Người trẻ sáng tạo số: Dám khác biệt, dám bắt đầu

Ca sĩ Phát Hồ, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh là khách mời trong buổi Talkshare “Người trẻ sáng tạo số - Your Story Starts Here!” tại Cà Mau.

Khởi nguồn từ đam mê và sự dấn thân

Trong không gian sáng tạo, không phải ai cũng bắt đầu bằng một kế hoạch lớn hay sự tự tin tuyệt đối. Đôi khi, điểm xuất phát chỉ đơn giản là được bày tỏ cảm xúc, một ý tưởng còn dang dở hoặc mong muốn thử sức với điều mới mẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ câu chuyện sáng tác và hành trình nghề nghiệp cùng các bạn trẻ Cà Mau.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của hơn 700 ca khúc, chia sẻ rằng âm nhạc đến với anh từ nhu cầu bày tỏ cảm xúc tự nhiên. Điều quan trọng không phải bắt đầu bằng một ca khúc hay đến đâu, mà là đủ yêu âm nhạc để bắt đầu. Trên hành trình ấy, những sản phẩm chưa được đón nhận như kỳ vọng không phải là dấu hiệu để dừng lại, mà là lúc để người làm nghệ thuật tự soi chiếu, học hỏi và hoàn thiện.

"Có những hạt giống cần rất nhiều thời gian để nảy mầm. Điều quan trọng là trong khoảng thời gian ấy, chúng ta có thực sự trưởng thành hơn hay không. Người trẻ theo đuổi đam mê nhưng cũng phải biết học hỏi, lắng nghe góp ý và thay đổi để tiến bộ", Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắn nhủ.

Hoa hậu

Phương Linh giao lưu, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại sự kiện.

Câu chuyện vượt qua giới hạn bản thân còn đến từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh.

Từng là chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại một doanh nghiệp công nghệ, Phương Linh cũng lo lắng, tự hỏi liệu mình đã đủ tốt hay có thể vượt qua những thử thác trước khi bước vào cuộc thi nhan sắc.

Theo Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh, sự tự tin không có sẵn mà được tôi luyện qua những lần dám dấn thân và chấp nhận thử thách. Cô khuyên các bạn trẻ đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm hay thử sức với những điều mới mẻ. "Sự tự tin đôi khi chỉ xuất hiện sau khi chúng ta đã dám bước đi”, Phương Linh chia sẻ.

Công nghệ mở lối, bản lĩnh định hình giá trị

Giữa thời đại số, việc tạo ra nội dung không khó nhưng làm sao mang dấu ấn riêng, có giá trị, đủ sức khiến công chúng dừng lại, lắng nghe và ghi nhớ mới là điều khó.

Cho rằng trong sáng tạo số, quan trọng là khả năng quan sát thực tiễn và tư duy giải quyết vấn đề, anh Lê Trần Anh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC), nhấn mạnh: “Công nghệ giúp ý tưởng bay xa, nhưng giá trị cốt lõi và niềm tin vẫn phụ thuộc vào tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của người sử dụng công nghệ. Một ý tưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hoá thành sản phẩm mang lại giá trị cho người sử dụng và cộng đồng”.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham dự Talkshare “Người trẻ sáng tạo số - Your Story Starts Here!”.

Đồng quan điểm, Ca sĩ Phát Hồ, chủ nhân nhiều bản hit trăm triệu view, cho rằng: Sự nổi tiếng có thể đến nhanh, nhưng để giữ được tình cảm của khán giả đòi hỏi sự bền bỉ, nghiêm túc và đầu tư chỉn chu về chất lượng sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào lượt xem, anh chọn tập trung vào cảm xúc thật và sự chân thành gửi gắm trong từng tác phẩm âm nhạc.

Với những bạn trẻ đang có ý tưởng sáng tạo nhưng chưa dám chia sẻ sản phẩm đầu tiên, nam ca sĩ khuyên hãy bắt đầu từ điều mình thực sự yêu thích, không nên quá sợ sản phẩm chưa hoàn hảo. Một video ngắn, một bản nhạc, một bức ảnh hay bất kỳ sản phẩm nào thể hiện cá tính đều có thể là bước khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi lần thử sức, người trẻ biết lắng nghe góp ý, rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện.

“Đừng để nỗi sợ bị đánh giá ngăn cản mình bắt đầu. Bởi đôi khi, chính sản phẩm đầu tiên chưa hoàn hảo ấy lại là bước khởi đầu cho một hành trình rất đáng nhớ”, nam ca sĩ nhắn gửi.

Các bạn trẻ hào hứng giao lưu, chia sẻ và trải nghiệm với câu chuyện sáng tạo số.

Những chia sẻ tại Talkshare “Người trẻ sáng tạo số - Your Story Starts Here!” đã truyền thêm lửa cho đông đảo các bạn trẻ, học sinh, sinh viên Cà Mau. Mỗi hành trình dù bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ hay một bước đi nhỏ ngoài vùng an toàn đều mang giá trị riêng.

Trong kỷ nguyên số, khi cơ hội thể hiện bản thân ngày càng rộng mở, sự khác biệt không chỉ đến từ những điều lớn lao, mà còn từ cách mỗi người kể câu chuyện của chính mình bằng sự tử tế, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Tuổi trẻ không phải là hành trình so đố tài năng, mà là khoảng thời gian khám phá giới hạn bản thân, từng bước trưởng thành và tạo ra những giá trị tích cực. Để khởi đầu một câu chuyện đáng nhớ, điều cần thiết nhất chính là can đảm bước đi từ ngày hôm nay, dám hành động, biết học hỏi từ những trải nghiệm và kiên trì với giá trị mình theo đuổi./.