săn ưu đãi, một số người trẻ tại TP.HCM kiếm được hàng triệu đồng chỉ sau vài ngày nhận mua hàng hộ. Ảnh minh họa: Như Phương.

Rút kinh nghiệm, với những sản phẩm không được đổi trả, anh chủ động nhắn tin lưu ý khách, đề nghị họ cân nhắc kỹ và xác nhận đồng ý với điều kiện này trước khi chốt đơn.

Theo anh, thu nhập từ nghề săn sale hộ thiếu ổn định, phụ thuộc lịch khuyến mãi của thương hiệu. Nhu cầu có thể tăng mạnh vào các dịp 11/11, Black Friday hay Giáng sinh nhưng không duy trì đều quanh năm.

Ngoài tiền công mua hộ, Nam còn bỏ vốn mua những sản phẩm có mẫu mã đẹp, giảm giá tốt và khả năng tiêu thụ cao để bán lại sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc, đặc biệt vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, cách kinh doanh này cũng đòi hỏi chủ shop phải nhạy bén với thị hiếu người tiêu dùng, tính toán lượng hàng nhập và chấp nhận nguy cơ tồn hàng, đọng vốn nếu sức mua không như kỳ vọng.

Theo Ngà, một rủi ro người mua hộ cần đề phòng là khách gửi hình ảnh chuyển khoản giả, khiến họ tưởng đã nhận tiền và tiến hành mua hàng. Nữ gia sư từng gặp trường hợp khách đặt hàng nhưng mất liên lạc sau khi cô ứng tiền thanh toán tại cửa hàng.

Sau sự việc, Ngà yêu cầu khách đặt cọc 30-50% giá trị sản phẩm. Với khách lần đầu sử dụng dịch vụ, cô đề nghị thanh toán toàn bộ trước khi mua để hạn chế rủi ro.

Dương chủ động gọi video ngay tại cửa hàng để khách kiểm tra sản phẩm và an tâm giao dịch. Ảnh: NVCC.

Tương tự, Thùy Dương yêu cầu khách đặt cọc 50% giá trị sản phẩm, thanh toán phần còn lại sau khi xác nhận mua hàng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn e ngại chuyển tiền trước, nhất là với đơn giá trị cao do lo ngại lừa đảo qua mạng xã hội.

Để khách an tâm, Dương chủ động gọi video ngay tại cửa hàng, giúp khách trực tiếp kiểm tra mẫu mã và tình trạng sản phẩm. Cô cũng gửi hình ảnh hàng hóa kèm hóa đơn mua hàng để khách đối chiếu.

Dù gặp không ít khó khăn, Dương đánh giá cao tính linh hoạt về thời gian của công việc. Ngoài thu nhập phụ, việc thường xuyên tư vấn, trao đổi và xử lý yêu cầu của khách giúp cô rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hiểu tâm lý người tiêu dùng và tích lũy kinh nghiệm làm dịch vụ trước khi tốt nghiệp đại học.