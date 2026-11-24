Từ tình yêu văn hóa đến một dự án cụ thể

Trong đời sống hiện đại, khi các sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, những nghề thủ công truyền thống đôi khi trở nên xa lạ với một bộ phận giới trẻ. Không ít người từng bắt gặp tranh sơn mài, đồ trang trí hay các sản phẩm thủ công đẹp và đặc sắc, nhưng chưa thực sự hiểu về chất liệu, kỹ thuật và quá trình lao động công phu phía sau mỗi tác phẩm.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm sinh viên Đại học FPT xây dựng dự án “Sơn Son Mài Sắc” với mong muốn giúp người trẻ có cơ hội tiếp cận sâu hơn với nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Thay vì chỉ giới thiệu những sản phẩm hoàn thiện, dự án lựa chọn kể câu chuyện từ chính quá trình tạo tác, để công chúng hiểu rằng vẻ đẹp của sơn mài không chỉ nằm ở thành phẩm mà còn được tạo nên bởi sự kết hợp giữa chất liệu, kỹ thuật, thời gian và tâm huyết của người nghệ nhân.

Không gian trải nghiệm nghệ thuật sơn mài truyền thống ứng dụng trong mỹ thuật đương đại “Sơn Son Mài Sắc”. Ảnh: Sơn son mài sắc.

Được triển khai từ ngày 7-9-2026, dự án bắt đầu bằng hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các làng nghề sơn mài, tìm hiểu lịch sử, chất liệu, quy trình chế tác và kết nối với các nghệ nhân, họa sĩ. Quá trình này giúp nhóm thu thập tư liệu, tiếp cận những câu chuyện chân thực về nghề, đồng thời có thêm cơ sở chuyên môn để xây dựng nội dung truyền thông.

Từ nguồn tư liệu thu thập được, 5 thành viên phân chia công việc theo từng lĩnh vực: Đỗ Nguyễn Đan Lê phụ trách điều phối và quản lý tổng thể; Chu Huyền Trang đảm nhiệm đối ngoại, kết nối nghệ nhân, họa sĩ và đối tác; Trần Anh Vũ xây dựng nội dung truyền thông; Dương Gia Đạt quản lý tài chính; Đỗ Duy Nghĩa phụ trách sản xuất hình ảnh và video. Sự phân công này giúp nhóm triển khai đồng thời nhiều hạng mục, từ nghiên cứu, sản xuất nội dung đến tổ chức hoạt động thực tế.

Một trong những hướng đi được nhóm chú trọng là sử dụng các nền tảng truyền thông quen thuộc. Nội dung về sơn mài được giới thiệu trên Facebook, Threads và TikTok, kết hợp với website và phim tài liệu nhằm cung cấp thông tin về lịch sử phát triển, đặc trưng chất liệu, kỹ thuật chế tác cũng như những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm.

5 thành viên nhóm dự án và hoạ sĩ Trần Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) cùng bà Lê Vân, quản lí của Artera Space (áo trắng). Ảnh: Sơn son mài sắc.

Đáng chú ý, nhóm không chỉ truyền tải kiến thức bằng bài viết và hình ảnh mà còn xây dựng trải nghiệm tương tác mô phỏng các công đoạn làm sơn mài trên website. Người dùng có thể lựa chọn hình dáng, vật liệu và khám phá từng bước tạo tác, từ chuẩn bị cốt, làm vóc, sơn nền đến tạo hình, trang trí, phủ sơn và mài hoàn thiện. Cách thể hiện trực quan giúp những kiến thức vốn khá chuyên biệt trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với những người chưa từng có cơ hội tìm hiểu về nghề.

Đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng trải nghiệm thực tế

Nếu các truyền thông trực tuyến giúp khơi gợi sự quan tâm thì thì hoạt động trải nghiệm trực tiếp chính là điểm nhấn để công chúng trực tiếp tiếp xúc với sơn mài. Trong hai ngày 21 và 22-11, tại Artera Space, số 115 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, nhóm tổ chức Không gian trải nghiệm nghệ thuật sơn mài truyền thống ứng dụng trong mỹ thuật đương đại “Sơn Son Mài Sắc”, mở ra hành trình khám phá nghệ thuật sơn mài từ lịch sử, chất liệu đến những ứng dụng trong đời sống.

Không gian trải nghiệm thu hút nhiều người trẻ quan tâm. Ảnh: Sơn son mài sắc.

Tại đây, khách tham quan có cơ hội thưởng lãm các tác phẩm sơn mài thuộc nhiều phong cách sáng tác, tìm hiểu dụng cụ, nguyên liệu và những sản phẩm ứng dụng. Không gian trưng bày được xây dựng nhằm giúp người xem nhận diện rõ hơn đặc trưng của chất liệu, đồng thời thấy được khả năng sáng tạo của sơn mài khi kết hợp với tư duy nghệ thuật đương đại.

Sự kiện có sự đồng hành của 9 họa sĩ và 1 sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Những tác phẩm được giới thiệu mang đến nhiều góc nhìn về nghệ thuật sơn mài, từ hội họa truyền thống đến các sáng tạo ứng dụng. Đây cũng là cơ hội để nhóm sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên môn và hiểu hơn về quá trình sáng tác của những người đang trực tiếp gắn bó với chất liệu này.

Dụng cụ, nguyên liệu trong quá trình tạo tác sản phẩm sơn mài được giới thiệu tại không gian trải nghiệm. Ảnh: Sơn son mài sắc.

Bên cạnh hoạt động thưởng lãm, bộ phim tài liệu do nhóm sản xuất đưa người xem tìm hiểu hành trình phát triển của sơn mài Việt Nam, đan xen những chia sẻ của nghệ nhân, họa sĩ về kỹ thuật sáng tác và tâm huyết gìn giữ nghề. Website với mô phỏng 3D các công đoạn chế tác cùng những hoạt động tương tác như nối dây tìm hiểu quy trình, gửi lời nhắn cũng góp phần tạo nên không khí trải nghiệm sinh động.

Chỉ trong 2 ngày tổ chức, sự kiện đã đón tiếp hơn 170 lượt khách trực tiếp đến tham quan và trải nghiệm, thu hút sự quan tâm của hơn 200 người thông qua các bài đăng trên mạng xã hội. Kết quả này cho thấy, những giá trị nghệ thuật truyền thống vẫn có sức hấp dẫn đối với công chúng, đặc biệt khi được giới thiệu bằng hình thức trực quan, có tính tương tác và tạo điều kiện để người xem chủ động khám phá.

Chia sẻ về động lực thực hiện dự án, trưởng nhóm Đỗ Nguyễn Đan Lê cho biết: “Đối với chúng tôi, ‘Sơn Son Mài Sắc’ bắt đầu từ một câu hỏi: Làm thế nào để những giá trị nghệ thuật truyền thống như sơn mài có thể đến gần hơn với thế hệ trẻ. Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế, các thành viên nhận thấy phía sau mỗi tác phẩm sơn mài không chỉ là vẻ đẹp hình thức mà còn có kỹ thuật chế tác công phu, sự kiên nhẫn và tâm huyết của người nghệ sĩ. Vì vậy, nhóm mong muốn tạo ra những trải nghiệm để người trẻ có thể nhìn thấy, tìm hiểu và cảm nhận sơn mài bằng nhiều giác quan, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều".

Để hiện thực hóa ý tưởng, các thành viên cũng phải vượt qua không ít khó khăn, từ việc kết nối với nghệ nhân, họa sĩ, thu thập tư liệu chuyên môn đến sản xuất phim tài liệu, phát triển website, vận động tài trợ và chuẩn bị không gian trưng bày. Việc đồng thời triển khai nhiều hạng mục trong điều kiện nguồn lực và kinh phí có hạn đòi hỏi nhóm phải chủ động sắp xếp tiến độ, phối hợp công việc và xử lý những tình huống phát sinh. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm tổ chức và quản lý một dự án văn hóa.

Trong không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, “Sơn Son Mài Sắc” là một minh chứng cho thấy người trẻ có thể góp sức gìn giữ di sản bằng chính kiến thức và thế mạnh của mình. Không nhất thiết phải trực tiếp nối nghiệp nghệ nhân, các bạn vẫn có thể tham gia vào hành trình ấy bằng việc nghiên cứu, kể lại câu chuyện văn hóa, ứng dụng công nghệ và tạo ra những không gian kết nối cộng đồng với nghệ thuật truyền thống. Đó cũng là cách thiết thực để người trẻ biến tình yêu văn hóa thành hành động, góp phần đưa di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Một số hình ảnh tại không gian trải nghiệm: