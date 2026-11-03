Người trẻ thích thú với dấu ấn riêng trong từng món đồ

Những món đồ không “đụng hàng”

Thay vì lựa chọn những món đồ được sản xuất hàng loạt, nhiều người trẻ đang dành sự quan tâm cho các sản phẩm có thể tự thiết kế, lựa chọn màu sắc, hình ảnh hoặc thông điệp theo sở thích. Với họ, một chiếc cốc có tên riêng, chiếc móc khóa tự làm hay chiếc áo in hình do chính mình sáng tạo đôi khi có sức hấp dẫn hơn những sản phẩm đắt tiền nhưng thiếu dấu ấn cá nhân.

Các buổi workshop tự tay trang trí và làm đồ thủ công tại Thanh Hóa ngày càng nở rộ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và cá nhân hóa của giới trẻ.

Lê Thảo Trang (20 tuổi, phường Hạc Thành) là một trong những bạn trẻ yêu thích trải nghiệm làm đồ handmade. Trang cho biết, việc tự tay sáng tạo những món đồ theo ý thích mang lại cho cô cảm giác hứng thú bởi mỗi sản phẩm đều có nét riêng, không dễ tìm thấy một phiên bản thứ hai giống hệt.

“Em thích tự làm đồ handmade vì có thể thoải mái lựa chọn màu sắc, kiểu dáng và thêm những chi tiết theo sở thích của mình. Thành phẩm không chỉ là một món đồ thông thường mà còn thể hiện được cá tính, nhìn vào là em nhận ra ngay dấu ấn của mình”, Trang chia sẻ.

Nhu cầu ấy cũng đang tạo thêm hướng phát triển cho các cơ sở kinh doanh quà tặng và sản phẩm thủ công. Thay vì chỉ cung cấp những mẫu có sẵn, một số cửa hàng chú trọng các dịch vụ cho phép khách hàng trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo. Người mua có thể lựa chọn chất liệu, màu sắc, hình trang trí, chữ viết hoặc gửi hình ảnh riêng để in lên sản phẩm.

Đặc biệt, các nền tảng mạng xã hội cũng tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận những dịch vụ thiết kế theo yêu cầu, chẳng hạn đặt in ốp điện thoại bằng hình ảnh, câu chữ do mình lựa chọn. Một số thương hiệu thời trang cũng phát triển dịch vụ in hình, cho phép khách hàng tự thiết kế họa tiết trên áo theo sở thích.

Xu hướng này còn xuất hiện trong các hoạt động giải trí như chụp ảnh photobooth. Sau khi chụp, khách hàng có thể lựa chọn khung ảnh, thêm hình dán, ký hiệu, chữ viết hoặc những chi tiết trang trí theo ý muốn. Tấm ảnh vì thế không chỉ lưu lại khoảnh khắc, mà còn trở thành sản phẩm được mỗi người tự tay hoàn thiện.

Sau khi chụp ảnh photobooth, khách hàng được tự tay trang trí và hoàn thiện sản phẩm bằng loạt phụ kiện đa dạng theo sở thích.

Giá trị nằm ở trải nghiệm

Sự phát triển của các dịch vụ cá nhân hóa cho thấy người trẻ ngày càng quan tâm đến trải nghiệm trong quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm. Thay vì chỉ quan tâm món đồ có công dụng gì, họ muốn biết mình có thể tham gia vào quá trình tạo ra nó như thế nào, có thể gửi gắm sở thích và câu chuyện cá nhân ra sao.

Với Nguyễn Minh Phương, một trong những trải nghiệm đáng nhớ là lần cùng gia đình đến cửa hàng Uniqlo để tự thiết kế và in áo. Không đơn thuần là mua sắm quần áo, hoạt động này đã trở thành dịp để các thành viên cùng lựa chọn hình ảnh, trao đổi ý tưởng và tạo ra những chiếc áo theo sở thích riêng.

“Lần đó, cả gia đình mình cùng đến Uniqlo để trải nghiệm dịch vụ in áo. Bố mẹ mình rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên được tự lựa chọn hình ảnh và thiết kế chiếc áo theo ý thích. Mình thấy hoạt động này khá thú vị, bởi mọi người không chỉ có thêm món đồ để sử dụng mà còn có khoảng thời gian cùng nhau sáng tạo, lưu giữ một kỷ niệm chung”, Phương chia sẻ.

Sự khác biệt không nhất thiết đến từ giá thành mà nằm ở mức độ quan tâm, thấu hiểu của người tặng. Bởi vậy, những sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu không chỉ phục vụ các dịp sinh nhật, lễ, tết hay kỷ niệm mà còn được lựa chọn trong các hoạt động tri ân khách hàng, xây dựng thương hiệu và kết nối đối tác.

Tuy nhiên, sự đa dạng của các dịch vụ cá nhân hóa cũng đặt ra yêu cầu đối với người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm. Một món đồ được thiết kế riêng không đồng nghĩa với chất lượng luôn tốt hơn sản phẩm thông thường. Người mua vẫn cần quan tâm đến chất liệu, độ bền, mức giá và tính ứng dụng, tránh chạy theo hình thức hoặc chi trả quá nhiều cho những sản phẩm chỉ tạo được sự chú ý nhất thời.

Những món đồ handmade được cá nhân hoá đang cho thấy sự thay đổi trong cách người trẻ tiếp cận tiêu dùng. Họ không chỉ tìm kiếm một sản phẩm đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn mong muốn được thể hiện bản thân, lưu giữ kỷ niệm và tạo ra sự khác biệt trong những vật dụng quen thuộc.

Khi nhu cầu ấy ngày càng rõ nét, giá trị của sản phẩm không còn được quyết định đơn thuần bởi công năng hay hình thức, mà còn nằm ở dấu ấn cá nhân và trải nghiệm mà mỗi người gửi gắm vào đó.