Người trẻ sáng tạo, lan tỏa giá trị làng nghề Thụy Ứng

Trải qua gần 500 năm hình thành và phát triển, làng nghề sừng Thụy Ứng (Thường Tín, Hà Nội) đã lưu giữ và phát triển kỹ thuật chế tác sừng truyền thống. Một chất liệu thô mộc, trải qua nhiều công đoạn cưa, ép, mài, đánh bóng cùng sự khéo léo và tỉ mỉ của người thợ, dần trở thành các sản phẩm tinh xảo, mang vẻ đẹp riêng biệt, độc đáo.

Từ chiếc lược quen thuộc trong đời sống thường ngày đến những món trang sức, vật dụng trang trí, mỗi sản phẩm đều là kết tinh của kinh nghiệm, sự cần mẫn và tình yêu nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Làng nghề Thụy Ứng đã lưu giữ và phát triển kỹ thuật chế tác sừng truyền thống. Ảnh: BTC

Thế nhưng, với sự xuất hiện ngày càng đa dạng của những sản phẩm công nghiệp, các sản phẩm truyền thống cũng đứng trước bài toán làm sao để tiếp tục được đón nhận và hiện diện trong đời sống hôm nay. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ bảo tồn giá trị truyền thống, mà còn tìm kiếm những hướng tiếp cận mới, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Xuất phát từ mong muốn đưa vẻ đẹp của nghề sừng Thụy Ứng đến gần hơn với công chúng, dự án truyền thông “Họa Sừng Son” được nhóm Khai Sắc - Nhóm sinh viên ngành Quản trị Thương hiệu, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện, trong khuôn khổ học phần Thực hành triển khai dự án truyền thông.

Qua thông điệp “Chất sừng - Chất riêng”, Họa Sừng Son không chỉ kể câu chuyện về một làng nghề thủ công lâu đời mà còn mong muốn khơi mở một góc nhìn mới về chất liệu sừng trong đời sống đương đại.

Song song với các hoạt động truyền thông trên nền tảng trực tuyến và trực tiếp, dự án triển khai nhiều hình thức sáng tạo nhằm đưa câu chuyện làng nghề đến gần hơn với công chúng. Tiêu biểu là thước phim ngắn “Câu chuyện từ Làng nghề Thụy Ứng”, tái hiện hành trình tìm hiểu nghề chế tác sừng, đưa người xem đến gần hơn với không gian làng nghề, quy trình sản xuất và câu chuyện của những người thợ.

Họa Sừng Son triển khai nhiều hình thức sáng tạo nhằm đưa câu chuyện làng nghề đến gần hơn với công chúng trẻ. Ảnh: BTC

Dự án cũng mang đến album “Chất sừng độc bản” tập trung khai thác vẻ đẹp tự nhiên, đường nét độc đáo của các sản phẩm thủ công từ sừng; và lookbook “Chất riêng khác biệt”, phối hợp sản phẩm với 3 phong cách thời trang, nhấn mạnh khả năng ứng dụng và dấu ấn cá nhân của người sử dụng.

Nhằm lan tỏa các giá trị của làng nghề và đưa chất liệu sừng đến gần hơn với giới trẻ, ngày 29/11, "Họa Sừng Son" sẽ tổ chức Sự kiện “Chất sừng - Chất riêng” với chuỗi hoạt động bao gồm: talkshow chủ đề “Chất sừng trong đương đại”; workshop làm vòng tay từ những hạt sừng Thụy Ứng; trưng bày các sản phẩm mỹ nghệ được chế tác thủ công từ chất liệu sừng của các hộ sản xuất tại làng nghề sừng Thụy Ứng. Chương trình diễn ra tại địa chỉ số 11 Quan Hoa, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Đại diện Ban Tổ chức dự án Họa Sừng Son cho biết: “Chúng tôi muốn kể câu chuyện về sừng Thụy Ứng bằng một góc nhìn khác, không chỉ là chất liệu của một làng nghề mà là một chất liệu có thể bước vào đời sống mới, bằng một hình hài mới và với những dấu ấn rất riêng của thế hệ mới”.