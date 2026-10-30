Người trẻ Sơn La kể chuyện di sản bằng công nghệ số

Ngày 30/10, Đoàn phường Tô Hiệu tổ chức phát động cuộc thi “Bảo tồn văn hóa Sơn La 2026”, mở ra sân chơi sáng tạo dành cho học sinh, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, công chức thuộc tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 30/10 đến 24/11/2026. Mỗi đội dự thi gồm 3 thành viên, trải qua 3 vòng: hồ sơ, sơ khảo và chung kết. Đối tượng tham gia là học sinh THCS, THPT, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh cùng cán bộ, công chức trực thuộc Đoàn.

Lễ phát động cuộc thi Bảo tồn văn hóa Sơn La 2026

Điểm nhấn của cuộc thi là yêu cầu các đội xây dựng đề án ý tưởng và thiết kế landing page (trang web) giới thiệu di tích. Các sản phẩm được khuyến khích kết hợp nhiều hình thức truyền thông số như video ngắn, podcast, bộ ảnh, infographic và những công nghệ phù hợp để truyền tải câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người Sơn La.

Hồ sơ dự thi vòng đầu phải được gửi trước 22 giờ ngày 10/11/2026. Qua quá trình đánh giá, Ban Tổ chức lựa chọn 5 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 24/11 tại Hội trường Trung tâm phường Tô Hiệu. Tại đây, các đội sẽ tranh tài qua những phần thi trả lời nhanh, hùng biện và xử lý tình huống.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng dự kiến 13 triệu đồng, gồm giải Nhất, Nhì, Ba, 2 giải Khuyến khích và giải phụ “Đội được yêu thích nhất”.

Thông qua sân chơi này, Ban Tổ chức hướng tới phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần chủ động của thế hệ trẻ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Việc ứng dụng các nền tảng, công cụ số cũng góp phần đổi mới cách thức giới thiệu di tích, đưa những câu chuyện lịch sử, văn hóa của Sơn La đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.