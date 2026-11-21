Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng (ngoài cùng bên phải) và đại diện Thành Đoàn trao giải cho các bạn trẻ đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi trực tuyến “Huế ơi, thử tài! - 7 ngày, 7 thử thách”.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và tìm hiểu văn hóa truyền thống, tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận gần hơn với các giá trị văn hóa đặc trưng của Huế. Điểm nhấn là chuỗi hoạt động “Chạm tinh hoa Huế” với bốn không gian gồm “Sắc Huế khởi nghiệp”, “Vị Huế”, “Chạm nghề Huế” và “Tái sinh sắc xanh”. Tại đây, đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu các sản phẩm khởi nghiệp của người trẻ, thưởng thức đặc sản địa phương, trực tiếp trải nghiệm làm sản phẩm thủ công cùng nghệ nhân và khám phá cách tái chế vật liệu đã qua sử dụng thành những vật dụng hữu ích. Người tham gia còn có cơ hội khám phá các điểm trải nghiệm thông qua chương trình “Passport trải nghiệm văn hóa Huế” và nhận quà từ Grab.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra diễn đàn “Tuổi trẻ với cách tiếp cận mới với văn hóa Huế” và chương trình giao lưu nghệ thuật, tọa đàm “Ca Huế - Thanh âm di sản, nhịp cầu tuổi trẻ”. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, trao đổi về vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tìm kiếm những cách thức tiếp cận, lan tỏa di sản phù hợp với đời sống hiện đại. Chương trình giao lưu nghệ thuật buổi tối với những làn điệu Ca Huế góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng trẻ.

Các bạn trẻ trải nghiệm các không gian văn hóa thuộc chuỗi hoạt động “Chạm tinh hoa Huế” .

Trước đó, từ ngày 14 - 20/11/2026, cuộc thi trực tuyến “Huế ơi, thử tài! - 7 ngày, 7 thử thách” do Thành Đoàn Huế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức đã thu hút hàng nghìn lượt dự thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Huế. Dịp này, Ban Tổ chức đã trao giải cho 7 bạn trẻ có thành tích xuất sắc trong cuộc thi, nhằm ghi nhận sự hưởng ứng và tinh thần tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa quê hương của đoàn viên, thanh niên.

Thông qua ngày hội, Ban Tổ chức mong muốn tạo không gian để người trẻ gặp gỡ các nghệ nhân, tìm hiểu những câu chuyện phía sau các nghề truyền thống, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa quê hương. Qua những trải nghiệm thực tế, mỗi đoàn viên, thanh niên cũng có thể tìm cho mình cách kể câu chuyện về Huế bằng góc nhìn và tiếng nói của thế hệ trẻ, góp phần đưa văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.