Người trẻ 'tạo cái đẹp, dẹp cái xấu' trên không gian văn hóa số
Dòng chảy văn hóa đang ngày càng hiện diện sinh động và gần gũi trên không gian số. Trong kỷ nguyên số, giới trẻ không chỉ là công chúng thụ hưởng, mà họ đang trở thành những chủ thể "đồng sáng tạo", mang tri thức và nét đẹp văn hoá dân tộc bước vào đời sống đương đại qua từng video ngắn, từng bộ cổ phục hay những bức tranh dân gian vẽ tay tỉ mỉ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-tre-tao-cai-dep-dep-cai-xau-tren-khong-gian-van-hoa-so-post883442.html