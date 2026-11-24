Háo hức, tự hào và tràn đầy cảm xúc là không khí tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trước giờ diễn ra “Concert Quốc gia” mang tên “Muôn sắc Việt Nam”. Đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình và giới trẻ, đã đến từ rất sớm để hòa mình vào ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam.