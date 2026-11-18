Cuộc thi Legal Mind 2026: Vũ Môn Khai Trí do Liên chi Đoàn khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, diễn ra từ ngày 18/9 đến 16/11. Tiếp nối mùa đầu tiên, chương trình hướng đến việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với sinh viên, đồng thời tạo điều kiện để người trẻ phát triển tư duy phân tích và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đảm nhiệm vai trò đánh giá các phần thi tại đêm Chung kết là Hội đồng Giám khảo với sự góp mặt của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực. Hội đồng gồm: Luật sư Hoàng Tuấn Vũ, Công ty Luật TNHH Tuệ Anh, MC Linh Phượng; Thẩm phán Đặng Quỳnh Chi, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng quản trị G6 Group và TS. Trần Thị Bình, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Dàn Ban Giám khảo với kinh nghiệm chuyên môn đa dạng, góp phần bảo đảm tính chuyên môn và khách quan trong quá trình đánh giá các đội thi. (Ảnh: BTC)

Để chinh phục ngôi vị cao nhất, 5 đội thi gồm “Pháp Minh”, “Pháp Lý Nương Nương”, “Thiên Thần Công Lý”, “Ánh Sáng Công Lý” và “Sự Thật và Chân Lý” lần lượt trải qua ba thử thách mang tên “Khởi Ngư”, “Phá Vũ” và “Hóa Long”. Mỗi thử thách có hình thức riêng, đặt thí sinh trước những yêu cầu về khả năng trình bày, kiến thức chuyên môn và tư duy xử lý vấn đề pháp lý.

Mở màn với “Khởi Ngư”, các đội giới thiệu hình ảnh, thành viên và thông điệp qua nhiều hình thức. Đội thi “Pháp Minh” kết hợp video và kịch để truyền tải ý thức chấp hành pháp luật, “Pháp Lý Nương Nương” khai thác vấn đề lạm dụng trí tuệ nhân tạo qua video sáng tạo. Các đội thi còn lại lựa chọn tiểu phẩm về lừa đảo việc nhẹ lương cao, hỏi - đáp pháp luật hoặc giới thiệu trực tiếp thành viên.

Các đội thi thể hiện cá tính và tinh thần riêng trong phần chào sân. (Ảnh: BTC)

Các đội thi thể hiện cá tính và tinh thần riêng trong phần chào sân. (Ảnh: BTC)

Nếu “Khởi Ngư” đề cao khả năng sáng tạo thì “Phá Vũ”lại là thử thách kiến thức và phản xạ của thí sinh qua 20 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực pháp luật gắn với đời sống. Với hình thức giành quyền trả lời bằng tín hiệu chuông, đội thi phải nhanh chóng xác định vấn đề, lựa chọn đáp án chính xác, đồng thời phối hợp để xử lý các tình huống.

Khép lại chuỗi thử thách là “Hóa Long” với nội dung hùng biện và phản biện. Mỗi đội bốc thăm chủ đề, có 10 phút chuẩn bị, tối đa 7 phút trình bày và 3 phút trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo. Các chủ đề xoay quanh những vấn đề xã hội như thượng tôn pháp luật, an ninh trật tự trên không gian mạng, hàng giả,... Qua phần thi, thí sinh thể hiện góc nhìn, khả năng phân tích và vận dụng kiến thức pháp luật để xây dựng, bảo vệ quan điểm.

Sau khi vượt qua các vòng thi đòi hỏi sự linh hoạt, bản lĩnh và khả năng bảo vệ quan điểm, cuộc thi đã tìm ra đội thi nổi bật nhất mùa giải. Đội “Thiên Thần Công Lý” xuất sắc giành ngôi vị Quán quân, “Ánh Sáng Công Lý” đạt giải Á quân và “Pháp Lý Nương Nương” nhận giải Ba. Hai đội “Sự Thật và Chân Lý” và “Pháp Minh” cùng được trao giải Khuyến khích. Đặc biệt, “Thiên Thần Công Lý” còn được vinh danh với danh hiệu “Đội hùng biện hay nhất” tại phần thi “Hóa Long”.

Những nỗ lực qua các vòng thi được ghi nhận bằng các giải thưởng tại Chung kết Legal Mind 2026. (Ảnh: BTC)

Với hình thức tổ chức đa dạng, gắn nội dung thi với thực tiễn, Legal Mind 2026 góp phần làm mới cách tiếp cận pháp luật trong môi trường sinh viên. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp “Nắm luật vững - Dựng tương lai”, đồng thời khuyến khích người trẻ quan tâm hơn đến các quy định pháp luật và chủ động áp dụng vào đời sống.